TNL+ 2023/04/21,
醫療

英國研究：第二型糖尿病患者「湯和奶昔」低卡飲食減重2年後，25％症狀有效減緩3年以上

英國研究：第二型糖尿病患者「湯和奶昔」低卡飲食減重2年後，25％症狀有效減緩3年以上
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這群嘗試此飲食方法的患者，除了在五年內體重平均減輕了9公斤外，原須仰賴糖尿病藥物或胰島素才能生活的他們，也終於無需再靠藥物控制血糖。英國糖尿病協會則指出，部分患者甚至在第一個月，就已經瘦了7.2公斤，三個月後更瘦了13.4公斤，並在後續幾個月都持續維持在相同的體重。

文：Taylor Mei

英國近期研究顯示，罹患第二型糖尿病的患者若能減輕體重，將有效減緩糖尿病症狀至少約5年左右。而英國國民醫療服務體系（NHS）在英國多處地區實施「湯和奶昔」（soup and shake）飲食計畫，也被證實對在減緩第二型糖尿病患者症狀上，有著十分良好的效果，目前，有超過2000名參與此計畫的患者受益。

「減掉」糖尿病的負擔

由英國糖尿病協會（Diabetes UK）於2020年9月開始資助的研究DiRECT（Diabete Remission Clinical Trial）發現，25％的糖尿病患者在服用低卡的湯和奶昔飲食2年後，能有長達3年以上的時間處於糖尿病減緩的狀態。

英國《旗幟晚報》（Evening Standard）報導，這群嘗試此飲食方法的患者，除了在5年內體重平均減輕了9公斤外，原須仰賴糖尿病藥物或胰島素才能生活的他們，也終於無需再靠藥物控制血糖。英國糖尿病協會則指出，部分患者甚至在第一個月，就已經瘦了7.2公斤，三個月後更瘦了13.4公斤，並在後續幾個月都持續維持在相同的體重。

醫藥體系仍難防糖尿病成隱憂

在英國，NHS一年光是在治療及診斷糖尿病的支出，就高達100億英鎊（約3803億新臺幣），其中家庭醫生開出的處方籤中，每20個處方籤就有一個與糖尿病相關。

不過，即便英國醫療衛生體系砸大錢，希望降低國人因糖尿病及其他心血管疾病致死的機率，但預估在2035年時，仍會有超過3萬9000人有發生心臟病的風險，另外有5萬人則可能會經歷嚴重程度不一的中風問題。

「有半數在計畫內成功把體重降下來的患者，一年之內就可以看到他們的糖尿病已經開始減緩。」英國糖尿病協會表示。針對這次DiRECT的湯和奶昔研究計畫，NHS糖尿病與肥胖臨床主任瓦拉布吉（Jonathan Valabhji）表示：「這個極佳的研究結果不僅讓人真的受到很大的鼓舞，也展現出現實世界的經驗與我們在臨床試驗中得到的一致。」瓦拉布吉並指出，這項研究也是目前NHS採用的最新實證方法。

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