2023/04/21,
印太

美參眾議員提「台灣網路安全韌性法案」，要求國防部協助台灣因應中國網路威脅

美參眾議員提「台灣網路安全韌性法案」，要求國防部協助台灣因應中國網路威脅
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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「台灣網路安全韌性法案」（Taiwan Cybersecurity Resiliency Act）將授權美國國防部長與台灣進行網路安全培訓演習，捍衛國家軍事網路、基礎設施與系統，利用美國網路安全技術協助捍衛台灣，並根除針對台灣的持續惡意網路活動。

（中央社）美國聯邦參眾議員今（21）日同步在參眾兩院提出「台灣網路安全韌性法案」，將要求美國國防部擴大與台灣的網路安全合作，以協助台灣因應來自中國的網路威脅。

法案提案人、民主黨籍參議員羅森（Jacky Rosen）今天透過新聞稿表示，必須對中國共產黨日益增長的挑釁以及破壞世界各地民主的企圖做出回擊。台灣被中國作為網路攻擊的試驗場，也被用來對付美國。

羅森指出，這項跨黨派立法提案是為了擴大兩國網路安全合作，以強化美台防衛。透過與台灣等主要民主夥伴的合作，可以更有效在美國境內對抗來自中國的網路威脅，並協助捍衛在全球各地的夥伴。

「台灣網路安全韌性法案」（Taiwan Cybersecurity Resiliency Act）將授權美國國防部長與台灣進行網路安全培訓演習，捍衛國家軍事網路、基礎設施與系統，利用美國網路安全技術協助捍衛台灣，並根除針對台灣的持續惡意網路活動。

這項法案的參議院提案人除了羅森外，尚有共和黨籍的朗德斯（Mike Rounds）。眾議院則由共和黨籍美中戰略競爭特別委員會（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）與民主黨籍胡拉漢（Chrissy Houlahan）共同提出。

羅森今天也利用參議院軍事委員會聽證會的機會，向美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）質詢台美軍事網路安全合作的可能。

阿基里諾表示，美方始終希望加強與盟友、合作夥伴的網路合作，以確保各方安全。美方目前和盟友與合作夥伴間有13個獨立網路，「十分昂貴，也處在危險之中」。美方試圖提供單一管理平台，以便能安全地與區域所有合作夥伴安全通訊。

台灣軍購武器交付也是今天議員關注焦點。阿基里諾表示，履行基於台灣關係法的責任交付台灣軍購武器十分重要，他也期望能盡快完成武器交付。

阿基里諾也駁斥美國向烏克蘭提供軍援阻礙國防部支持台灣的能力。他表示，美國是全球唯一能夠因應多重威脅的力量。在歐洲司令部正在執行他們的任務，但印太司令部的嚇阻任務並未受到影響，他相信美軍能同時執行任務，兩者兼顧以維護和平。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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