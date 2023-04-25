鑑定安置心評工作，為何不該由特教老師來主責？
我們想讓你知道的是
筆者多年兼任鑑定安置心評工作，深感這個位置的重責大任與倫理規範對特殊需求學生的影響，每年都需要面臨教學現場與鑑定工作的內心糾結，這對任何的特教老師來說，都不是原本就需要承擔的情感與心理勞務。
十多年難得一修的《特殊教育法》，在近來各大團體的論述之下顯得沸沸揚揚，其中一個很大的討論點是：鑑定安置的心理評量。
現在台灣的鑑定安置心評，主要由特教老師負責，一路從報名收件、資料收集、臨床評估、實地施測、綜合研判、審查會議、類別確立與最後的安置手續通通由特教老師們包辦。
之所以說是包辦，是因為辦理這些行政業務的，通常是各地方的特教中心，而支援特教中心的，都是現場借調過去的特教老師。另外實際上場為疑似特殊需求生評量的，也是學校現場的特教老師。
而這次修法討論最大的焦點是：「鑑定安置心理評量的工作」是否應該要由教學現場的特教老師來執行？先就結論而言，筆者立場對於這個焦點的答案是：不應該。
這也是我這篇文章要論述的內容：鑑定安置心評工作，為何不該由特教老師來主責？
概念釐清：教育學習心理評量、鑑定安置心理評量
在進入討論之前，我們需要先釐清評量的概念：「教育學習心理評量」（教育學習心評）與「鑑定安置心理評量」（鑑定安置心評），這兩者是不同的。
「教育學習心評」主要是針對學生的學習狀況、學習風格、學習動機等因素進行評估，以協助教師制定教學策略和學生的學習方案。「教育學習心評」可以包括學習樣式、學習能力、學習動機、學習興趣、學習障礙、學習習慣等方面的評估。
「鑑定安置心評」則是針對可能具有特殊教育需求的學生進行評估，以確定學生是否有特殊教育需求、特殊教育類別和需要的安置方式等。「鑑定安置心評」需要進行更為深入和全面的評估，包括對學生的智力、語言、情感、社交、運動等方面進行評估。
我認為「教育學習心評」絕對是身為特教老師的專業能力與驕傲，這類的評量與教學密不可分，也是我們工作的日常。特教老師在任何方面，都不應該拒絕進行「教育學習心評」的工作。
但「鑑定安置心評」的目的就不同於「教育學習心評」，其內涵與是要確定學生是否有特殊教育需求，並為學生提供合適的支援服務和進行安置決定。「鑑定安置心評」與「教育學習心評」的專業內涵雖有重疊，但仍分屬不同的領域。而特殊教育教師的這個「身分」，在經過另鑑定安置專業的養成訓練後，確實也適合擔任「鑑定安置心評」的工作，但這並不等於一位在學校擔任特殊教育教師「職位」的人，有辦法同時進行「教育學習心評」與「鑑定安置心評」的工作。
事實上，這也是筆者認為這個議題最關鍵的核心：學校的特殊教育教師不應該成為「鑑定安置心評」工作的主責系統。
「鑑定安置心評」工作需要那些內涵？
當針對特殊需求學生進行鑑定安置心評時，我認為「心評人員」應該具備有三個層面的內涵：鑑定的專業能力、安置的法律責任以及評估的道德倫理。
在專業能力方面，心評老師需要具備如：心理評估和解釋能力、測驗工具的選擇和使用能力（最為重要）、學習障礙和身心障礙等特殊需求學生的教育和介入策略基礎知識等等。
在法律責任方面，心評老師需要遵守相關法律和法規，如《特殊教育法》、國民教育相關法令、《個人資料保護法》等，確保鑑定安置評量過程的合法性和透明度。同時，在執行鑑定安置評量時，心評老師還需要確保程序正確，不偏袒任何一方（學校、家長與教育局處），公正公平地進行鑑定安置評量。
在道德倫理方面，心評老師需要遵守專業道德標準和倫理準則，確保鑑定安置評量過程的合理性和人性化。例如，心評老師需要尊重學生和家長的意願和權益，保護學生和家長的隱私，不得泄露學生和家長的個人資料。在進行安置決定的時候，也必須以學生最佳利益為考量進行決策。
也就是說，針對特殊需求學生進行鑑定安置心評時，心評老師需要具備多方面的內涵，才能保障評量的準確性、合法性、公正性、合理性和人性化。
為何學校特教老師不適合兼任「鑑定安置心評」工作？
我們可以根據上面論述的鑑定安置心評工作內涵來進行分析，就能理解「為何學校特教老師不適合兼任『鑑定安置心評」工作？」
先就專業能力的角度來看，將「鑑定安置心評」的工作交給教學現場的特教老師是不合適的。原因在於，進行心理評量鑑定需要專業的知識和技能，包括了評量工具的選擇、使用、解釋及報告撰寫等方面，這些更偏向心理學與統計學的專門知識，而這些專業技能也要透過相關學科的訓練和實務經驗才能掌握。教學現場的特教老師雖然對於特殊需求學生有較深入的了解，但是並不代表他們都具備了足夠的鑑定專業知識和技能來進行心理評量與結果的解釋。
舉個例子，多數特教老師都擅長在課堂上照顧特殊需求學生與教學，但是對於心理評量工具的選擇和使用，則因為不常使用而不夠熟悉，或是對於評量結果的解讀和報告撰寫因為沒有相關的經驗，這樣就有可能導致評量過程中的偏差或錯誤，進而影響學生的正確評估和適當安置。
再者，心理評量工具千百種，一個教學型的特教老師如何能熟悉各種評量工具？當某個學生需要特定類型的評估工具時，萬一他遇到的心評老師並不熟悉這項工具，那會不會又影響了鑑定準確性？
第二，可以從法律責任的角度來看，若由特教老師來負責「鑑定安置心評」，他們將會擔負起相當重大的法律責任。在台灣的《特殊教育法》規定中，學校有義務提供特殊教育服務，並且要依照學生的特殊需求進行評量和安置。如果特教老師在兼任鑑定安置心評的過程中疏漏或者出錯，將會影響到學生的學習權益，也可能引起爭議和法律訴訟。
Tags：
搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/