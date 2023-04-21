世界最大火箭SpaceX星艦首次試射，升空4分鐘後爆炸，馬斯克仍恭喜任務團隊

世界最大火箭SpaceX星艦首次試射，升空4分鐘後爆炸

（中央社）美國太空探索科技公司（SpaceX）打造的最強大火箭「星艦」（Starship）昨（20）日首次試射，發射約4分鐘後在空中爆炸。這艘太空船的設計目的是為將太空人送上月球、火星和更遠的星球。

《法新社》報導，美國中部時間昨天上午8時33分（台北時間20日晚間9時33分），巨大的「星艦」從位於美國德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星際基地」（Starbase）成功發射升空。

星艦的太空艙原定在火箭發射後3分鐘與第一節火箭推進器分離，結果分離並未成功，火箭於是爆炸。

SpaceX在推特（Twitter）發文表示：「試飛好像還不夠刺激，星艦在與推進器分離前，發生計畫之外的迅速解體。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）選中星艦太空船參與「阿提米絲3」（Artemis 3）任務，打算載運太空人前往月球，預計最快2025年進行。

NASA研發的「太空發射系統」（Space Launch System, SLS）和SpaceX的星艦將是未來10年內協助NASA太空人登月的2款主要火箭系統。

SpaceX星艦試射時在空中爆炸，約影片55分42秒處開始：

馬斯克恭喜團隊，宣稱SpaceX星艦發射測試成功

（中央社）美國SpaceX打造的史上最強大火箭「星艦」昨天進行首次試射，成功發射後在空中爆炸。但SpaceX執行長馬斯克仍恭喜任務團隊。

《法新社》報導，星艦建造目的是為了將太空人送上月球、火星和更遠的星球。美國中部時間昨天上午8時33分（台北時間20日晚間9時33分），這枚巨大火箭從位於美國德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX私有太空港「星際基地」（Starbase）發射升空，原定在發射後3分鐘與第一節推進器分離，但分離並未發生，於是在空中爆炸。

儘管這次星艦試射未能走完全程90分鐘試飛並抵達軌道，但SpaceX與馬斯克（Elon Musk）仍宣稱測試成功。

馬斯克在推特（Twitter）發文寫道：「恭喜SpaceX團隊令人興奮的星艦試射。為了幾個月後的下一次試射學到許多經驗。」

SpaceX也表示：「像這樣的試驗，成功來自於我們學到哪些經驗。在SpaceX尋求讓生命多行星化的同時，今天的測試將有助於我們改善星艦的可靠性。」

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

SpaceX星艦升空後爆炸，NASA署長：期待未來試飛

（中央社）SpaceX打造的最強大火箭「星艦」昨天首次升空後爆炸，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長表示，期待SpaceX從中學到經驗和未來的試飛。

《路透社》報導，雖然這枚兩節式火箭飛船發射約4分鐘後就在空中爆炸，飛行高度未超過20英里（32公里），SpaceX人員仍為達成試飛首要目標──讓這艘新型太空船離開地表而喝采。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）也推文：「恭喜SpaceX首度整合試飛！歷史上每個偉大成就皆需甘冒某種程度的風險，因為風險大回報也大。期待SpaceX學到的一切，以及下次和未來的試飛。」

星艦的太空艙原定在火箭發射後3分鐘與第一節火箭推進器分離，結果分離並未成功。太空船在飛到將近20英里的高度後起火解體。

美國聯邦航空總署（FAA）內部高層消息人士透露，看起來這艘太空船的自動飛行終止系統被啟動了，導致火箭解體。

不過，SpaceX人員在網上直播時，仍為星艦及火箭推進器首次離開發射台而歡呼，宣布這短暫的一刻象徵試飛成功。

SpaceX首席整合工程師印斯布拉克（John Insprucker）身兼直播評論人，他表示，這次試飛將提供大量重要數據，為公司推動額外測試來鋪路。

SpaceX執行長馬斯克也在推特發文寫道：「恭喜SpaceX團隊令人興奮的星艦試射。為了幾個月後的下一次試射學到許多經驗。」

除了發射本身，這次測試任務未能達成其他幾個目標，像是讓星艦太空船進入太空，以及以極音速在距離夏威夷60英里（97公里）的海域重返地球大氣層，最後墜入太平洋。

儘管如此，讓星艦及火箭推進器首次升空仍是SpaceX一項重要里程碑。這家公司追求送太空人重返月球，且最終能登上火星。SpaceX也是NASA「阿提米絲」（Artemis）載人太空飛行計畫的重要夥伴。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航