2023/05/03,
理財

《股市狙擊手的自白》：享受股票在四季中最盛開的三個月，避免其餘痛苦的九個月，我稱之為「9：3法則」

《股市狙擊手的自白》：享受股票在四季中最盛開的三個月，避免其餘痛苦的九個月，我稱之為「9：3法則」
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我們想讓你知道的是

以「波段交易人」為筆名的成弦祐，本業其實是小兒科醫師。在少子化衝擊下，他驚覺自己再忙再累，都無法完成在首爾買房的夢想。不甘心下他投入手中最後1000萬韓元（26萬新台幣），歷經10000小時實戰鑽研，建立「天地人選股＋狙擊手交易」的交易模式，5年獲利55億韓元（1.2億新台幣），最終得以在首爾江南區零貸款購屋！

文：成弦祐（성현우）

股價循環的特性，9：3法則

股價一整年來都在波動，就像是一個活生生在呼吸的生命體。股票靠著行情呼吸，沒有永遠上漲的股票，也沒有永遠下跌的股票。就算眼前的股票價值正在上漲，希望股票價格可以就這樣默默繼續上漲，但股價還是會反覆漲跌，我們會懷疑「現在是不是高點？」從而爬上不安的高牆。雖然每支股票之間的差異很大，不過我個人認為，一年之內股票表現強勢的時間約莫是三個月。

12個月中有三個月呈現強勢行情，其餘時間都在橫盤與下跌中反覆，我稱之為9：3法則。上漲的循環也一樣，行情強勢的時間約為四分之一，其餘時間都在橫盤整理。從某個層面上看來，股票橫盤整理的時間比上漲的時間更長。

對2020年初入韓國股市的年輕人來說，應該會對2021年春天後迎來的下跌與箱型波動感到徬徨，但其實2020年強勁的漲勢，是非常罕見的市場狀況。反而是像現在一樣，反覆上下盤整，然後又立刻再度上漲，才是股票原本真實的樣貌。雖然個股狀況會有落差，但我認為股票一年內表現強勢的時間為三個月，月K上會出現一兩支長紅K線。不管再好的股票，經歷強勁的漲勢後必定會迎來盤整。

當然，長線投資人會欣然克服這段盤整的時間，然而散戶如果可以挑到一支像三星電子一樣數十年來持續走揚的股票，而且還能跟著三星電子共同度過這段時光，那就真的是眼光獨到，又或者非常幸運。我過去也遇過只存賽特瑞恩或三星電子一支股票就成為有錢人的人。但是，要區分出韓國股票市場上為數眾多的股票中，哪些股票適合長期投資，哪些股票會乘勝長驅，我既沒有這種能力，也沒有這種智慧。

所以我選擇使用「狙擊手交易法」獲利，我會盡可能在橫盤結束、股價快要上漲的時候，又或者是股價已開始些微走揚的時間點進場，在漲勢最為強勁的一到三個月內獲利後賣出。後續章節我會再仔細講解狙擊手交易法，但簡單來說就是「甘吞苦吐」。享受股票在四季中最盛開的三個月，盡可能避免其餘痛苦的九個月，在這段期間，我們就像蜜蜂一樣，轉移到其他盛開的股票上。這做法說起來容易，但做起來並不容易，因為想享受到那盛開的三個月，就必須要先進場熬過一個月的痛苦。

股市裡沒有不需要經過試煉、處處為散戶著想的輕鬆股票。行情的列車往往開心地搖擺到最後，把螞蟻散戶們都甩掉，才會出發前行。所以說股票跟人生真的很像，人生在大步前行之前，也總是會先面臨考驗。從人生大局上來看，我們也大概會經歷兩到三次左右的十年大運，而人生大運中，真正洪福齊天的運氣最長也不過三年。十年大運裡的三年上升期，跟股票的循環很相似。

鴻運來臨之前，我們必定要先經歷過逆境與能力的考驗，只要能夠克服這項考驗，不管是人生還是股票，都會從此處開始走揚。就如同我前面所述，我看到某支股票暴漲的時候，一定會先去觀察這支股票在上漲前經歷了什麼過程，沒有經歷過程就上漲的股票是走不遠的。沒有經歷任何過程就突然成功的人生，不也是會瞬間崩潰的嗎？

如果對長線投資有興趣的話，就要戰勝一年裡會持續九個月的下跌與橫盤，才能嘗到甜美的果實。如果是像我這樣跟著勢頭做中期波段的投資人，就必須要了解股票從止跌到進入上漲期的循環，才能夠將投資的時間與收益最大化。你問我為什麼股價整整一年來都被困在箱型盤勢裡？股票平盤和下跌的時間，本來就比上漲的時間更長，這個樣子才叫正常。

投資別人讚賞的，不如投資適合自己的

2020年初大型股行情高漲，LG電子股價突破10萬韓元後，勢如破竹地飛向20萬大關，韓國總市值最高的三星電子也突破了六萬元的箱型走勢，在1個月內上漲17％、20％，股價高達9萬6,800韓元的時候，股票菜鳥們都為之狂熱，把李在鎔副會長畫成耶穌的海報四處流傳，據說三星電子就算借市廳前面的廣場來開辦股東大會，位置可能都還不夠。

以我個人的觀感而言，我不太喜歡投資三星電子，並不是因為三星電子不好，而是因為投資三星電子不符合我要在一個月或數個月中，利用中期投資盡可能在一支股票上大幅獲利的交易風格。更別說我覺得要預測半導體產業的循環是一件既困難又難以理解的事。某天我向一位在MIT取得半導體相關博士學位的前輩問了一個問題。

「你覺得半導體的循環跟三星電子的股價對得起來嗎？」

前輩的回答是：「如果我看得懂的話，我早就把全部的財產都壓在三星上面，變成有錢人了，還會像現在這樣嗎！」連三星選拔出來的MIT半導體博士都不能理解半導體的循環了，我怎麼可能理解得了。此外，三星的總市值非常龐大，是會跟著大盤波動並發放股息的價值股，這種投資比較適合期望穩定收益和股息收益的大戶。不管再優質的國際企業，只要不適合我就沒戲唱。

我會盡可能投資自己可以理解的產業，起初因為我的職業是醫師，所以我試著投資過生技股，但是生技股因臨床試驗失敗而導致的隱藏風險過高，我只有在認為是絕佳良機的時候才會對其做波段投資，其餘時間，我更偏好投資那些提供我們日常生活中會接觸到的服務或產品的企業。

在診間治療患者的時候，我會使用「視、聽、叩、觸」，也就是視診、聽診、叩診、觸診來評估患者的狀況。我在評估股票的時候，也試著套用這個方法。投資初期，也是本金較少的時期，我投資了生技企業，從2017年底至2018年初，我投資了賽特瑞恩、SillaJen、三星生技；新上市股中，我投資了AbClon、TissueGene等股票。


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