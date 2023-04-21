歐洲議會通過全球首部加密貨幣法規，議員：無法可管的「蠻荒西部」時代結束
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根據稱為「加密資產巿場」（Markets in Crypto Assets，MiCA）的這項規定，加密資產服務供應商必須保護客戶的數位錢包，一旦投資人的加密資產虧損，他們也得承擔責任。
（中央社）歐洲議會20日批准舉世第一部針對加密貨幣「蠻荒西部」（Wild West）世界進行全面規管的綜合性法規，希望保護投資人免於侵害和操縱。
《法新社》報導，這項立法已經獲得歐洲聯盟成員國支持，它涵蓋諸如比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum），以及價值可用區塊鏈技術加以確保的其他可交易輔幣，例如非同質化代幣（NFT）。
此一法規現在獲得大多數歐洲議員支持而過關，希望重新整頓這個為醜聞和倒閉所擾的產業。
加密貨幣平台FTX及其姊妹公司阿拉美達研究（Alameda Research）於去（2022）年11月破產，加密貨幣倒幣風潮再增添一樁，FTX巿值一度高達320億美元的虛擬交易業務為之灰飛煙滅。
歐盟金融服務事務執行委員麥金尼斯（Mairead McGuinness）19日在議會就法案進行辯論期間表示，FTX的活動本來可以受到相關法規規範，也許就可以避免它走上破產命運，造成一些投資人血本無歸。
根據稱為「加密資產巿場」（Markets in Crypto Assets，MiCA）的這項規定，加密資產服務供應商必須保護客戶的數位錢包，一旦投資人的加密資產虧損，他們也得承擔責任。
麥金尼斯在史特拉斯堡（Strasbourg）說：「舉例來說，我們認為如果那個時候歐洲聯盟對FTX有管轄權，根據這項法規，它的諸多作為將不受允許。」
作為歐盟致力降低加密貨幣高碳足跡現象其中一環，大型供應商也必須揭露能源消耗情況。
針對資金移轉的第2項規範可以對加密資產交易加強監管，使其更緊密符合傳統金融實務。
歐盟表示，這將會讓不法之徒更難利用加密貨幣進行諸如洗錢一類的非法活動。
發起這項立法的歐洲議會（The European Parliament）議員烏塔森（Ernest Urtasun）在法案辯論期間表示，這部法規「標誌著加密資產無法可管的蠻荒西部時代結束。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
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