2023/04/21,
教育

73所大專出版「永續報告書」，專家：節約能源步調應與政府一致，宿舍別放任學生挖礦

73所大專出版「永續報告書」，專家：節約能源步調應與政府一致，宿舍別放任學生挖礦
台灣永續能源研究基金會19日舉辦「台灣永續大學論壇」，教育部次長劉孟奇（右3）表示，大學須落實社會責任，面對氣候變遷、能源等議題，目前已有73所大專出版「永續報告書」，提出策略和目標。中央社記者陳至中台北攝 112年4月19日

我們想讓你知道的是

簡又新提到，大學是非常耗電的場所，因此節約能源的步調應跟政府一致。這涉及校園生活形態的改變，例如許多學校規定每個實驗室都要設置電表，追蹤和管理用電情形；宿舍也要加強管理，不能放任學生挖礦（指架設硬體消耗學校的電力，獲取加密貨幣）。

（中央社）目前已有73所大專出版永續報告書，訂出具體目標。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新今天表示，大學是非常耗電的場所，為求永續須改變生活形態，包括不能放任學生在宿舍挖礦。

台灣永續能源研究基金會19日舉辦「台灣永續大學論壇」，實體和線上共有1100人報名。教育部次長劉孟奇致詞時表示，大學須落實社會責任，面對氣候變遷、能源等議題，目前已有73所大專出版「永續報告書」，提出策略和目標。

劉孟奇也提到，教育部已成立9個氣候變遷教學聯盟，透過跨領域合作發展教材、舉辦創意實作競賽等，希望激發學生對相關議題的興趣，進而為台灣培育永續發展的人才。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，這是一個「大轉變」的時代，從能源、交通、建築到財務金融等多個領域，都要面臨重大轉型。對教育界來說最大的難處是，很多最新的東西，老師跟學生都是同一時間知道，例如如何將碳定價、碳交易等概念融入既有的教學中，讓老師教學相當辛苦。

簡又新也提到，大學是非常耗電的場所，因此節約能源的步調應跟政府一致。這涉及校園生活形態的改變，例如許多學校規定每個實驗室都要設置電表，追蹤和管理用電情形；宿舍也要加強管理，不能放任學生挖礦（指架設硬體消耗學校的電力，獲取加密貨幣）。

簡又新表示，現在很多企業想做永續發展，卻找不到合適的人才，大學教育勢必要重新調整。他舉例，財稅領域的學生，一定要懂得計算、分析整個公司的含碳財務，如果完全沒有學過，出社會可能沒有公司願意聘用。

前成功大學校長蘇慧貞19日在論壇中發表「多元協作的永續發展」專題演講，她提醒：「有時後學生跑得比我們還快」，例如美國很早就有學生倡議，希望大學校務基金投資範圍，逐步自化石燃料產業撤資，進而實踐社會責任，並帶動產業轉型。

蘇慧貞分享，成大在2019年9月起，校內投資就不再加碼投資化石燃料產業，並在不造成虧損的情況下，逐步出脫現有的部位。校內政策已限制直接投資碳密集能源產業，並建立永續投資策略。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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