市場憂經濟衰退、國際油價下挫，拖累台灣3月外銷訂單連7黑
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全球景氣低迷，市場擔心經濟恐將衰退，可能衝擊燃料需求，至於台灣而言，終端需求不振以及庫存去化持續，經濟部近日公布3月外銷訂單金額465.8億美元，年減25.7%，連7黑。
（中央社）國際油價21日每桶下跌約2美元，來到3月底以來的最低點，主因市場擔心經濟恐將衰退，可能衝擊燃料需求，以及美國汽油庫存增加。
市場憂經濟衰退，國際油價下挫
紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價下跌1.87美元，來到每桶77.29美元。
倫敦北海布倫特原油6月交割價下跌2.02美元，來到每桶81.10美元。
全球景氣低迷，終端需求不振以及庫存去化持續，經濟部近日公布3月外銷訂單金額465.8億美元，年減25.7%，連7黑，累計今（2023）年首季接單金額1362.2億美元，年減21.3%，創下逾13年半以來最大減幅，展望4月接單依舊不樂觀，恐寫連8黑。
7大類主要接單貨品3月全面衰退，因客戶調整庫存、終端需求減緩等因素，資通訊和電子產品接單年減幅度均逾2成，光學器材則是年減35.9%，衰退幅度為7大類接單最重。
資通訊產品3月接單金額為127.4億美元，年減26.3%，為去年12月以來最大減幅；電子產品3月接單金額為147.3億美元，年減29.4%，則是98年2月、創14年以來最大減幅。
受全球景氣低迷拖累，台灣接單貨品全面衰退
累計今年首季資通訊和電子產品接單金額，分別為417.4億美元、435.8億美元，分別年減12.6%、24.6%。
光學器材3月接單金額為15.3億美元，年減35.9%，跌幅為3月所有貨品中最深，經濟部統計處長黃于玲分析，面板應用市場仍疲弱，且面板價格持續低於去年同期，加上光學鏡頭接單減少所致；累計第1季光學接單金額累計為41.3億美元，年減達4成。
基本金屬、機械、塑橡膠和化學品累計今年首季接單分別年減31.9%、25.9%、36.4%以及33.6%。
至於市場預期下半年資通訊新品上市，是否能拉抬外銷訂單動能回溫，經濟部統計處長黃于玲分析，新品推出有助帶動供應鏈，觀察電視和筆電部分面板價格雖然止跌，但是因需求疲弱，整體表現仍需視終端需求能否成長。
3月主要接單地區，美國、中國大陸及香港、歐洲衰退幅度達2成以上，分別年減20.7%、33.8%、33.8%；東協和日本跌幅較小，分別年減14%、5.3%。
此外，3月外銷訂單海外生產比47.5%，創下近10個月新低，較去年同期下降1.6個百分點；其中以光學器材減11個百分點、資訊通信產品減3.3個百分點較多。
黃于玲指出，受景氣影響，面板廠商減少海外生產，加上國內生產以高階產品為主，利基狀況較好；資通訊產品如筆電和手機，主要在海外生產組裝，受全球景氣影響較劇烈，因此海外生產比也下跌。
展望4月接單動能，經濟部預估接單金額落在410至430億美元，年減21%至17%。黃于玲指出，依照以往接單走勢，第2季有望優於第1季，但仍需視庫存去化以及終端需求是否起色而定。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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