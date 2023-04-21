美國最高法院再度暫緩墮胎藥禁令，各界關注保守派佔多數的大法官將如何裁決
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美服培酮是二合一處方中的一款藥物，可在懷孕10週內服用。美服培酮安全紀錄良好，美國食品暨藥物管理局（FDA）估計自2000年批准使用後，有560萬名美國人使用美服培酮中止妊娠。民調一再顯示，儘管保守派團體推動限制墮胎或直接禁止墮胎，絕大多數的美國人仍支持持續提供安全墮胎途徑。
（中央社）美國聯邦最高法院19日暫時保留墮胎藥美服培酮（mifepristone，RU486）的取得管道，延後對下級法院限制使用美服培酮的判決作出裁決。
《法新社》報導，美國聯邦最高法院（US Supreme Court）在未對案情發表評論的情況下，將凍結下級法院判決的行政中止令延長至21日午夜。
最初的行政中止令是在司法部提出緊急上訴、要求聯邦最高法院擋下下級法院將禁用或限制使用美服培酮的判決後下達。
這個行政中止令預定19日午夜到期，聯邦最高法院根據大法官阿利托（Samuel Alito）簽署的命令，延長兩天。
這讓聯邦最高法院有更多時間對這起引起分歧的案件做出裁決，這是聯邦最高法院去（2022）年根據保守派大法官阿利托撰寫的意見書撤銷憲法保障的墮胎權以來，最重要的生育權案件。
由9名大法官組成的聯邦最高法院，能以許多種方式做出裁決，墮胎權與反墮胎運動人士還有數以百萬計的美國人一直提心吊膽地等待，看看以保守派占多數的聯邦最高法院將如何審理此案。
此案源自於德州聯邦地方法院法官本月作出禁用美服培酮的判決。之後，一個上訴法院擋下對美服培酮的禁令，但對藥物取得實施嚴格限制。在此分歧狀況下，由聯邦最高法院定奪。
保守派以6比3占多數的聯邦最高法院，14日暫時擱置下級法院的判決，以評估下一步該怎麼走。
聯邦最高法院可以決定凍結下級法院的判決，等待美國司法部與美服培酮製造商丹科實驗室（Danco Laboratories）提出上訴。
在聯邦最高法院審理此案時，也可讓限制美服培酮取得管道的判決生效；為了加快速度，聯邦最高法院也能決定自行聽取此案論點。
讓此案更加複雜的是，華盛頓州另一個聯邦法院作出判決，稱應該保留美服培酮取得管道。
民主黨籍聯邦眾議員克拉克（Katherine Clark）19日說，聯邦最高法院面臨「明顯的抉擇」，「堅持法律與科學事實，或對MAGA極端主義讓步」。他指的是共和黨籍前總統川普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）口號。
克拉克對記者說：「此案只是MAGA運動對生育自由的最新攻擊。共和黨人有一個目標，那就是全國禁止墮胎。」
司法部帶頭反對針對墮胎藥發動法律攻擊，主張聯邦法官做出的初步判決，是根據對美服培酮安全性「嚴重受到誤導的評估」。
美服培酮是二合一處方中的一款藥物，可在懷孕10週內服用。美服培酮安全紀錄良好，美國食品暨藥物管理局（FDA）估計自2000年批准使用後，有560萬名美國人使用美服培酮中止妊娠。
民調一再顯示，儘管保守派團體推動限制墮胎或直接禁止墮胎，絕大多數的美國人仍支持持續提供安全墮胎途徑。
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延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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