十多年難得一修的《特殊教育法》，在近來各大團體的論述之下顯得沸沸揚揚，其中一個很大的討論點是：鑑定安置的心理評量。

現在台灣的鑑定安置心評，主要由特教老師負責，一路從報名收件、資料收集、臨床評估、實地施測、綜合研判、審查會議、類別確立與最後的安置手續通通由特教老師們包辦。

之所以說是包辦，是因為辦理這些行政業務的，通常是各地方的特教中心，而支援特教中心的，都是現場借調過去的特教老師。另外實際上場為疑似特殊需求生評量的，也是學校現場的特教老師。

而這次修法討論最大的焦點是：「鑑定安置心理評量的工作」是否應該要由教學現場的特教老師來執行？先就結論而言，筆者立場對於這個焦點的答案是：不應該。

這也是我這篇文章要論述的內容：鑑定安置心評工作，為何不該由特教老師來主責？

概念釐清：教育學習心理評量、鑑定安置心理評量

在進入討論之前，我們需要先釐清評量的概念：「教育學習心理評量」（教育學習心評）與「鑑定安置心理評量」（鑑定安置心評），這兩者是不同的。

「教育學習心評」主要是針對學生的學習狀況、學習風格、學習動機等因素進行評估，以協助教師制定教學策略和學生的學習方案。「教育學習心評」可以包括學習樣式、學習能力、學習動機、學習興趣、學習障礙、學習習慣等方面的評估。

「鑑定安置心評」則是針對可能具有特殊教育需求的學生進行評估，以確定學生是否有特殊教育需求、特殊教育類別和需要的安置方式等。「鑑定安置心評」需要進行更為深入和全面的評估，包括對學生的智力、語言、情感、社交、運動等方面進行評估。

我認為「教育學習心評」絕對是身為特教老師的專業能力與驕傲，這類的評量與教學密不可分，也是我們工作的日常。特教老師在任何方面，都不應該拒絕進行「教育學習心評」的工作。

但「鑑定安置心評」的目的就不同於「教育學習心評」，其內涵與是要確定學生是否有特殊教育需求，並為學生提供合適的支援服務和進行安置決定。「鑑定安置心評」與「教育學習心評」的專業內涵雖有重疊，但仍分屬不同的領域。而特殊教育教師的這個「身分」，在經過另鑑定安置專業的養成訓練後，確實也適合擔任「鑑定安置心評」的工作，但這並不等於一位在學校擔任特殊教育教師「職位」的人，有辦法同時進行「教育學習心評」與「鑑定安置心評」的工作。

事實上，這也是筆者認為這個議題最關鍵的核心：學校的特殊教育教師不應該成為「鑑定安置心評」工作的主責系統。

「鑑定安置心評」工作需要那些內涵？

當針對特殊需求學生進行鑑定安置心評時，我認為「心評人員」應該具備有三個層面的內涵：鑑定的專業能力、安置的法律責任以及評估的道德倫理。

在專業能力方面，心評老師需要具備如：心理評估和解釋能力、測驗工具的選擇和使用能力（最為重要）、學習障礙和身心障礙等特殊需求學生的教育和介入策略基礎知識等等。

在法律責任方面，心評老師需要遵守相關法律和法規，如《特殊教育法》、國民教育相關法令、《個人資料保護法》等，確保鑑定安置評量過程的合法性和透明度。同時，在執行鑑定安置評量時，心評老師還需要確保程序正確，不偏袒任何一方（學校、家長與教育局處），公正公平地進行鑑定安置評量。

在道德倫理方面，心評老師需要遵守專業道德標準和倫理準則，確保鑑定安置評量過程的合理性和人性化。例如，心評老師需要尊重學生和家長的意願和權益，保護學生和家長的隱私，不得泄露學生和家長的個人資料。在進行安置決定的時候，也必須以學生最佳利益為考量進行決策。

也就是說，針對特殊需求學生進行鑑定安置心評時，心評老師需要具備多方面的內涵，才能保障評量的準確性、合法性、公正性、合理性和人性化。

為何學校特教老師不適合兼任「鑑定安置心評」工作？

我們可以根據上面論述的鑑定安置心評工作內涵來進行分析，就能理解「為何學校特教老師不適合兼任『鑑定安置心評」工作？」

先就專業能力的角度來看，將「鑑定安置心評」的工作交給教學現場的特教老師是不合適的。原因在於，進行心理評量鑑定需要專業的知識和技能，包括了評量工具的選擇、使用、解釋及報告撰寫等方面，這些更偏向心理學與統計學的專門知識，而這些專業技能也要透過相關學科的訓練和實務經驗才能掌握。教學現場的特教老師雖然對於特殊需求學生有較深入的了解，但是並不代表他們都具備了足夠的鑑定專業知識和技能來進行心理評量與結果的解釋。

舉個例子，多數特教老師都擅長在課堂上照顧特殊需求學生與教學，但是對於心理評量工具的選擇和使用，則因為不常使用而不夠熟悉，或是對於評量結果的解讀和報告撰寫因為沒有相關的經驗，這樣就有可能導致評量過程中的偏差或錯誤，進而影響學生的正確評估和適當安置。

再者，心理評量工具千百種，一個教學型的特教老師如何能熟悉各種評量工具？當某個學生需要特定類型的評估工具時，萬一他遇到的心評老師並不熟悉這項工具，那會不會又影響了鑑定準確性？

第二，可以從法律責任的角度來看，若由特教老師來負責「鑑定安置心評」，他們將會擔負起相當重大的法律責任。在台灣的《特殊教育法》規定中，學校有義務提供特殊教育服務，並且要依照學生的特殊需求進行評量和安置。如果特教老師在兼任鑑定安置心評的過程中疏漏或者出錯，將會影響到學生的學習權益，也可能引起爭議和法律訴訟。