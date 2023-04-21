台積電恐面臨14年來首度衰退，調降年度營運目標，法說會8大重點一次看
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台積電法人說明會昨（20）日下午登場，台積電調降今（2023）年營運目標，預期美元營收恐將下滑「低至中個位數百分比」（約1％至6％），低於先前預估的微幅成長，終止連續13年成長趨勢。以下是台積電法說會的8大關鍵重點。
（中央社）眾所矚目的台積電法人說明會昨（20）日下午登場，台積電調降今（2023）年營運目標，預期美元營收恐將下滑「低至中個位數百分比」（約1％至6％），低於先前預估的微幅成長，終止連續13年成長趨勢。
台積電預估第2季美元營收目標約152億至160億美元，以中間值156億美元估計，季減約6.7％；不過，營運可望於第2季落底，下半年業績將優於上半年。受惠高效能運算及智慧手機強勁需求，3奈米製程產能供不應求。以下是台積電法說會的8大關鍵重點。
1. 台積電2023年第1季營運表現如何？
台積電第1季營收167.2億美元，順利達成原訂的167億至175億美元目標，約新台幣5086.3億元，季減18.7％，年增3.6％。
受較低的產能利用率及不利的匯率因素影響，台積電第1季毛利率滑落至56.3％，較去年第4季下滑5.9個百分點，不過優於原預估的53.5％至55.5％目標。第1季歸屬母公司淨利2069.9億元，季減30％，年增2.1％，每股純益7.98元。
2. 2023年第2季營運展望如何？
受客戶持續去化庫存影響，第2季營收將約152億至160億美元，以中間值156億美元計算，將季減約6.7％。因較低的產能利用率及電力成本提高影響，以新台幣30.4元兌1美元匯率基礎估算，第2季毛利率將滑落到52％至54％，營業利益率約39.5％至41.5％。
3. 2023年全年營運展望如何？
營運將於第2季落底，受惠客戶新產品推出，3奈米第3季開始大量貢獻營收，下半年業績可望優於上半年。
受終端市場需求疲軟，加上中國疫情解封後的終端需求復甦情況低於預期，庫存調整所需時間較預期長，台積電調降全年營運目標，美元營收恐將下滑「低至中個位數百分比」（約1％至6％）。排除無法控制的匯率影響，長期毛利率達53％以上是可實現的。
4. 市場需求展望如何？
2023年不計記憶體的半導體營收將減少「中個位數百分比」（約4％至6％），晶圓代工業營收將減少「高個位數百分比」（約7％至9％）。
5. 資本支出規劃如何？
嚴謹的資本支出和產能規劃仍是基於長期的結構性市場需求。2023年資本支出預算將介於320億至360億美元之間，維持原預估不變。
6. 先進製程進展情況如何？
3奈米製程供不應求，將從第3季開始大量貢獻營收，占2023年營收的「中個位數百分比」（約4％至6％）；升級版3奈米（N3E）製程已通過驗證並達成效能與良率目標，預計在2023年下半年量產。
2奈米製程技術研發進展順利，將如期在2025年進入量產。
7. 全球製造布局如何？
美國亞利桑那州廠在取得執照方面存在一些挑戰，第一期晶圓廠維持於2024年底量產4奈米，第二期晶圓廠2026年量產3奈米。僱用超過900名美國當地員工。
美國晶片法案補助申請部分，目前還在與美國政府雙向交流中，還沒有做最終決定，也沒有時間表。
日本特殊製程廠計劃於2024年底進入量產。僱用逾370名員工。
台積電與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在歐洲建立車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。
中國南京廠依計畫擴展28奈米製程技術產能，持續遵守所有規章制度支持當地客戶。
高雄持續建廠，考量需求變化，原訂第1座廠採28奈米製程，可能調整為先進製程技術，時間則保持彈性。
8. 電價調漲影響如何？
自2023年4月1日起，台積電在台灣的用電價格上漲17％，估計將影響第2季毛利率0.6個百分點，影響全年毛利率約0.5個百分點。
新聞來源
延伸閱讀
- 台積電法說會：首季毛利率56.3％優於預期，高雄廠從28奈米調整為先進製程
- 台積電資本支出下修面臨300億元保衛戰，受惠於超微2奈米大單長期前景看好
- 路透專欄：台積電復甦程度取決於北京如何因應華府施壓；華爾街日報：台積電盼美補助150億美元，但反對部分附加條件
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！