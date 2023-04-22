中職不能沒有啦啦隊？當你凝視著李多慧時，聯盟與球團也正凝視著你
我們想讓你知道的是
隨著韓國知名啦啦隊員李多慧來台，被戲稱樂挑桃猿休賽季最重磅補強，「棒球到底要不要有啦啦隊？」的爭論也再次浮上檯面。常見的討論在於，啦啦隊的存在雖然提升了票房以及球賽熱度，但曾誤入「熱區」的觀眾就能體會，球賽的焦點早已從球員轉移到啦啦隊身上。
文：Benny Ice
就跟近年來台灣社會許多的議題討論一樣，這幾天對於職棒啦啦隊的討論已經變成過度兩極，非A即B的局面。但事實上，「啦啦隊替中職球隊帶來許多商機和獲利」與「啦啦隊的物化正在傷害職棒」這兩個論點，其實是沒有互相牴觸的，而且同時並立。
啦啦隊的表演，主要目的是希望能夠藉由唱跳帶動氣氛，讓主場優勢最大化。而其中的舞蹈表演，則是球賽空檔的餘興節目。雖然說這些表演的設計，主要的目標群眾看似是職業運動觀眾最大宗的成年直男，但內容來說，還是可以闔家觀賞的。
但啦啦隊表演在中職盛行後，大砲哥的緊迫盯人，使得「熱區」比以往更熱鬧。球賽轉播的畫面，也越來越多啦啦隊的畫面，包括時長五到十秒的特寫。
我承認我自己看球，會避免到熱區（除了有一次朋友買錯票買到統一獅在新莊主場的熱區體驗） 。但是從實際觀察到與朋友們交談過程中，會發現熱區的體驗確實有其優劣。
優點就是除了眼前的「美景」外，看球的氣氛是非常熱絡。而如果是初次觀賞職棒，也很容易因此愛上棒球的熱血。即便我是習慣安靜看球的人，也會受到感染。
缺點當然就是看球視野會受到影響，特別是多了大砲哥之後，看到他們鍥而不捨的背影的頻率比看到啦啦隊和球還要高出許多，甚至因此起衝突。這對於熱區觀眾來說，確實五味雜陳。
而轉播的部分，這應該就不用贅述。「投球➡判決➡啦啦隊特寫➡球員」已經成了幾近固定的公式。有些球隊甚至也與轉播單位推出了各種視角，讓純粹只想看啦啦隊的球迷看好看滿。啦啦隊的畫面出現頻率之高，在我們比較中職和WBC轉播時更加顯著。
但即使我是相對不喜歡這現象跟發展，我也很清楚知道這不能怪罪啦啦隊本身。她們是受僱於球團的工作者，這是她們的工作。若她們沒有在工作時傷風敗俗，在她們身上貼標籤是有失公允。而如果球團願意讓她們公布班表，我們也無地置喙。
不。真正該討論的，無論褒貶，是聯盟、球團、媒體以及我們的社會。
今天的發展，不外乎就是啦啦隊的商機所驅使。而這個商機，是建立在我們與啦啦隊之間的「凝視」（這邊還不是講Laura Mulvey的「男性凝視」）。
球迷與啦啦隊之間的凝視
法國精神分析學者Jacques Lacan的凝視有分早期與晚期的解讀。我這邊只提到晚期的。
所謂的凝視，代表當我在看一個目標時，這個目標其實也正在凝視我。而一旦我被凝視後，我原本以為所擁有的權力就會消失。而凝視的觀念也進一步被後人發展成其他的凝視理論，包括男性凝視、白人凝視等等。
那啦啦隊怎麼會跟凝視扯上關係？我們試著去想：啦啦隊文化以及在觀賽體驗（包括進場和轉播），最直接的解讀方式是資本主義市場機制的結果。觀眾喜歡看啦啦隊，產生需求，所以球團、聯盟及媒體就因應觀眾的選擇，供應了這滿足觀眾需求的產品與數量。
但從另一個角度來看，或許反而在觀眾關注啦啦隊的同時，啦啦隊的所屬方以及相關產業，其實早已「凝視」了觀眾，進而塑造出「觀眾就是這樣」、「觀眾就愛看啦啦隊」的印象與論點後，在供需時將啦啦隊變成了觀眾看球必須體驗的事物？
換句話說，觀眾可能覺得看得到啦啦隊是自己選擇後所得到的結果，殊不知卻可能反而是自己的選擇被剝奪。
這並不是說聯盟、球團、媒體等單位有多可惡，畢竟以所知的資訊數據來看，啦啦隊的邊際效益的確是不可忽視。
然而，這樣的結果究竟是因為觀眾們想看，還是是經營方因為觀眾想看，所以就不斷在這方面增加資源，並用市場選擇作為解釋？
這個問題，其實陳子軒老師早就在2022年八月的專欄文章〈男生打球，女生加油？中職「啦啦隊之必要」的運動性別分工意涵〉問過。時至今日，這依舊是沒人可以解答或願意回應的問題。
而另一方面，啦啦隊文化進入大眾後，也難逃所謂的男性凝視及刻板印象。
這邊所謂的男性凝視，就是前面提到Mulvey所提出的，用來形容影音作品中從角色、攝影者與觀眾眼中，對女性客體化以取悅和滿足直男性慾的行為。
在啦啦隊興盛以前，轉播單位就不時在找觀眾席內的年輕女性，不外乎是要吸引青少年以上直男的眼光，只是現在從場邊轉到了舞台罷了。這些女性不再是人，而是攝影師拍下的客體，以滿足直男觀眾。
這情況當然不限於轉播。媒體報導啦啦隊時著重身材樣貌，甚至也一併帶入審美觀來品頭論足，也是相同道理。
而女孩們在工作外的生活點滴，也被拿來討論，甚至會被人們用父權社會對女性的要求，加以批判。當然，也不乏有人會對啦啦隊冠上不堪字眼，將其妖魔化。
而偶發的啦啦隊遭到騷擾或侵犯事件，也鮮少有人去談論她們要面對的問題，彷彿就是社會要默認物化和男性凝視是合理的，殊不知這只是對她們的進一步傷害。
中職一定要有啦啦隊？
總而言之，啦啦隊現今和職棒之間的一連串現象，便是各方凝視下的結果。接下來如何發展以及是否要調整與方法，其實已經有許多人在討論。
小弟不才，沒有太多社會經驗可以去談論這般問題。但從棒球迷的角度來說，啦啦隊已經成為台灣職棒的一部分。在不影響球迷觀賽體驗以及職棒發展的情況下，啦啦隊蓬勃發展當然是樂觀其成。
然而，假使聯盟和球團只顧慮到啦啦隊的商機，而因此在球隊經營包括球員培育和軟硬體維護及升級怠慢，這就捨本逐末了。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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