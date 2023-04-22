民進黨黨內初選：台東賴坤成爆冷擊敗劉櫂豪，嘉義王美惠順利出線爭取連任
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賴坤成和劉櫂豪多年來在台東一爭高下，這次立委黨內初選爆冷勝出，擊敗已經連任三屆的劉櫂豪，被視為「復仇成功」。
民進黨今天上午公布2024立委選舉台東縣、嘉義市的初選民調結果，台東縣的現任立委劉櫂豪爆冷輸給對手前立委賴坤成，2人長達十幾年來的競爭發生翻轉；而現任立委王美惠則以兩倍以上的支持度，擊敗挑戰她的議員黃露慧、凌子楚；黃露慧表示可以接受結果，但仍不滿王美惠在競選過程中的手段，表示將會搜集違規證據向黨中央選舉。
2024區域立委布局，民進黨有15個立委選區超過1人登記，將透過民調進行初選，最近初選結果陸續出爐。
賴坤成「復仇」成功擊敗現任劉櫂豪
民進黨今天上午公布2024立委選舉台東縣初選民調結果，現任立委劉櫂豪以37.23%，輸給對手前立委賴坤成45.64%。賴坤成將代表民進黨參選，力拚重返立法院。
民進黨台東縣立委初選民調21日晚間進行，再度上演劉櫂豪與賴坤成競逐。根據民進黨中央黨部今天中午公布的民調成績，劉櫂豪37.23%，賴坤成45.64%，無明確人選17.13%。各選區提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。
賴坤成在臉書上表示，本次初選民調，面對的對手是台灣參選頻率最高，又是現任立委，集層峰關愛眼神於一身，掌握著極豐富的黨政資源，又是政論節目名嘴；而他12年來在台東無一官半職，少有公開曝光活動，兩相對照、相形之下，幾乎沒人看好。
不過賴坤成也坦言，雖然少了公職的光環，較少婚喪喜慶等公開活動，卻讓他有更多時間深入參與民間社團活動，體育、文史、社福、教育，乃至於最熟悉的產業輔導，累積死忠支持者。自己沒公職，又被當作民進黨「棄兒」、屢被「小英門生」打壓，支持者為他抱屈，但是反而可以讓他接觸更多藍營或中間選民，在藍大於綠的台東是個助力。
賴坤成表示，立委初選的登記費高達75萬元，最近辭官沒收入、股票又套牢，阮囊羞澀，不好對外募款，企業界朋友也都不看好，家人更強烈反對，然而一股尋求在台東最後一戰的強烈意願趨勢著他排除萬難毅然決定投入，有信心自己一輩子累積的各領域經驗、豐沛人脈、自然幽默的問政風格可以豐富台東未來4年，讓台東很熱鬧、讓國會很輕鬆。
劉櫂豪則在臉書表示，雖然結果不如預期，也感到意外，仍然秉持正面團隊的態度，尊重初選結果。也恭喜並祝福賴坤成前立委初選勝出。會繼續專心把立委工作做好，大街小巷一定還會看到服務團隊的身影，繼續為鄉親服務。
劉櫂豪是英系的重要立委，政大求學時是總統蔡英文的學生，後來也擔任親蔡英文的「台灣世代基金會」召集人，原本是法官的他後來轉入政壇，自2005年以來，2006年補選、2009年、2014年、2018年，2022年六度參選台東縣長，次次落敗。不過中間他也從2012年當選立委後，已經連任到第3屆，國會問政表現不俗，因為和蔡英文關係佳，也多次傳出可能入閣。
而賴坤成其實比劉櫂豪更早投入台東政壇，也首次替民進黨在後山當選國代，曾任2屆台東市長；在2010年立委補選，首度替民進黨在台東拿下席次；賴曾於2001年獲民進黨推薦參選縣長但是輸給國民黨，2006年更因為黨提名劉櫂豪，他仍堅持以無黨籍參選，最後兩人都敗選；2009年賴坤成補選獲勝進入國會，然而2011年因為劉櫂豪贏得初選，之後就一直無法出頭，雖然也持續爭取民進黨縣長提名，但都沒能贏過劉櫂豪。
此次賴坤成再次於立委黨內初選中挑戰劉櫂豪，最後賴坤成爆冷勝出，也被視為「復仇成功」。
嘉義市王美惠大幅勝出，將拼連任
民進黨今天公布2024立委選舉嘉義市初選民調結果，現任立委王美惠以44.38 %贏過對手黃露慧21.40%、凌子楚8.59%，將代表民進黨爭取連任。
民進黨嘉義市立委提名，王美惠面臨嘉義市議員兼任市黨部主委黃露慧、前嘉義市議員凌子楚的挑戰，初選民調21日晚間進行。根據民進黨中央黨部今天中午公布的民調成績，王美惠44.38%勝出，黃露慧21.40%，凌子楚8.59 %，無明確人選25.64%。各選區提名名單以民進黨中執會正式通過公告為準。
王美惠稍早在臉書發表聲明，表示初選過關 ，感謝鄉親兄姐在這段期間的鼓勵與力挺，從政以來，她深信要打一場乾淨清廉的選戰，才是真正的民主價值。即使在初選過程中，內心有著委屈，但還是一再的告訴自已，為了黨的團結，為了台灣的未來，不畏流言，正向積極面對，也相信公理與正義終有彰顯的時候，「將認真做事的態度，成為一項主流政治文化。」
同時她也要向兩位初選的對手致意。初選的結束同時也是黨內團結的開始，大家都是民進黨的一份子，共同攜手為嘉義市努力，並朝向2024總統勝選、國會過半的目標前進。
落敗的黃露慧隨後發表聲明，雖然表示能接受民調結果，但也批對手團隊為求勝選不惜造謠，形塑對自己不利的風向。而且，王美惠在4月14日之後仍持續在臉書下廣告，違反初選規定，她已備齊證據，向黨中央提出正式檢舉。
王美惠和黃露慧去年地方黨部主委選舉就槓上彼此，王美惠挺顧問黃敏修挑戰黃露慧失利，這次換黃露慧挑戰王美惠；黃露慧指控王美惠操縱側翼網軍，在ptt及相關社群發文，匿名抹黑造謠，王美惠否認；黃露慧在選後聲明中，也表示參與這次立委黨內初選，「面對現任優勢＋與藍營交好」的立委團隊，原本就是不可能的任務，尤其在中執會通過「不建議現任議員參選立委」的建議案後，選情更是雪上加霜。
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核稿編輯：楊士範
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。