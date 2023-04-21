2023/04/21,
經濟

市場憂經濟衰退、國際油價下挫，拖累台灣3月外銷訂單連7黑

市場憂經濟衰退、國際油價下挫，拖累台灣3月外銷訂單連7黑
Photo Credit: 中央社

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全球景氣低迷，市場擔心經濟恐將衰退，可能衝擊燃料需求，至於台灣而言，終端需求不振以及庫存去化持續，經濟部近日公布3月外銷訂單金額465.8億美元，年減25.7%，連7黑。

（中央社）國際油價21日每桶下跌約2美元，來到3月底以來的最低點，主因市場擔心經濟恐將衰退，可能衝擊燃料需求，以及美國汽油庫存增加。

市場憂經濟衰退，國際油價下挫

紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價下跌1.87美元，來到每桶77.29美元。

倫敦北海布倫特原油6月交割價下跌2.02美元，來到每桶81.10美元。

全球景氣低迷，終端需求不振以及庫存去化持續，經濟部近日公布3月外銷訂單金額465.8億美元，年減25.7%，連7黑，累計今（2023）年首季接單金額1362.2億美元，年減21.3%，創下逾13年半以來最大減幅，展望4月接單依舊不樂觀，恐寫連8黑。

7大類主要接單貨品3月全面衰退，因客戶調整庫存、終端需求減緩等因素，資通訊和電子產品接單年減幅度均逾2成，光學器材則是年減35.9%，衰退幅度為7大類接單最重。

資通訊產品3月接單金額為127.4億美元，年減26.3%，為去年12月以來最大減幅；電子產品3月接單金額為147.3億美元，年減29.4%，則是98年2月、創14年以來最大減幅。

受全球景氣低迷拖累，台灣接單貨品全面衰退

累計今年首季資通訊和電子產品接單金額，分別為417.4億美元、435.8億美元，分別年減12.6%、24.6%。

光學器材3月接單金額為15.3億美元，年減35.9%，跌幅為3月所有貨品中最深，經濟部統計處長黃于玲分析，面板應用市場仍疲弱，且面板價格持續低於去年同期，加上光學鏡頭接單減少所致；累計第1季光學接單金額累計為41.3億美元，年減達4成。

基本金屬、機械、塑橡膠和化學品累計今年首季接單分別年減31.9%、25.9%、36.4%以及33.6%。

至於市場預期下半年資通訊新品上市，是否能拉抬外銷訂單動能回溫，經濟部統計處長黃于玲分析，新品推出有助帶動供應鏈，觀察電視和筆電部分面板價格雖然止跌，但是因需求疲弱，整體表現仍需視終端需求能否成長。

3月主要接單地區，美國、中國大陸及香港、歐洲衰退幅度達2成以上，分別年減20.7%、33.8%、33.8%；東協和日本跌幅較小，分別年減14%、5.3%。

此外，3月外銷訂單海外生產比47.5%，創下近10個月新低，較去年同期下降1.6個百分點；其中以光學器材減11個百分點、資訊通信產品減3.3個百分點較多。

黃于玲指出，受景氣影響，面板廠商減少海外生產，加上國內生產以高階產品為主，利基狀況較好；資通訊產品如筆電和手機，主要在海外生產組裝，受全球景氣影響較劇烈，因此海外生產比也下跌。

展望4月接單動能，經濟部預估接單金額落在410至430億美元，年減21%至17%。黃于玲指出，依照以往接單走勢，第2季有望優於第1季，但仍需視庫存去化以及終端需求是否起色而定。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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