美國同意向土耳其出售F-16戰機升級設備，力促7月前批准瑞典加入北約
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雖然瑞典長期與北約合作並被視為夥伴國，但不享有成員國提供的全面保護，尤其是最關鍵的第5條集體防禦。土耳其政府不滿瑞典對「庫德恐怖組織」的立場過於軟弱，多次要求在打擊恐怖主義上採取具體行動。美國之音（VOA）報導，雖然瑞典新反恐法即將上路，土耳其仍緊咬「這還不夠」。
（中央社）美國同意向土耳其出售F-16戰機升級設備後，美防長19日於出訪瑞典期間促土耳其盡快批准瑞典加入北約。
加入北約須獲得土耳其等成員國全數同意，芬蘭近期正式入盟，瑞典案則一拖再拖，迄今進度零。
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）19日表示，土耳其做出決定允許瑞典「早晚」加入北大西洋公約組織（NATO）很重要。他有信心這會在北約7月峰會前發生，但拒絕透露美國同意向土耳其出售F-16戰機設備，是否足讓土耳其點頭。
美聯社報導，在奧斯丁旁的瑞典國防部長強生（Pal Jonson）對記者說，希望瑞典能在夏天獲准加入，並感謝奧斯丁在瑞典朝北約過渡期間提供軍事支持，這讓瑞典放心，並使瑞典更安全。
北約峰會7月初將於立陶宛登場。奧斯丁說：「我們期待繼續支持你們迅速加入北約，我們將努力在峰會前完成這項工作。」
俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，瑞典與芬蘭放棄數十年的不結盟政策，於同年5月聯合申請加入北約。然而，瑞典入北約之路因土耳其及匈牙利屢次出手反對而停滯不前。土、匈批准芬蘭入會後，也不見反對瑞典的立場有所鬆動。
奧斯丁19日讚揚瑞典的軍隊實力，特別是在波羅的海地區的軍力。他表示，此行訪問瑞典正值歐洲安全的關鍵時刻，並敦促土耳其及北約盡快採取行動批准瑞典加入，這將代表更強大的聯盟及更安全的歐洲。
美國17日同意向土耳其出售價值2.59億美元（約新台幣79億元）F-16戰機設備，升級土國現有機隊。土耳其仍希望購買40架新F-16，但美國若干國會議員抱持反對立場，認為應該等土耳其批准瑞典加入北約後再來談新一輪軍售。
美國與瑞典軍隊雖然長期共訓，但美國防長並未時常到訪，多前往北約盟國。奧斯丁是自時任美國防長的柯恩（William Cohen）2000年訪問瑞典以來，首位再次到訪的防長。
奧斯丁此行全面了解瑞典軍隊，赴海上作戰中心及柏加（Berga）海軍基地。
雖然瑞典長期與北約合作並被視為夥伴國，但不享有成員國提供的全面保護，尤其是最關鍵的第5條集體防禦。
北約條約第5條規定，條約各締約國同意「任何對歐洲或北美的武裝攻擊，應被視為對全體成員的攻擊」，每個北約成員必須採取「所認為的必要行動，包括使用武力，以恢復和確保北大西洋地區安全」。
北約第5條迄今只於2011年動用過一次，當時美國遭受恐攻，北約隨後出兵阿富汗。烏克蘭戰爭爆發後，瑞典及芬蘭憂心成為俄國下一個侵略目標而申請加入北約。
土耳其政府不滿瑞典對「庫德恐怖組織」的立場過於軟弱，多次要求在打擊恐怖主義上採取具體行動。美國之音（VOA）報導，雖然瑞典新反恐法即將上路，土耳其仍緊咬「這還不夠」。
今年1月，一名丹麥極右翼激進分子獲得警方許可，在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒伊斯蘭聖書古蘭經，激怒全球數百萬穆斯林。土耳其放話，只要瑞典允許這類抗議活動，就不會允許加入北約。
匈牙利國會議員則稱不滿瑞典近期抨擊匈牙利民主資格而擋下瑞典入盟案。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。