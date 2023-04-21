上海車展冰淇淋只給外國人，BMW陷公關危機重挫股價，市值跌掉近30億歐元

（中央社）寶馬汽車（BMW）在上海車展送冰淇淋被指差別對待中國人與外國人越演越烈，引爆民族情緒，昨（20）日又有直播主在展場遭推擠架走。儘管寶馬公開道歉，中國網友仍不買帳，股價也隨之重挫。

第20屆上海國際汽車工業展覽會18日正式登場，多家車廠參展並以各式活動吸引消費者關注。然而在寶馬旗下的MINI汽車卻因為現場工作人員發放冰淇淋時，疑似差別對待中國與外國人，引發空前的公關危機。

網傳影片顯示，一名中國民眾到寶馬MINI展位領取免費提供的冰淇淋時，被兩名中國女性工作人員告知「已經沒有了」。不久之後，一名外籍人士前往領取冰淇淋時卻受到她們熱情接待，不但送冰淇淋還指導該外籍人士如何打開。被拒的民眾再次上前向工作人員理論時，則得到「這是限量版冰淇淋」的回覆。

影片瘋傳後躍為社群最熱門新聞，再次點燃中國的民族情緒，連冰淇淋廠商也遭起底批評，因此不得不發出公告強調「僅是提供產品，並未參與活動，工作人員的行為與公司無關」。

許多網紅、意見領袖也跟著發文批評蹭流量，昨天更有有自媒體直播主到MINI現場直播時，遭展區工作人員推擠，又被多名保安強行架走，讓中國網友更怒，事件越演越烈。

「MINI中國」官方微博今天發表聲明道歉，表示發起上海車展現場禮「甜寵」的活動本意是給逛展的大小朋友送上一份甜蜜，「因我們內部管理不細緻和工作人員失職引起了大家的不愉快，對此我們真心道歉。我們檢討自己並改善管理、加強內部培訓，努力為每位朋友提供好的服務和體驗。再次真誠向各位道歉。」

然而這樣的道歉並無法化解中國網友的不滿，各式批評留言持續湧現，還傳出網友肉搜兩名中國女性工作人員進行網暴。社群迄今熱議事件到底是「崇洋媚外」還是寶馬「辱華」。

冰淇淋引發的公關危機，今天衝擊寶馬的股價。

BMW前日在德國股市的收盤價為每股103.78歐元，然而昨日開盤後股價就一路走跌，截至台灣時間晚上10時，每股跌破百元大關來到99.29歐元，跌幅4.33％，市值跌掉近30億歐元（約新台幣1000億元）。

在中國網路一片批判聲中，《環球時報》前總編輯胡錫進則持續發文評論，希望能夠「勸架」。

他說，這起衝突是網路時代特有的，是社交媒體對摩擦發酵作用的結果。寶馬MINI的工作人員有錯在先，但「她們的錯誤並沒有嚴重到讓全網對她們以及對她們供職的寶馬MINI口誅筆伐的程度。我覺得我們的社會在指出那兩名工作人員不對的同時，也不必對寶馬MINI懲罰過度。」

胡錫進表示，中國往後還要舉辦各類展會，這樣的衝突如果無限放大，會讓參展商擔心參展有可能變成惹事被批的風險。「我主張我們大家共同貢獻一些冷靜，在釐清基本是非的前提下，展現一定的寬容，讓事情差不多就翻篇。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航