印度人口將超越中國成世界第一 ，《紐約時報》：中國勞動力萎縮可能拖累全球經濟
我們想讓你知道的是
經濟學家將中國的人口危機與90年代導致日本經濟停滯的人口危機相提並論。但中國沒有像日本等國的資源，為老齡化人口提供社會保障。中國家庭的平均收入遠低於美國和其他國家，許多中國老年人依靠國家養老金作為退休的主要收入來源。中國大多數工人在60歲之前退休，這令國家養老基金和醫院系統都構成巨大壓力。
印度人口將超越中國成世界第一，就業競爭與教育水準受關注
（中央社）聯合國最新數據顯示，印度預計今年中取代中國，成為全世界人口最多的國家。印度民眾對此憂喜參半，盼政府投入更多資源培養人才及提高國民素質，以免人口紅利反成為負擔。
聯合國人口基金（UNFPA）19日公布「2023年世界人口狀況報告」，估算印度人口到了今年中將達14億2860萬人，比中國的14億2570萬多出近300萬人。
印度政府對此暫未發表官方回應。一名年輕印度人告訴《中央社》記者，印度一般民眾對於人口數字感到不安，擔心就業競爭會更激烈，失業率會上升。
他舉「印度公務員考試」（Indian Civil Services Examination）為例，現階段每年有上百萬人報考，但只有不到1000人被錄取，未來的激烈程度可以想見。
曾任北方省（Uttar Pradesh）省長的在野黨政治人物雅達夫（Akhilesh Yadav）則在推特說，聯合國的最新人口報告令人擔憂。
雅達夫分析，造成印度人口增加的主因是貧窮家庭基於幼童死亡率高而多生，教育水準不足未能理解新增人口可能帶來的壓力。
「印度人口基金會」（Population Foundation of India）發表聲明表示，印度在成為人口第一大國的同時，必須擺脫女性早婚的習俗，同時確保年輕世代獲得良好教育和技能培訓。
根據印度2019-21年「全國家庭衛生調查」（National Family Health Survey），每4名女性當中，就有1人因社會習俗的壓力，在18歲以前出嫁。
根據聯合國教科文組織2023年3月的統計，印度2021年完成初中教育的人口比例達85.8%，而完成高中教育者僅占50.6%。
「印度人口基金會」負責人穆特列賈（Poonam Muttreja）在電視節目中指出，民眾無需為人口趨勢感到憂心，因為事實上印度生育更替率（replacement fertility rate）約為2，低於維持人口穩定所需的2.1，意味著印度的人口正在下滑。
根據聯合國2022年世界人口展望，印度在2023年人口成長率為0.81%，之後人口開始下滑，預估2050年人口成長率僅為0.25%；中國2023年人口成長率為負0.02%，預估2050年人口成長率為負0.63%。
穆特列賈說，印度同樣無需為人口超越中國而歡喜，提醒政府必須好好照顧年輕人，提供更好的技能培訓、更多就業機會以及更高的薪資，同時提升女性教育水準、勞動參與度，延緩女性結婚及生育。
根據聯合國2022年世界人口展望，在人口結構上，印度60歲以上的老年人口低於中國，40歲以下的青壯年人口則比中國多，印度新生兒人口也遠多於中國。
聯合國人口基金人口與發展處處長史諾（Rachel Snow）19日在聯合國總部舉行的記者會上說，印度應好好把握人口巔峰至下滑之間的這段「機會之窗」，投資教育、創造就業、促進性平，讓普羅大眾享受到人口紅利帶來的經濟果實。
史諾並舉1970-80年代的亞洲四小龍為實例，稱他們就是大筆投資於年輕人的衛生、教育以及福祉，才能創下後來的經濟奇蹟。
根據世界銀行的資料，2021年印度的經濟成長率為8.68%，中國為8.11%。
印度人口將超中國，陸媒：不等價於人口紅利
（中央社）聯合國最新報告指印度人口今年中以前將超過中國。陸媒分析指出，印度人口何時會超越中國是一個謎，因印度政府沒有最新統計數據，且大量的人口並不等價於人口紅利。
聯合國日前發布的「2023年世界人口狀況報告」中顯示，印度將取代中國，躍升成為全世界人口最多的國家，預計今年中印度將比中國多出近300萬人。
但聯合國這份報告並未說明確切的時間點。聯合國人口官員表示，由於印度及中國的數據存在「不確定性」，因此無法確定日期。
中國媒體《第一財經》報導，印度上一次人口普查還是在2011年進行，至今尚未重啟。根據進度預計，印度政府最快也要等到2024年，才能掌握印度最新的人口資料。
報導又指，印度人口超越中國，首先是印度的「總和生育率」高於中國。
不過，報導又說，「印度近年來總和生育率也逐漸下降，未呈現『人口爆炸』的趨勢」。印度衛生部在2021年12月發布「印度全國第五次家庭調查報告（2019-2021）」，顯示印度總和生育率已降至2.0。
「總和生育率」是指婦女在育齡期間平均生育的子女數。
報導又稱，在醫學發展和公共衛生進步的推動下，印度人的平均壽命已大幅度提高，也推動了印度的人口增長。
上海國際問題研究院中國與南亞合作研究中心秘書長劉宗義指出，在當前地緣政治的背景下，全球產業鏈和供應鏈在逐漸調整。在最近一年以來，印度是這一調整的受益者。印度能否利用人口紅利，加快經濟轉型和發展也是外界關注的重點。
他又說，「對於像印度這樣每年有1200萬人達到就業年齡的國家來說，如果無法創造足夠就業崗位，所謂的人口紅利可能將成為一場人口災難。」
報導也引述印度金德爾全球大學教授黃迎虹的說法指，印度大量的人口並不等價於人口紅利。
他稱，「人口要轉為紅利，必須有良好的教育，必須有產業，必須有足夠的社會尊重和自由」，印度如要加速發展，就需要做好上述工作，才能充分發掘天量人口的潛力。
人口將被印度超越，紐時：中國勞動力萎縮可能拖累全球經濟
Tags：
搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/