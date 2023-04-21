中國海外祕密警察站遍布全球各大城市，侵犯主權、規避執法騷擾異議人士
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總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月揭露中國在21國共25座城市秘設首批30個海外警察站。到了12月，北京在美國、加拿大、奈及利亞、日本、阿根廷和西班牙等國家／地區設立的這類設施已增至100多個。設立這些警察站的目的之一是「說服」涉嫌犯罪的中國公民返回中國。
中國在韓僑領涉違法經營送辦，疑設立祕密警察站
（中央社）中國在韓國的知名僑領王海軍，20日因為涉嫌違法經營，被韓國警方移交至首爾東部地方檢察廳。王海軍經營的東方明珠餐廳，此前被人權組織指為中國在韓設立的祕密警察站，遭韓方調查。
王海軍是中國在韓僑民協會總會會長，還身兼首爾華助中心（OCSC）主任，後者地點就設在他的東方明珠餐廳。
據《韓聯社》報導，首爾松坡警署3月底以涉嫌違反「食品衛生法」（未取得營業許可）、違反「戶外廣告物法」為由將中餐館「東方明珠」的實控人王海軍和代表A某移交至首爾東部地方檢察廳。
兩人涉嫌2021年12月在營業執照過期的情況下繼續經營該餐廳。去（2022）年12月，該餐廳被懷疑是中國在韓所設祕密警察站，餐廳方面當時為澄清嫌疑在外牆擅自安裝大型電子螢幕。松坡區廳今年2月向警方舉報。
國際人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月指控中國在全球各地設立祕密警察站，此後並指首爾華助中心與祕密警察站有著緊密關係。有觀點懷疑，東方明珠或監視反中人士並將其遣送回國。韓媒大幅報導此事並提出輪番質疑。
據報導，王海軍去年12月31日舉行記者會稱，餐廳是個正常的營業場所，首爾華助中心只幫助因疾病等突發情況在韓受困或死亡的中國同胞回國。
韓國國家情報院1月5日表示，院方已經掌握詳情，但不宜透露具體內容。目前反間諜部門正從法律角度分析有關人員和組織的活動是否抵觸有關外交、領事關係的國際公約，以及韓國「出入境管理法」相關規定。
據報導，對於王海軍舉行記者會釋疑一事，國情院稱，他的解釋「在很大程度上不符事實」。
中國駐韓大使邢海明2月1日在旅韓僑界新春座談會上發表講話時表示，希望韓方秉公執法，還被部分媒體謠稱為祕密警察站的王海軍一個清白。
邢海明表示，王海軍的東方明珠餐廳被一些韓國媒體汙稱為祕密警察站，也受了不少委屈，餐廳也受到損失，在此謹表慰問。
據報導，這是邢海明首次對祕密警察站相關質疑闡明立場。
中國駐韓大使館發言人去年12月26日稱，近日韓國個別媒體繼炒作所謂海外警察站後，又聲稱中國透過「美人計」等方式對韓進行滲透，干涉韓國內政，甚至還點名道姓提及中國前駐韓大使。有關報導完全是無中生有、蓄意中傷，有違禮節。
這名發言人並稱，個別媒體不顧事實真相，捕風捉影、借題發揮，故意炒作抹黑中國形象，毒化中韓關係民意氛圍，使館對此表示強烈不滿和堅決反對。相信廣大韓國國民能夠明辨是非。
中國海外警察站遍布全球各大城市，規避執法騷擾異議人士
（中央社）美國執法官員最近逮捕兩名涉嫌在曼哈頓唐人街運作中國「祕密警察站」的紐約居民，這類遍布美國各地的非法組織，不過是北京用來鎮壓海外異議人士的冰山一角。
政治新聞媒體Politico報導，除了紐約，北京當局也在倫敦、羅馬、東京、多倫多等全球各大城市廣設海外警察站。
美國司法部本週起訴兩名華裔居民，指控他們在曼哈頓運作中國祕密警察站，追蹤海外異議人士，凸顯北京日益將觸角延伸至海外，騷擾和壓制全球各地的批評者。
這也顯示北京在某種程度上，成功在西方國家內部發揮影響力並侵犯他國主權，且多能規避執法。
歐美的安全機構正在調查100多個設施，一個倡議組織去年9月揭露這些設施是中國安全機構的海外據點。在美國，除了本週鎖定的目標外，至少還有兩個所謂的海外服務站。
美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）說：「這些祕密警察站暴露出中共公然無視且不尊重美國的規則和隱私。」他敦促拜登政府「根除這些侵犯美國主權的行為」。
「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）18日在聲明中表示，中國祕密警察站使美國成為「獨裁者獵場」的風險增加。
總部位於西班牙馬德里的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月揭露中國在21國共25座城市秘設首批30個海外警察站。到了12月，北京在美國、加拿大、奈及利亞、日本、阿根廷和西班牙等國家／地區設立的這類設施已增至100多個。
保護衛士在報告中說，設立這些警察站的目的之一是「說服」涉嫌犯罪的中國公民返回中國。
至少有5國政府證實，其中至少有一些確實是中國政府的行動，這些行動違反了禁止外國警務人員在其境內活動的法律。英國、日本及荷蘭等國家正在對其他中國海外警察站展開調查，但尚未逮捕與這些行動有關的個人。
德國政府上個月透露，北京拒絕遵守柏林對關閉境內兩個非法中國警察站的要求。希臘警方去年12月宣布，他們正在調查中國在雅典市中心的類似行動。荷蘭媒體去年10月報導境內存在兩個非法的中國警察站，北京當局予以否認，荷蘭政府承諾將調查這些指控。愛爾蘭政府則於同月下令關閉都柏林一個類似設施。
英國內政大臣菲利普（Chris Philp）19日表示，據報至少有3個中國非法警察站在英國運作，警方仍在持續調查相關情事。
保護衛士在報告中說，多倫多地區有4個這類據點，溫哥華地區有3個，蒙特婁地區還有2個未列入名單。加拿大媒體上個月引述機密情報文件報導，北京曾干預加拿大2019年和2021年聯邦選舉，使中國在加拿大的潛在惡意活動成為熱門話題。
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
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根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。