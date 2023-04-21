蘇丹內戰最新戰況：開齋節停火3日、民眾逃往查德、俄國瓦格納集團武器支持交戰方
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蘇丹快速支援部隊宣布從21日開始，因開齋節停火3日，不過政府軍拒絕談判，且未必會接受停火協議。衝突發展至今，已有2萬名蘇丹人逃往鄰國查德尋求庇護。《CNN》報導則指出，俄國瓦格納集團秘密向快速支援部隊提供武器支援。
蘇丹自4月15日爆發內戰，蘇丹政府軍與快速支援部隊（Rapid Support Forces）相互交火，衝突至今（21日）邁入第7日，造成約350人死亡。適逢穆斯林開齋節，快速支援部隊宣布從今日開始，停火3日，不過政府軍拒絕談判，且未必會接受停火協議。衝突發展至今，已有2萬名蘇丹人逃往鄰國查德尋求庇護。《CNN》報導則指出，俄國瓦格納集團秘密向快速支援部隊提供武器支援。
開齋節停火協議會奏效嗎？
根據《半島電視台》的報導，快速支援部隊在1份聲明中表示，儘管他們與政府軍在首都的激戰仍在持續進行中，但由於穆斯林開齋節假期的展開，快速支援部隊將從21日上午6點開始，停火72小時。聲明中表示「將會開放人道走廊，用以疏散民眾，並讓他們有機會與家人打招呼。」
在這之前，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）於20日在新聞發佈會上呼籲，「至少停火3天以慶祝開齋節，並讓困在衝突地區的平民能夠逃離且尋求醫療、食物，以及其他必需品。」
不過政府軍並沒有表示是否會遵守停火協議。
21日凌晨，首都喀土穆（Khartoum）遭到猛烈炮擊，快速支援部隊指責政府軍對首都發動「全面攻擊」。
《半島電視台》的記者指出，在停火協議開始的前幾分鐘，快速支援部隊與政府軍間發生了衝突。
在這次由快速支援部隊提出的開齋節停火協議之前，交戰雙方已經經歷了4次失敗的停火協商。
軍方拒絕談判，只接受投降
《美聯社》表示，蘇丹政府軍20日否認了與快速支援部隊進行談判的可能性，表示只會討論投降條件。政府軍開出的條件，要求快速支援部隊「除了軍事系統以外，不得有其他任何武裝力量」。
政府軍領導人柏罕將軍告訴《半島電視台》，如果要停火休戰，快速支援部隊需要從城市撤出。快速支援部隊則向《CNN》表示，「不會撤退或放棄他們的權利」。
死傷人數與崩潰的醫療體系
根據《半島電視台》21日的報導，目前有350人在這場內戰中喪生。
世界衛生組織在20日表示，這場從週六開始的戰爭，已經導致3300人受傷。
聯合國兒童基金會（UNICEF）表示，至少有9名兒童在戰火中喪命，由於喀土穆、達爾富爾（Darfurs）和北科爾多凡（North Kordofan）的敵對行動仍在繼續，有50多名兒童受傷。
醫生辛迪加（Syndicate）表示，蘇丹全國約有70％的醫院，因為戰爭而停止服務，且有至少9間醫院遭到轟炸。首都喀土穆的醫療用品嚴重不足，且經常需要在沒有電力和乾淨水源的情況下運作。而國際援助組織無法順利向蘇丹的醫院提供協助，因為機場受戰火波及。
根據《美聯社》的報導，聯合國表示，蘇丹約有3分之1的人口（約1600萬人）需要人道援助，這場戰爭對這個國家來說是場災難。聯合國兒童基金會則警告，5萬名嚴重急性營養不良兒童的重症監護治療已經被中斷。救助兒童組織（Save the Children）則表示，全國停電已經摧毀了用來儲藏疫苗的冷藏設備，胰島素與數種抗生素的庫存也受到影響。
2萬蘇丹民眾逃往鄰國查德
根據《美聯社》的報導，聯合國在20日表示，這場內戰已經導致多達2萬名蘇丹民眾，前往東部鄰國查德避難。但逃離並不是一件簡單的事，因為首都的國際機場因戰火，目前仍無法使用，政府軍知情人士表示，機場是被快速支援部隊給炸毀，《CNN》正在聯繫快速支援部隊尋求評論。
查德國防部長布罕（Daoud Yaya Brahim）表示，至少有320名蘇丹士兵逃至查德，這些軍人是從達爾富爾逃來的，而快速支援部隊是當地最大的武裝軍事力量。
「查德目前試圖保持中立，但如果蘇丹持續陷入內戰，查德將被迫做出立場的選擇。」風險評估公司Verisk Maplecroft的非洲分析師亨格（Benjamin Hunger）表示。
聯合國難民署告訴《半島電視台》，越過邊境進入查德的，「絕大多數」都是婦女與兒童。
聯合國難民署全球發言人馬奧尼（Kathryn Mahoney）表示，「他們在一夜間，一無所有地逃難。」馬奧尼也指出，蘇丹的暴力事件預示著1場「相當嚴重的流離失所危機」，因為在內戰發生之前，蘇丹就已經有超過100萬的難民。
俄國瓦格納集團提供武器
《CNN》的報導指出，蘇丹外交相關人士表示，俄羅斯傭兵軍事組織瓦格納集團（Wagner）一直在向蘇丹的快速支援部隊提供導彈，以幫助他們與蘇丹政府軍作戰。
瓦格納集團支持蘇丹的哈夫塔爾（Khalifa Haftar）將軍，有消息指出，哈夫塔爾將軍支持快速支援部隊。而瓦格納集團日前在哈夫塔爾軍事基地的活動增加，加上蘇丹外交人士的說法，顯示俄羅斯可能在內戰爆發之前，就已經準備好要支持快速支援部隊。
不過在提供給《CNN》的1份聲明中，快速支援部隊否認接受來自俄羅斯的武器援助。
《CNN》在2022年7月的1項調查中揭露，從2014年俄羅斯入侵克里米亞後，莫斯科與蘇丹軍方領導人間的關係不斷加深。蘇丹以國內出產的黃金，換取俄羅斯軍事與政治上的支持，莫斯科也將來自非洲的黃金，作為規避西方經濟制裁的途徑。
2022年烏俄戰爭爆發後，面對更加嚴苛的國際制裁，俄羅斯增加了在蘇丹掠奪的黃金數量，並進一步支持其軍事統治，增加瓦格納集團在該國的活動。
新聞來源
- ‘We saw corpses in the street:’ People flee Sudan’s capital as violence torments city（CNN）
- Escalating violence in Sudan puts millions of children at risk（UNICEF）
- Sudan fighting: Why it matters to countries worldwide（BBC）
- Sudan army demands rivals’ surrender as cease-fire runs out（AP）
- Sudan’s RSF announces 72-hour ceasefire amid Khartoum fighting（Al Jazeera）
- Exclusive: Evidence emerges of Russia’s Wagner arming militia leader battling Sudan’s army（CNN）
延伸閱讀
- 蘇丹內亂首都多起爆炸，聯合國估近200死1800傷，歐美齊呼立即停止戰鬥
- 蘇丹內亂：喀土穆衝突的來龍去脈
- 蘇丹瀕臨內戰邊緣，政府軍與武裝團體同意設人道走廊，東非3總統計劃調解
- 蘇丹軍閥高層反目瀕內戰邊緣，一天激戰釀平民56死、近600人受傷
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核稿編輯：楊士範
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