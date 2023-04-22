民進黨黨內初選：台東賴坤成爆冷擊敗劉櫂豪，嘉義王美惠順利出線爭取連任

民進黨今天上午公布2024立委選舉台東縣、嘉義市的初選民調結果，台東縣的現任立委劉櫂豪爆冷輸給對手前立委賴坤成，2人長達十幾年來的競爭發生翻轉；而現任立委王美惠則以兩倍以上的支持度，擊敗挑戰她的議員黃露慧、凌子楚；黃露慧表示可以接受結果，但仍不滿王美惠在競選過程中的手段，表示將會搜集違規證據向黨中央選舉。

2024區域立委布局，民進黨有15個立委選區超過1人登記，將透過民調進行初選，最近初選結果陸續出爐。

賴坤成「復仇」成功擊敗現任劉櫂豪

民進黨今天上午公布2024立委選舉台東縣初選民調結果，現任立委劉櫂豪以37.23%，輸給對手前立委賴坤成45.64%。賴坤成將代表民進黨參選，力拚重返立法院。

民進黨台東縣立委初選民調21日晚間進行，再度上演劉櫂豪與賴坤成競逐。根據民進黨中央黨部今天中午公布的民調成績，劉櫂豪37.23%，賴坤成45.64%，無明確人選17.13%。各選區提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

賴坤成在臉書上表示，本次初選民調，面對的對手是台灣參選頻率最高，又是現任立委，集層峰關愛眼神於一身，掌握著極豐富的黨政資源，又是政論節目名嘴；而他12年來在台東無一官半職，少有公開曝光活動，兩相對照、相形之下，幾乎沒人看好。

不過賴坤成也坦言，雖然少了公職的光環，較少婚喪喜慶等公開活動，卻讓他有更多時間深入參與民間社團活動，體育、文史、社福、教育，乃至於最熟悉的產業輔導，累積死忠支持者。自己沒公職，又被當作民進黨「棄兒」、屢被「小英門生」打壓，支持者為他抱屈，但是反而可以讓他接觸更多藍營或中間選民，在藍大於綠的台東是個助力。

賴坤成表示，立委初選的登記費高達75萬元，最近辭官沒收入、股票又套牢，阮囊羞澀，不好對外募款，企業界朋友也都不看好，家人更強烈反對，然而一股尋求在台東最後一戰的強烈意願趨勢著他排除萬難毅然決定投入，有信心自己一輩子累積的各領域經驗、豐沛人脈、自然幽默的問政風格可以豐富台東未來4年，讓台東很熱鬧、讓國會很輕鬆。

劉櫂豪則在臉書表示，雖然結果不如預期，也感到意外，仍然秉持正面團隊的態度，尊重初選結果。也恭喜並祝福賴坤成前立委初選勝出。會繼續專心把立委工作做好，大街小巷一定還會看到服務團隊的身影，繼續為鄉親服務。

劉櫂豪是英系的重要立委，政大求學時是總統蔡英文的學生，後來也擔任親蔡英文的「台灣世代基金會」召集人，原本是法官的他後來轉入政壇，自2005年以來，2006年補選、2009年、2014年、2018年，2022年六度參選台東縣長，次次落敗。不過中間他也從2012年當選立委後，已經連任到第3屆，國會問政表現不俗，因為和蔡英文關係佳，也多次傳出可能入閣。

而賴坤成其實比劉櫂豪更早投入台東政壇，也首次替民進黨在後山當選國代，曾任2屆台東市長；在2010年立委補選，首度替民進黨在台東拿下席次；賴曾於2001年獲民進黨推薦參選縣長但是輸給國民黨，2006年更因為黨提名劉櫂豪，他仍堅持以無黨籍參選，最後兩人都敗選；2009年賴坤成補選獲勝進入國會，然而2011年因為劉櫂豪贏得初選，之後就一直無法出頭，雖然也持續爭取民進黨縣長提名，但都沒能贏過劉櫂豪。

此次賴坤成再次於立委黨內初選中挑戰劉櫂豪，最後賴坤成爆冷勝出，也被視為「復仇成功」。

嘉義市王美惠大幅勝出，將拼連任

民進黨今天公布2024立委選舉嘉義市初選民調結果，現任立委王美惠以44.38 %贏過對手黃露慧21.40%、凌子楚8.59%，將代表民進黨爭取連任。

民進黨嘉義市立委提名，王美惠面臨嘉義市議員兼任市黨部主委黃露慧、前嘉義市議員凌子楚的挑戰，初選民調21日晚間進行。根據民進黨中央黨部今天中午公布的民調成績，王美惠44.38%勝出，黃露慧21.40%，凌子楚8.59 %，無明確人選25.64%。各選區提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。

王美惠稍早在臉書發表聲明，表示初選過關 ，感謝鄉親兄姐在這段期間的鼓勵與力挺，從政以來，她深信要打一場乾淨清廉的選戰，才是真正的民主價值。即使在初選過程中，內心有著委屈，但還是一再的告訴自已，為了黨的團結，為了台灣的未來，不畏流言，正向積極面對，也相信公理與正義終有彰顯的時候，「將認真做事的態度，成為一項主流政治文化。」

同時她也要向兩位初選的對手致意。初選的結束同時也是黨內團結的開始，大家都是民進黨的一份子，共同攜手為嘉義市努力，並朝向2024總統勝選、國會過半的目標前進。

落敗的黃露慧隨後發表聲明，雖然表示能接受民調結果，但也批對手團隊為求勝選不惜造謠，形塑對自己不利的風向。而且，王美惠在4月14日之後仍持續在臉書下廣告，違反初選規定，她已備齊證據，向黨中央提出正式檢舉。

王美惠和黃露慧去年地方黨部主委選舉就槓上彼此，王美惠挺顧問黃敏修挑戰黃露慧失利，這次換黃露慧挑戰王美惠；黃露慧指控王美惠操縱側翼網軍，在ptt及相關社群發文，匿名抹黑造謠，王美惠否認；黃露慧在選後聲明中，也表示參與這次立委黨內初選，「面對現任優勢＋與藍營交好」的立委團隊，原本就是不可能的任務，尤其在中執會通過「不建議現任議員參選立委」的建議案後，選情更是雪上加霜。

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核稿編輯：楊士範