2023/04/21,
歐洲

歐洲議會通過全球首部加密貨幣法規，議員：無法可管的「蠻荒西部」時代結束

歐洲議會通過全球首部加密貨幣法規，議員：無法可管的「蠻荒西部」時代結束
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根據稱為「加密資產巿場」（Markets in Crypto Assets，MiCA）的這項規定，加密資產服務供應商必須保護客戶的數位錢包，一旦投資人的加密資產虧損，他們也得承擔責任。

（中央社）歐洲議會20日批准舉世第一部針對加密貨幣「蠻荒西部」（Wild West）世界進行全面規管的綜合性法規，希望保護投資人免於侵害和操縱。

《法新社》報導，這項立法已經獲得歐洲聯盟成員國支持，它涵蓋諸如比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum），以及價值可用區塊鏈技術加以確保的其他可交易輔幣，例如非同質化代幣（NFT）。

此一法規現在獲得大多數歐洲議員支持而過關，希望重新整頓這個為醜聞和倒閉所擾的產業。

加密貨幣平台FTX及其姊妹公司阿拉美達研究（Alameda Research）於去（2022）年11月破產，加密貨幣倒幣風潮再增添一樁，FTX巿值一度高達320億美元的虛擬交易業務為之灰飛煙滅。

歐盟金融服務事務執行委員麥金尼斯（Mairead McGuinness）19日在議會就法案進行辯論期間表示，FTX的活動本來可以受到相關法規規範，也許就可以避免它走上破產命運，造成一些投資人血本無歸。

根據稱為「加密資產巿場」（Markets in Crypto Assets，MiCA）的這項規定，加密資產服務供應商必須保護客戶的數位錢包，一旦投資人的加密資產虧損，他們也得承擔責任。

麥金尼斯在史特拉斯堡（Strasbourg）說：「舉例來說，我們認為如果那個時候歐洲聯盟對FTX有管轄權，根據這項法規，它的諸多作為將不受允許。」

作為歐盟致力降低加密貨幣高碳足跡現象其中一環，大型供應商也必須揭露能源消耗情況。

針對資金移轉的第2項規範可以對加密資產交易加強監管，使其更緊密符合傳統金融實務。

歐盟表示，這將會讓不法之徒更難利用加密貨幣進行諸如洗錢一類的非法活動。

發起這項立法的歐洲議會（The European Parliament）議員烏塔森（Ernest Urtasun）在法案辯論期間表示，這部法規「標誌著加密資產無法可管的蠻荒西部時代結束。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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