2023/04/21,
國際

美國同意向土耳其出售F-16戰機升級設備，力促7月前批准瑞典加入北約

美國同意向土耳其出售F-16戰機升級設備，力促7月前批准瑞典加入北約
左起：美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、瑞典國防部長強生（Pal Jonson）。Photo Credit: GettyImages

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雖然瑞典長期與北約合作並被視為夥伴國，但不享有成員國提供的全面保護，尤其是最關鍵的第5條集體防禦。土耳其政府不滿瑞典對「庫德恐怖組織」的立場過於軟弱，多次要求在打擊恐怖主義上採取具體行動。美國之音（VOA）報導，雖然瑞典新反恐法即將上路，土耳其仍緊咬「這還不夠」。

（中央社）美國同意向土耳其出售F-16戰機升級設備後，美防長19日於出訪瑞典期間促土耳其盡快批准瑞典加入北約。

加入北約須獲得土耳其等成員國全數同意，芬蘭近期正式入盟，瑞典案則一拖再拖，迄今進度零。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）19日表示，土耳其做出決定允許瑞典「早晚」加入北大西洋公約組織（NATO）很重要。他有信心這會在北約7月峰會前發生，但拒絕透露美國同意向土耳其出售F-16戰機設備，是否足讓土耳其點頭。

美聯社報導，在奧斯丁旁的瑞典國防部長強生（Pal Jonson）對記者說，希望瑞典能在夏天獲准加入，並感謝奧斯丁在瑞典朝北約過渡期間提供軍事支持，這讓瑞典放心，並使瑞典更安全。

北約峰會7月初將於立陶宛登場。奧斯丁說：「我們期待繼續支持你們迅速加入北約，我們將努力在峰會前完成這項工作。」

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，瑞典與芬蘭放棄數十年的不結盟政策，於同年5月聯合申請加入北約。然而，瑞典入北約之路因土耳其及匈牙利屢次出手反對而停滯不前。土、匈批准芬蘭入會後，也不見反對瑞典的立場有所鬆動。

奧斯丁19日讚揚瑞典的軍隊實力，特別是在波羅的海地區的軍力。他表示，此行訪問瑞典正值歐洲安全的關鍵時刻，並敦促土耳其及北約盡快採取行動批准瑞典加入，這將代表更強大的聯盟及更安全的歐洲。

美國17日同意向土耳其出售價值2.59億美元（約新台幣79億元）F-16戰機設備，升級土國現有機隊。土耳其仍希望購買40架新F-16，但美國若干國會議員抱持反對立場，認為應該等土耳其批准瑞典加入北約後再來談新一輪軍售。

美國與瑞典軍隊雖然長期共訓，但美國防長並未時常到訪，多前往北約盟國。奧斯丁是自時任美國防長的柯恩（William Cohen）2000年訪問瑞典以來，首位再次到訪的防長。

奧斯丁此行全面了解瑞典軍隊，赴海上作戰中心及柏加（Berga）海軍基地。

雖然瑞典長期與北約合作並被視為夥伴國，但不享有成員國提供的全面保護，尤其是最關鍵的第5條集體防禦。

北約條約第5條規定，條約各締約國同意「任何對歐洲或北美的武裝攻擊，應被視為對全體成員的攻擊」，每個北約成員必須採取「所認為的必要行動，包括使用武力，以恢復和確保北大西洋地區安全」。

北約第5條迄今只於2011年動用過一次，當時美國遭受恐攻，北約隨後出兵阿富汗。烏克蘭戰爭爆發後，瑞典及芬蘭憂心成為俄國下一個侵略目標而申請加入北約。

土耳其政府不滿瑞典對「庫德恐怖組織」的立場過於軟弱，多次要求在打擊恐怖主義上採取具體行動。美國之音（VOA）報導，雖然瑞典新反恐法即將上路，土耳其仍緊咬「這還不夠」。

今年1月，一名丹麥極右翼激進分子獲得警方許可，在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒伊斯蘭聖書古蘭經，激怒全球數百萬穆斯林。土耳其放話，只要瑞典允許這類抗議活動，就不會允許加入北約。

匈牙利國會議員則稱不滿瑞典近期抨擊匈牙利民主資格而擋下瑞典入盟案。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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