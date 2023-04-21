上海車展冰淇淋只給外國人，BMW陷公關危機重挫股價，市值跌掉近30億歐元
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「MINI中國」官方微博今天發表聲明道歉。然而這樣的道歉並無法化解中國網友的不滿，各式批評留言持續湧現，還傳出網友肉搜兩名中國女性工作人員進行網暴。社群迄今熱議事件到底是「崇洋媚外」還是寶馬「辱華」。冰淇淋引發的公關危機，今天衝擊寶馬的股價。
（中央社）寶馬汽車（BMW）在上海車展送冰淇淋被指差別對待中國人與外國人越演越烈，引爆民族情緒，昨（20）日又有直播主在展場遭推擠架走。儘管寶馬公開道歉，中國網友仍不買帳，股價也隨之重挫。
第20屆上海國際汽車工業展覽會18日正式登場，多家車廠參展並以各式活動吸引消費者關注。然而在寶馬旗下的MINI汽車卻因為現場工作人員發放冰淇淋時，疑似差別對待中國與外國人，引發空前的公關危機。
網傳影片顯示，一名中國民眾到寶馬MINI展位領取免費提供的冰淇淋時，被兩名中國女性工作人員告知「已經沒有了」。不久之後，一名外籍人士前往領取冰淇淋時卻受到她們熱情接待，不但送冰淇淋還指導該外籍人士如何打開。被拒的民眾再次上前向工作人員理論時，則得到「這是限量版冰淇淋」的回覆。
影片瘋傳後躍為社群最熱門新聞，再次點燃中國的民族情緒，連冰淇淋廠商也遭起底批評，因此不得不發出公告強調「僅是提供產品，並未參與活動，工作人員的行為與公司無關」。
許多網紅、意見領袖也跟著發文批評蹭流量，昨天更有有自媒體直播主到MINI現場直播時，遭展區工作人員推擠，又被多名保安強行架走，讓中國網友更怒，事件越演越烈。
「MINI中國」官方微博今天發表聲明道歉，表示發起上海車展現場禮「甜寵」的活動本意是給逛展的大小朋友送上一份甜蜜，「因我們內部管理不細緻和工作人員失職引起了大家的不愉快，對此我們真心道歉。我們檢討自己並改善管理、加強內部培訓，努力為每位朋友提供好的服務和體驗。再次真誠向各位道歉。」
然而這樣的道歉並無法化解中國網友的不滿，各式批評留言持續湧現，還傳出網友肉搜兩名中國女性工作人員進行網暴。社群迄今熱議事件到底是「崇洋媚外」還是寶馬「辱華」。
冰淇淋引發的公關危機，今天衝擊寶馬的股價。
BMW前日在德國股市的收盤價為每股103.78歐元，然而昨日開盤後股價就一路走跌，截至台灣時間晚上10時，每股跌破百元大關來到99.29歐元，跌幅4.33％，市值跌掉近30億歐元（約新台幣1000億元）。
在中國網路一片批判聲中，《環球時報》前總編輯胡錫進則持續發文評論，希望能夠「勸架」。
他說，這起衝突是網路時代特有的，是社交媒體對摩擦發酵作用的結果。寶馬MINI的工作人員有錯在先，但「她們的錯誤並沒有嚴重到讓全網對她們以及對她們供職的寶馬MINI口誅筆伐的程度。我覺得我們的社會在指出那兩名工作人員不對的同時，也不必對寶馬MINI懲罰過度。」
胡錫進表示，中國往後還要舉辦各類展會，這樣的衝突如果無限放大，會讓參展商擔心參展有可能變成惹事被批的風險。「我主張我們大家共同貢獻一些冷靜，在釐清基本是非的前提下，展現一定的寬容，讓事情差不多就翻篇。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii