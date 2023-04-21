2023/04/21,
印太

美眾院委員會兵推中國犯台，蓋拉格：台海戰爭代價高影響廣，凸顯武裝台灣必要性

美眾院委員會兵推中國犯台，蓋拉格：台海戰爭代價高影響廣，凸顯武裝台灣必要性
美國眾議院「中國問題特別委員會」19日晚間舉行兵推，模擬中國侵犯台灣。主席蓋拉格會後表示，兵推結果顯示兩岸戰爭代價高昂，且恐影響台海以外區域。Photo Credit: 中央社

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蓋拉格表示，即便是能避免、阻止或嚴重破壞解放軍登台能力，台海衝突代價仍是極度高昂，美方應竭盡全力嚇阻中共犯台，避免戰爭爆發，並協助台灣自我防衛。他也強調，兵推結果顯示，台海衝突不會只侷限在台灣海峽，局勢會快速升高；若美國人以為台灣議題很遙遠，可以忽視，這種想法太天真。

美眾院委員會中國犯台兵推結果，凸顯武裝台灣必要性

（中央社）美國眾院中國問題特別委員會昨（20日）晚舉行兵推，模擬中國武力犯台。主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天說，兵推顯示有必要讓台灣全副武裝，且美國須加強生產長程飛彈，企業也須為經濟影響做好準備。

《路透社》報導，由共和黨議員蓋拉格領導的眾議院「中國問題特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）昨晚與華府智庫新美國安全中心（CNAS）合作，兵推模擬中國侵犯台灣。結果顯示，衝突開始之後，美國將無法再補給台灣。

蓋拉格在聲明中表示：「我們正處於中國共產黨可能入侵台灣的極度危險之中，昨天的兵推凸顯有必要在任何危機開始前，就採取行動嚇阻中共侵略、讓台灣全副武裝。」

他還說，美國必須解決總價190億美元積壓未交付的對台軍售、加強聯合軍事訓練，以及增強這個區域的美軍。

憂心台海爆發衝突已罕見成為華府兩黨共同關切的議題。美國官員表示，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年前為侵台做好準備，但這不代表中國已決定犯台。

中國未承諾放棄對台動武。美國是台灣最重要的武器供應國，但台灣抱怨軍購交付延宕。

《路透社》尋求台灣駐華府代表處評論這次兵棋推演，但尚未獲得回應。

一名與中國問題特別委員會關係緊密的消息人士向《路透社》概述兵推結論，其中包括：華府若未強化與區域盟友的基地協議，美國就會面臨高昂損失；長程飛彈庫存將快速用罄；全球市場將「徹底崩潰」等。

蓋拉格在兵推前稱「企業界不夠認真看待台灣危機的威脅」，並示警這種態度近乎失職。

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Photo Credit: GettyImages
美國眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（左）與眾院議長麥卡錫（右）

美眾院委員會兵推，蓋拉格：台海戰爭代價高影響廣

（中央社）美國眾議院中國問題特別委員會昨晚舉行兵推，模擬中國武力侵犯台灣。主席蓋拉格說，兵推結果顯示兩岸戰爭代價高昂，且恐影響台海以外區域，美國應更致力強化區域嚇阻。

眾議院「中國問題特別委員會」晚間與華府智庫CNAS合作，兵推模擬中國侵犯台灣。

整場兵推以閉門方式舉行，花費約2小時，僅少數幾家美國主流媒體受邀與會。

根據委員會主席蓋拉格幕僚轉述，蓋拉格在開場致詞時表示，美國尋求台海和平穩定，只有北京試圖破壞和平、挑起衝突。中國國家主席習近平從不遮掩對台意圖，若情況許可，習近平希望透過政治戰奪取台灣，但若必要，則會訴諸真正戰爭。

蓋拉格指出，這場推演模擬的是若印太區域嚇阻失效，會發生什麼事。他說，舉行兵推不是希望發生戰爭，也不僅是關於戰爭，而是因為結果能用來為貿易政策、網路防禦及其他國會職責範圍內議題制定戰略。

他強調：「這（嚇阻失效）不是我們希望思考的可能性，但我們必須這麼做。我們認知到嚇阻的矛盾，為了達成和平，有時候你必須為衝突做準備。」

蓋拉格會後接受媒體訪問，被問到兵推結果是美國還是中國贏，他未給出直接答案，但指從某種層面上來說，「當嚇阻失效時，沒有人是贏家」。

蓋拉格表示，即便是能避免、阻止或嚴重破壞解放軍登台能力，台海衝突代價仍是極度高昂（enormously costly），美方應竭盡全力嚇阻中共犯台，避免戰爭爆發，並協助台灣自我防衛。

他也強調，兵推結果顯示，台海衝突不會只侷限在台灣海峽，局勢會快速升高；若美國人以為台灣議題很遙遠，可以忽視，這種想法太天真。

委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）說，美國雖然最終都會取得勝利，不管是什麼衝突，美軍都能擊敗挑戰，但戰爭代價對各方來說都實在太高昂。

克利什納穆希說，他們從這場兵推學到，台海爆發衝突是他們永遠都不願看到的事，美方希望能避免衝突、嚇阻侵略，用盡一切方法確保局勢不會淪落至此。

CNAS去（2022）年4月曾與美國議員、前五角大廈官員及中國問題專家共同策劃兵推，模擬中國2027年全面侵台，當時蓋拉格也有參與推演。

根據當時兵推結果，一旦中國入侵台灣，印太地區將陷入一場廣泛漫長的戰爭，美國也可能遭受直接攻擊，包含夏威夷及美國本土，衝突升高也可能導致中國動用核武。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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