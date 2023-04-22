全球受氣候威脅最大的地方之一，吉里巴斯81％家庭受到海平面上升直接威脅

圖片來源：無國界醫生（©Joanne Lillie/MSF） 輪胎擋不住上升的海水，沿海的村落和房屋被淹沒廢棄。水源被海水、便溺和廢棄物汙染，人們缺乏乾淨飲用水。

居住在跨赤道的太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）的人們處境脆弱，深受氣候變化威脅。絕大部分家庭早於2016年便呈報氣候變化造成的影響，當中81％的家庭已直接受到海平面上升的威脅。

無國界醫生吉里巴斯醫療統籌鍾斯（Alison Jones）說：「吉里巴斯是世上疾病負擔最重的國家之一，也是痲瘋發病率最高、結核病和糖尿病發病率最高的國家之一，但同時亦是最難獲得基層醫療護理的國家之一，有些顯然易見的需求仍未能處理。此外，當地環境問題嚴重，且日益惡化。」

吉里巴斯是全球唯一一個接壤東西南北四大半球的國家。境内有32個環礁島（以及一個升高的珊瑚島），皆位於澳洲和夏威夷之間的海洋，全國陸地面積只有811平方公里，而水域面積卻有350萬平方公里。從主島前往部分東部島嶼的船程更可長達一周。若沒有調整國際換日線，兩地時差可長達24小時。

圖片來源：無國界醫生（©Joanne Lillie/MSF） 由於首都南塔拉瓦（South Tarawa）的生活空間有限，人們搭起高架的房屋設法在不斷上升的海水和頻繁的洪水中求生存。

吉里巴斯風光明媚，但也面對著種種困境。全國一半人口（估計為12萬）生活在首都南塔拉瓦（South Tarawa）。該國土地形狀狹長，猶如一個回力鏢，主島幾乎無法容納所有居民。吉里巴斯出生率高（每1000人有26名嬰兒），加上外島居民移居至南塔拉瓦，令當地出現城市化，過度擠迫加劇健康、社會及環境問題。

全球受氣候威脅最大的地方之一

吉里巴斯土地面積小，特別容易受到海平面上升的影響；塔拉瓦島的最高點僅高於海平面三公尺。侵蝕導致土地流失的跡象隨處可見，有些地方的樹木甚至連根拔起，橫卧在曾經的野餐地點和海灘。隨著海水逼近，房屋已荒廢，沙袋就像鐵鏈般包圍著海岸線。每逢滿月漲潮，海浪便會沖過主要堤道，淹沒多間房屋。

土地侵蝕使地下水源和土壤均出現鹽鹼化現象，加上氣溫上升，形成更頻繁的「國王潮」和乾旱。

土地流失危及農業。大部分吉里巴斯人都是自給自足的農民，特別是居於外島的農民，但近年土地流失危及農業，這情況已越來越罕見。

圖片來源：無國界醫生（©Joanne Lillie/MSF） 許多年輕人不再以傳統方式生產和準備食物，改為選擇方便的進口食品。新鮮農產品價格高昂，90％以上的吉里巴斯人每周都無法攝取到建議的蔬果量。

當地漁業亦深受影響。由於人口過剩和氣候變化影響珊瑚礁漁業，沿海漁業即將無法應付糧食需求。按目前情況估計，吉里巴斯的糧食產量需於2030年前增加一半，才能應付與日俱增的國內需求。

糧食供應不穩的成因不只是極端天氣，亦是由於當地生活方式出現變化。許多年輕人不再以傳統方式生產和準備食物，改為選擇方便的進口食品。當地新鮮農產品難求，一個南瓜值20歐元，而西瓜售價更高達32歐元，而當地最低工資僅為每小時1歐元，所以新鮮農產品對大多數人來說是遙不可及。可想而知，幾乎所有吉里巴斯人都未能達到建議所需的蔬果攝取量。

圖片來源：無國界醫生（©Manja Leban/MSF） 在北塔比特韋亞（Tabituaea North），無國界醫生的專業醫療顧問及助產士瓦塔拉與吉里巴斯衛生及醫療服務部的非傳染病公共衛生專家特布瓦娜（Antje Reiher Tebwana，圖左）和吉里巴斯外島護理師雷蒂（Teraitinikarawa Reti，藍衣者）交流。

過去人們的傳統糧食是魚類、曲籽芋、麵包果和椰子（在特別慶祝活動和聚會中也會進食豬肉），飲食改變也對健康帶來影響。現在人們大多以白米為主食，喝進口的含糖飲料，食用罐頭和加工食品。

吉里巴斯估計有38％男性和54％女性屬肥胖，但25％五歲以下兒童卻體重不足。18至69歲成年人當中70％有三項或以上非傳染病風險因素。

氣候危機等同健康危機

圖片來源：無國界醫生（©Joanne Lillie/MSF） 科學家在最新的政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change）報告中表示，最脆弱的人群和生態系統正遭受最嚴重的氣候危機衝擊，而該份報告專門研究氣候變化對全球自然結合人類的影響。

人類健康取決於環境的健康和可持續性，而這一點對活在島嶼限制下的人來說更顯然易見。

無國界醫生熱帶病及地球健康顧問麥基弗醫生（Dr Lachlan McIver）說：「這裡可觀察到地球的健康狀況和非傳染病（NCDs）相交匯，而在其他地方不會同樣發生。」麥基弗醫生稱小型島國為「活在氣候變化礦坑裡的金絲雀」。

太平洋地區有75％死者死於非傳染病，現在非傳染病被視為吉里巴斯健康問題的主因。吉里巴斯的糖尿病發病率居高不下且持續上升：45至69歲的婦女有超過44％患上糖尿病。除不良飲食外，高血壓、缺乏運動和吸煙也是高發病率的原因。

2022年10月，無國界醫生在吉里巴斯正式展開醫療工作。我們派駐當地的團隊包括一名兒科醫生、一名助產士和一名全科醫生，協助吉里巴斯的衞生及醫療服務部（Ministry of Health and Medical Services）改善當地的孕婦和初生嬰兒的健康照護。

無國界醫生吉里巴斯專案醫療統籌、助產士塞德邁爾瓦塔拉（Sandra Sedlmaier-Ouattara）表示：「孕婦的糖尿病問題特別值得關注，因為該狀況會對母嬰構成較高風險。她們需要在準備生產、分娩和產後的過程獲得第二層（專科）醫療護理。」

無國界醫生在吉里巴斯展開工作，行動總部設於北塔比特韋亞（Tabiteuea North）地區。組織應對工作的初始目標，是改善南吉伯特群島（Southern Gilbert Islands）在糖尿病檢測與治療，以及和產婦高血壓方面的情況。

我們在基層醫療診所的工作包括改善產前全面護理，而及早檢測糖尿病和高血壓也是我們的工作重點。我們還支援南吉里巴斯醫院（Southern Kiribati Hospital），協助孕婦分娩並提供新生兒護理。

塞德邁爾瓦塔拉表示：「為達致長遠影響和可持續發展，我們的工作集中在培訓和指導我們的助產士、護理師和醫生同事。」

我們的工作包括在北塔比特韋亞和塔拉瓦展開「幫助嬰兒呼吸 」（Helping Babies Breathe）普及計劃，培訓助產士、護理師和醫生，並且進行個案管理，致力改善初生嬰兒出世首24小時的護理。