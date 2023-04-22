印度真實人口的迷思：10年一度人口普查為何140年來首次缺席？
我們想讓你知道的是
140年來，每10年一次的人口普查沒有間斷過，但是2021年普查由於COVID-19疫情而取消，延遲至2022年。現在，它又再進一步被延後到2024年——那是印度關鍵的選舉年，屆時印度總理莫迪將會競逐連續第三個任期。對於他的一些對手來說，這可能就是延後的原因。
文：里卡多・森拉（Ricardo Senra，全球人口事務記者）
印度政府的官方數據史無前例地缺席，令聯合國的人口統計學家未能確切地宣布這個國家將會在何時超過中國，成為全世界人口最多的國家。
印度這個人口統計的里程碑原本預期會在今（2023）年4月14日宣布——但是上周五當全世界都在等候著確認的時候，卻沒有任何官方作出聲明。
周三（4月19日），聯合國人口基金（UN Population Fund）表示，印度的人口預計會在2023年中期達到14.286億，超過中國的14.257億。
聯合國人口估算與推測部門主管帕特里克・格蘭德（Patrick Gerland）在接受《BBC》訪問時表示，關於印度真實人口規模的數字都是「建立在零碎訊息基礎上的天真假設」。
「我們沒有從印度那裡得到真實的官方數據，」這名聯合國專家說。
印度內政部未有回應《BBC》關於最新數據缺席的詢問。
人口競賽
印度與中國的人口均被估計為14億多，意味著全世界每三個人當中就有一個生活在印度或者中國。
中國從70年前有紀錄以來一直是全世界人口最多的國家。雖然像世界人口綜述（World Population Review）等機構相信印度的人口今年已經超過中國，但是聯合國的人口估算部門主管卻不那麼確定。「這正在發生……但是現有訊息的凖確度並不能保證我們做到那麼精確。」
我們確定知道的是，中國的人口在去（2022）年開始負增長，而且速度比預期快，而印度的人口則在增長。聯合國人口統計學者預計印度人口在2064年達到17億的峰值，屆時其人口規模將比中國大50%。
成為世界第一人口大國，對於印度來說有相當重要的意義。但是我們為什麼無法知道這確切會在什麼時候發生？
140年來首次取消人口普查
聯合國專家的不確定，其關鍵原因就是印度自1881年以來第一次沒有新的人口普查。
140年來，每10年一次的人口普查沒有間斷過，但是2021年普查由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而取消，延遲至2022年。
現在，它又再進一步被延後到2024年——那是印度關鍵的選舉年，屆時印度總理納倫德拉・莫迪（Narendra Modi）將會競逐連續第三個任期。對於他的一些對手來說，這可能就是延後的原因。
即使是在一戰、二戰後，或者在1870年代印度大饑荒時期，人口普查都不曾延誤過。
以對全國各地每家每戶單獨訪問為基礎進行的人口普查，不僅關於人口數量，而且在就業率、識字率、衛生、教育和其他社會文化數據等方面，都是最可靠的訊息來源。
數據成為循證政策的一個重要來源——從所需的新醫院和學校到城市規劃、公共預算決策和選舉和議會議席的制定等。
它還給其他政府、私人企業、非政府組織和學術界提供一個國家的可靠圖景。
像印度這種擁有一個大洲份量的國家，人口普查的任務則更為複雜，需要多達300萬名受過訓練的調查員去拜訪每家每戶。
中國在2020年進行了它的第70次人口普查，從2021年開始公布結果。
「過時」的樣本
為了避免依賴2011年普查的過時數據，聯合國的人口統計專家一直在使用印度政府提供的年度抽樣統計等訊息源，來進行估算。
但即使是這些統計，也不是最新的。
「對於抽樣登記調查，我們從2019年之後就沒有任何由印度政府發表的完整數據。所以對2020、2021和2022年，我們沒有來自印度的任何真實官方數據。我們有的基本上就是在聯合國所做的假設，根據過去、根據2019年前所得的不同訊息源來對未來進行推知，」聯合國專家說。
要統計一個國家的人口，人口統計學者利用的是出生、死亡和移民的官方數據。「對印度和中國，真正對人口總體規模轉變造成最大影響的，基本上就是有多少新的出生和多少新的死亡，」格蘭德解釋說。
但是沒有新的人口普查，沒有人能夠確定COVID-19疫情對這些數字造成的影響。
「就像任何一種假設一樣，我們可能對，可能錯，特別是因為COVID-19全球大流行不同階段的疫情。對於這個時期，由於我們沒有真實的數據，我們做了一些很粗略的估計，一些以零碎訊息為基礎的天真假設。」
格蘭德還表示，印度人口超過中國的確切時刻可能會發生於「這個月，這一年，或者已經發生了」。
關於為什麼統計樣本沒有更新，印度政府未作回應。
政治動機？
對於反對派而言，全國人口普查延後背後的原因，就是為了保護總理莫迪免於受到他第二任期內數據可能造成的壞影響。
「在如就業率、COVID-19死亡人數等等重要問題上，我們已經看到莫迪政府如何傾向於掩蓋關鍵數據，」路透社引述印度國民大會黨（Congress Party）發言人克拉（Pawan Khera）表示。
面對評論請求，印度政府未作回應。
但是最近，莫迪所在的印度人民黨一名發言人對這樣的批評予以回擊：「我想知道他們是基於什麼來說這些。是什麼社會參數顯示我們這九年的表現不如他們（當政）的65年？」
聯合國人口估算與推測部門主管帕特里克・格蘭德沒有具體提及印度，但表示，人口普查被用於「具體的政治目的，常常會形成對參與普查的抗拒」。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
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首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
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▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/