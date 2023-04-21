2023/04/21,
國際

中國海外祕密警察站遍布全球各大城市，侵犯主權、規避執法騷擾異議人士

中國海外祕密警察站遍布全球各大城市，侵犯主權、規避執法騷擾異議人士
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月揭露中國在21國共25座城市秘設首批30個海外警察站。到了12月，北京在美國、加拿大、奈及利亞、日本、阿根廷和西班牙等國家／地區設立的這類設施已增至100多個。設立這些警察站的目的之一是「說服」涉嫌犯罪的中國公民返回中國。

中國在韓僑領涉違法經營送辦，疑設立祕密警察站

（中央社）中國在韓國的知名僑領王海軍，20日因為涉嫌違法經營，被韓國警方移交至首爾東部地方檢察廳。王海軍經營的東方明珠餐廳，此前被人權組織指為中國在韓設立的祕密警察站，遭韓方調查。

王海軍是中國在韓僑民協會總會會長，還身兼首爾華助中心（OCSC）主任，後者地點就設在他的東方明珠餐廳。

據《韓聯社》報導，首爾松坡警署3月底以涉嫌違反「食品衛生法」（未取得營業許可）、違反「戶外廣告物法」為由將中餐館「東方明珠」的實控人王海軍和代表A某移交至首爾東部地方檢察廳。

兩人涉嫌2021年12月在營業執照過期的情況下繼續經營該餐廳。去（2022）年12月，該餐廳被懷疑是中國在韓所設祕密警察站，餐廳方面當時為澄清嫌疑在外牆擅自安裝大型電子螢幕。松坡區廳今年2月向警方舉報。

國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月指控中國在全球各地設立祕密警察站，此後並指首爾華助中心與祕密警察站有著緊密關係。有觀點懷疑，東方明珠或監視反中人士並將其遣送回國。韓媒大幅報導此事並提出輪番質疑。

據報導，王海軍去年12月31日舉行記者會稱，餐廳是個正常的營業場所，首爾華助中心只幫助因疾病等突發情況在韓受困或死亡的中國同胞回國。

韓國國家情報院1月5日表示，院方已經掌握詳情，但不宜透露具體內容。目前反間諜部門正從法律角度分析有關人員和組織的活動是否抵觸有關外交、領事關係的國際公約，以及韓國「出入境管理法」相關規定。

據報導，對於王海軍舉行記者會釋疑一事，國情院稱，他的解釋「在很大程度上不符事實」。

中國駐韓大使邢海明2月1日在旅韓僑界新春座談會上發表講話時表示，希望韓方秉公執法，還被部分媒體謠稱為祕密警察站的王海軍一個清白。

邢海明表示，王海軍的東方明珠餐廳被一些韓國媒體汙稱為祕密警察站，也受了不少委屈，餐廳也受到損失，在此謹表慰問。

據報導，這是邢海明首次對祕密警察站相關質疑闡明立場。

中國駐韓大使館發言人去年12月26日稱，近日韓國個別媒體繼炒作所謂海外警察站後，又聲稱中國透過「美人計」等方式對韓進行滲透，干涉韓國內政，甚至還點名道姓提及中國前駐韓大使。有關報導完全是無中生有、蓄意中傷，有違禮節。

這名發言人並稱，個別媒體不顧事實真相，捕風捉影、借題發揮，故意炒作抹黑中國形象，毒化中韓關係民意氛圍，使館對此表示強烈不滿和堅決反對。相信廣大韓國國民能夠明辨是非。

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中國海外警察站遍布全球各大城市，規避執法騷擾異議人士

（中央社）美國執法官員最近逮捕兩名涉嫌在曼哈頓唐人街運作中國「祕密警察站」的紐約居民，這類遍布美國各地的非法組織，不過是北京用來鎮壓海外異議人士的冰山一角。

政治新聞媒體Politico報導，除了紐約，北京當局也在倫敦、羅馬、東京、多倫多等全球各大城市廣設海外警察站。

美國司法部本週起訴兩名華裔居民，指控他們在曼哈頓運作中國祕密警察站，追蹤海外異議人士，凸顯北京日益將觸角延伸至海外，騷擾和壓制全球各地的批評者。

這也顯示北京在某種程度上，成功在西方國家內部發揮影響力並侵犯他國主權，且多能規避執法。

歐美的安全機構正在調查100多個設施，一個倡議組織去年9月揭露這些設施是中國安全機構的海外據點。在美國，除了本週鎖定的目標外，至少還有兩個所謂的海外服務站。

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說：「這些祕密警察站暴露出中共公然無視且不尊重美國的規則和隱私。」他敦促拜登政府「根除這些侵犯美國主權的行為」。

「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）18日在聲明中表示，中國祕密警察站使美國成為「獨裁者獵場」的風險增加。

總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月揭露中國在21國共25座城市秘設首批30個海外警察站。到了12月，北京在美國、加拿大、奈及利亞、日本、阿根廷和西班牙等國家／地區設立的這類設施已增至100多個。

保護衛士在報告中說，設立這些警察站的目的之一是「說服」涉嫌犯罪的中國公民返回中國。

至少有5國政府證實，其中至少有一些確實是中國政府的行動，這些行動違反了禁止外國警務人員在其境內活動的法律。英國、日本及荷蘭等國家正在對其他中國海外警察站展開調查，但尚未逮捕與這些行動有關的個人。

德國政府上個月透露，北京拒絕遵守柏林對關閉境內兩個非法中國警察站的要求。希臘警方去年12月宣布，他們正在調查中國在雅典市中心的類似行動。荷蘭媒體去年10月報導境內存在兩個非法的中國警察站，北京當局予以否認，荷蘭政府承諾將調查這些指控。愛爾蘭政府則於同月下令關閉都柏林一個類似設施。

英國內政大臣菲利普（Chris Philp）19日表示，據報至少有3個中國非法警察站在英國運作，警方仍在持續調查相關情事。

保護衛士在報告中說，多倫多地區有4個這類據點，溫哥華地區有3個，蒙特婁地區還有2個未列入名單。加拿大媒體上個月引述機密情報文件報導，北京曾干預加拿大2019年和2021年聯邦選舉，使中國在加拿大的潛在惡意活動成為熱門話題。


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