全球受氣候威脅最大的地方之一，吉里巴斯81％家庭受到海平面上升直接威脅
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吉里巴斯土地面積小，特別容易受到海平面上升的影響；塔拉瓦島的最高點僅高於海平面三公尺。侵蝕導致土地流失的跡象隨處可見，有些地方的樹木甚至連根拔起，橫卧在曾經的野餐地點和海灘。隨著海水逼近，房屋已荒廢，沙袋就像鐵鏈般包圍著海岸線。每逢滿月漲潮，海浪便會沖過主要堤道，淹沒多間房屋。
居住在跨赤道的太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）的人們處境脆弱，深受氣候變化威脅。絕大部分家庭早於2016年便呈報氣候變化造成的影響，當中81％的家庭已直接受到海平面上升的威脅。
無國界醫生吉里巴斯醫療統籌鍾斯（Alison Jones）說：「吉里巴斯是世上疾病負擔最重的國家之一，也是痲瘋發病率最高、結核病和糖尿病發病率最高的國家之一，但同時亦是最難獲得基層醫療護理的國家之一，有些顯然易見的需求仍未能處理。此外，當地環境問題嚴重，且日益惡化。」
吉里巴斯是全球唯一一個接壤東西南北四大半球的國家。境内有32個環礁島（以及一個升高的珊瑚島），皆位於澳洲和夏威夷之間的海洋，全國陸地面積只有811平方公里，而水域面積卻有350萬平方公里。從主島前往部分東部島嶼的船程更可長達一周。若沒有調整國際換日線，兩地時差可長達24小時。
吉里巴斯風光明媚，但也面對著種種困境。全國一半人口（估計為12萬）生活在首都南塔拉瓦（South Tarawa）。該國土地形狀狹長，猶如一個回力鏢，主島幾乎無法容納所有居民。吉里巴斯出生率高（每1000人有26名嬰兒），加上外島居民移居至南塔拉瓦，令當地出現城市化，過度擠迫加劇健康、社會及環境問題。
全球受氣候威脅最大的地方之一
吉里巴斯土地面積小，特別容易受到海平面上升的影響；塔拉瓦島的最高點僅高於海平面三公尺。侵蝕導致土地流失的跡象隨處可見，有些地方的樹木甚至連根拔起，橫卧在曾經的野餐地點和海灘。隨著海水逼近，房屋已荒廢，沙袋就像鐵鏈般包圍著海岸線。每逢滿月漲潮，海浪便會沖過主要堤道，淹沒多間房屋。
土地侵蝕使地下水源和土壤均出現鹽鹼化現象，加上氣溫上升，形成更頻繁的「國王潮」和乾旱。
土地流失危及農業。大部分吉里巴斯人都是自給自足的農民，特別是居於外島的農民，但近年土地流失危及農業，這情況已越來越罕見。
當地漁業亦深受影響。由於人口過剩和氣候變化影響珊瑚礁漁業，沿海漁業即將無法應付糧食需求。按目前情況估計，吉里巴斯的糧食產量需於2030年前增加一半，才能應付與日俱增的國內需求。
糧食供應不穩的成因不只是極端天氣，亦是由於當地生活方式出現變化。許多年輕人不再以傳統方式生產和準備食物，改為選擇方便的進口食品。當地新鮮農產品難求，一個南瓜值20歐元，而西瓜售價更高達32歐元，而當地最低工資僅為每小時1歐元，所以新鮮農產品對大多數人來說是遙不可及。可想而知，幾乎所有吉里巴斯人都未能達到建議所需的蔬果攝取量。
過去人們的傳統糧食是魚類、曲籽芋、麵包果和椰子（在特別慶祝活動和聚會中也會進食豬肉），飲食改變也對健康帶來影響。現在人們大多以白米為主食，喝進口的含糖飲料，食用罐頭和加工食品。
吉里巴斯估計有38％男性和54％女性屬肥胖，但25％五歲以下兒童卻體重不足。18至69歲成年人當中70％有三項或以上非傳染病風險因素。
氣候危機等同健康危機
人類健康取決於環境的健康和可持續性，而這一點對活在島嶼限制下的人來說更顯然易見。
無國界醫生熱帶病及地球健康顧問麥基弗醫生（Dr Lachlan McIver）說：「這裡可觀察到地球的健康狀況和非傳染病（NCDs）相交匯，而在其他地方不會同樣發生。」麥基弗醫生稱小型島國為「活在氣候變化礦坑裡的金絲雀」。
太平洋地區有75％死者死於非傳染病，現在非傳染病被視為吉里巴斯健康問題的主因。吉里巴斯的糖尿病發病率居高不下且持續上升：45至69歲的婦女有超過44％患上糖尿病。除不良飲食外，高血壓、缺乏運動和吸煙也是高發病率的原因。
2022年10月，無國界醫生在吉里巴斯正式展開醫療工作。我們派駐當地的團隊包括一名兒科醫生、一名助產士和一名全科醫生，協助吉里巴斯的衞生及醫療服務部（Ministry of Health and Medical Services）改善當地的孕婦和初生嬰兒的健康照護。
無國界醫生吉里巴斯專案醫療統籌、助產士塞德邁爾瓦塔拉（Sandra Sedlmaier-Ouattara）表示：「孕婦的糖尿病問題特別值得關注，因為該狀況會對母嬰構成較高風險。她們需要在準備生產、分娩和產後的過程獲得第二層（專科）醫療護理。」
無國界醫生在吉里巴斯展開工作，行動總部設於北塔比特韋亞（Tabiteuea North）地區。組織應對工作的初始目標，是改善南吉伯特群島（Southern Gilbert Islands）在糖尿病檢測與治療，以及和產婦高血壓方面的情況。
我們在基層醫療診所的工作包括改善產前全面護理，而及早檢測糖尿病和高血壓也是我們的工作重點。我們還支援南吉里巴斯醫院（Southern Kiribati Hospital），協助孕婦分娩並提供新生兒護理。
塞德邁爾瓦塔拉表示：「為達致長遠影響和可持續發展，我們的工作集中在培訓和指導我們的助產士、護理師和醫生同事。」
我們的工作包括在北塔比特韋亞和塔拉瓦展開「幫助嬰兒呼吸 」（Helping Babies Breathe）普及計劃，培訓助產士、護理師和醫生，並且進行個案管理，致力改善初生嬰兒出世首24小時的護理。
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
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