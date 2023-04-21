2023/04/21,
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尹錫悅稱台灣為全球議題，反對武力改變現狀；北京反駁，遭韓方批「外交失禮令人質疑國格」

尹錫悅稱台灣為全球議題，反對武力改變現狀；北京反駁，遭韓方批「外交失禮令人質疑國格」
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我們想讓你知道的是

尹錫悅日前接受《路透社》訪問表示，台灣議題不單純只是中國與台灣之間的問題，而是跟兩韓關係一樣超越區域、成為全球性議題。他強調，目前的緊張情勢是意圖以武力改變現狀引起，包括韓國在內的國際社會都堅決反對以武力改變現狀。

尹錫悅：台灣為全球議題，堅決反對武力改變現狀

（中央社）韓國總統尹錫悅接受《路透社》訪問表示，台灣議題不只是中國與台灣之間的問題，就跟北韓一樣是全球性的議題，韓國和國際社會都堅決反對以武力改變現狀。

尹錫悅下週前往美國進行國是訪問前，18日接受《路透社》專訪。尹錫悅在美中兩國的競爭方面謹慎行事，因為中國是韓國的最大貿易夥伴，但他對於台灣海峽緊張局勢直言不諱。

北京當局對台灣加強外交和軍事壓力之際，台灣的緊張情勢因而加劇。

尹錫悅表示：「畢竟，這些緊張情勢的發生是因為試圖以武力改變現狀，我們和國際社會堅決反對這樣的改變。」

他還說：「台灣議題不僅是中國與台灣之間的問題，就跟北韓一樣是全球性的議題。」

有關俄羅斯侵略烏克蘭，尹錫悅受訪時提到，韓國政府一直在思考如何幫助保衛和重建烏克蘭，如同韓國於1950年至1953年韓戰期間接受國際援助一般。

他說道：「（俄軍侵烏之戰）如果出現國際社會所不容的情況，例如對平民進行大規模攻擊、屠殺或嚴重違反戰爭法的情況，我國可能很難堅持只提供人道上或經濟上的援助。」

這是韓國排除軍援一年多後，首次暗示願意提供武器給烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。

尹錫悅指台灣為全球議題，北京反駁

韓國總統尹錫悅近日受訪時表示，台灣議題不只是中國與台灣之間的問題，就跟北韓一樣是全球性的議題。中國外交部20日回應稱，兩者不具可比性，希望韓國審慎處理台灣問題。

據《環球網》報導，中國外交部20日下午舉行例行記者會，《韓聯社》記者提問，近日尹錫悅在接受《路透社》的採訪時就台海問題表示，「韓國與國際社會一道，堅決反對依靠力量改變現狀。」中方對此有何評論？

中國外交部發言人汪文斌表示，北韓和韓國都是已加入聯合國的主權國家，朝鮮半島問題和台灣問題的性質、經緯全然不同，「根本不具可比性」，這是眾所周知的事實。

他說，希望韓國切實遵守中韓建交聯合公報精神，恪守一個中國原則，審慎處理台灣問題。

汪文斌還重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「台灣問題純屬中國內政」，是中國核心利益中的核心。解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙。

尹錫悅下週將前往美國進行國是訪問，他在18日接受《路透社》專訪。

據報導，尹錫悅在美中兩國的競爭方面謹慎行事，因為中國是韓國的最大貿易夥伴，但他對於台灣海峽緊張局勢直言不諱。

尹錫悅表示：「畢竟，這些緊張情勢的發生是因為試圖以武力改變現狀，我們和國際社會堅決反對這樣的改變。」

他還說，台灣議題不僅是中國與台灣之間的問題，就跟北韓一樣是全球性的議題。

中國批尹錫悅談台海，韓國：外交失禮令人質疑國格

韓國總統尹錫悅接受外媒專訪表示，台灣議題與兩韓一樣是全球性議題，引發中國外交部批評「台灣問題不容他人置喙」。韓國外交部20日發布聲明，直指中方這番發言是「令人不得不懷疑中國國格的嚴重外交失禮」。

尹錫悅日前接受《路透社》訪問表示，台灣議題不單純只是中國與台灣之間的問題，而是跟兩韓關係一樣超越區域、成為全球性議題。他強調，目前的緊張情勢是意圖以武力改變現狀引起，包括韓國在內的國際社會都堅決反對以武力改變現狀。

中國外交部發言人汪文斌20日就此表示，「台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題屬於內政，也是中國核心利益中的核心」，「解決台灣問題是中國人自己的事，不容他人置喙」。

對此，韓國外交部今天對媒體發出聲明表示，尹錫悅在訪問中提到反對以武力改變現狀的國際社會普遍原則，但中國外交部發言人卻做出「（台灣議題）不容他人置喙」的回應，「令人不得不批評（中國）這項嚴重外交失禮，也令人懷疑中國國格」。

這是韓國政府罕見就台灣議題對中方作出強硬回應。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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