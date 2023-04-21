世界最大火箭SpaceX星艦首次試射，升空4分鐘後爆炸，馬斯克仍恭喜任務團隊
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除了發射本身，這次測試任務未能達成其他幾個目標，像是讓星艦太空船進入太空，以及以極音速在距離夏威夷60英里（97公里）的海域重返地球大氣層，最後墜入太平洋。儘管如此，讓星艦及火箭推進器首次升空仍是SpaceX一項重要里程碑。這家公司追求送太空人重返月球，且最終能登上火星。
世界最大火箭SpaceX星艦首次試射，升空4分鐘後爆炸
（中央社）美國太空探索科技公司（SpaceX）打造的最強大火箭「星艦」（Starship）昨（20）日首次試射，發射約4分鐘後在空中爆炸。這艘太空船的設計目的是為將太空人送上月球、火星和更遠的星球。
《法新社》報導，美國中部時間昨天上午8時33分（台北時間20日晚間9時33分），巨大的「星艦」從位於美國德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星際基地」（Starbase）成功發射升空。
星艦的太空艙原定在火箭發射後3分鐘與第一節火箭推進器分離，結果分離並未成功，火箭於是爆炸。
SpaceX在推特（Twitter）發文表示：「試飛好像還不夠刺激，星艦在與推進器分離前，發生計畫之外的迅速解體。」
美國國家航空暨太空總署（NASA）選中星艦太空船參與「阿提米絲3」（Artemis 3）任務，打算載運太空人前往月球，預計最快2025年進行。
NASA研發的「太空發射系統」（Space Launch System, SLS）和SpaceX的星艦將是未來10年內協助NASA太空人登月的2款主要火箭系統。
SpaceX星艦試射時在空中爆炸，約影片55分42秒處開始：
馬斯克恭喜團隊，宣稱SpaceX星艦發射測試成功
（中央社）美國SpaceX打造的史上最強大火箭「星艦」昨天進行首次試射，成功發射後在空中爆炸。但SpaceX執行長馬斯克仍恭喜任務團隊。
《法新社》報導，星艦建造目的是為了將太空人送上月球、火星和更遠的星球。美國中部時間昨天上午8時33分（台北時間20日晚間9時33分），這枚巨大火箭從位於美國德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星際基地」（Starbase）發射升空，原定在發射後3分鐘與第一節推進器分離，但分離並未發生，於是在空中爆炸。
儘管這次星艦試射未能走完全程90分鐘試飛並抵達軌道，但SpaceX與馬斯克（Elon Musk）仍宣稱測試成功。
馬斯克在推特（Twitter）發文寫道：「恭喜SpaceX團隊令人興奮的星艦試射。為了幾個月後的下一次試射學到許多經驗。」
SpaceX也表示：「像這樣的試驗，成功來自於我們學到哪些經驗。在SpaceX尋求讓生命多行星化的同時，今天的測試將有助於我們改善星艦的可靠性。」
SpaceX星艦升空後爆炸，NASA署長：期待未來試飛
（中央社）SpaceX打造的最強大火箭「星艦」昨天首次升空後爆炸，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長表示，期待SpaceX從中學到經驗和未來的試飛。
《路透社》報導，雖然這枚兩節式火箭飛船發射約4分鐘後就在空中爆炸，飛行高度未超過20英里（32公里），SpaceX人員仍為達成試飛首要目標──讓這艘新型太空船離開地表而喝采。
NASA署長尼爾森（Bill Nelson）也推文：「恭喜SpaceX首度整合試飛！歷史上每個偉大成就皆需甘冒某種程度的風險，因為風險大回報也大。期待SpaceX學到的一切，以及下次和未來的試飛。」
星艦的太空艙原定在火箭發射後3分鐘與第一節火箭推進器分離，結果分離並未成功。太空船在飛到將近20英里的高度後起火解體。
美國聯邦航空總署（FAA）內部高層消息人士透露，看起來這艘太空船的自動飛行終止系統被啟動了，導致火箭解體。
不過，SpaceX人員在網上直播時，仍為星艦及火箭推進器首次離開發射台而歡呼，宣布這短暫的一刻象徵試飛成功。
SpaceX首席整合工程師印斯布拉克（John Insprucker）身兼直播評論人，他表示，這次試飛將提供大量重要數據，為公司推動額外測試來鋪路。
SpaceX執行長馬斯克也在推特發文寫道：「恭喜SpaceX團隊令人興奮的星艦試射。為了幾個月後的下一次試射學到許多經驗。」
除了發射本身，這次測試任務未能達成其他幾個目標，像是讓星艦太空船進入太空，以及以極音速在距離夏威夷60英里（97公里）的海域重返地球大氣層，最後墜入太平洋。
儘管如此，讓星艦及火箭推進器首次升空仍是SpaceX一項重要里程碑。這家公司追求送太空人重返月球，且最終能登上火星。SpaceX也是NASA「阿提米絲」（Artemis）載人太空飛行計畫的重要夥伴。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！