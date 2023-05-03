《股市狙擊手的自白》：享受股票在四季中最盛開的三個月，避免其餘痛苦的九個月，我稱之為「9：3法則」
我們想讓你知道的是
以「波段交易人」為筆名的成弦祐，本業其實是小兒科醫師。在少子化衝擊下，他驚覺自己再忙再累，都無法完成在首爾買房的夢想。不甘心下他投入手中最後1000萬韓元（26萬新台幣），歷經10000小時實戰鑽研，建立「天地人選股＋狙擊手交易」的交易模式，5年獲利55億韓元（1.2億新台幣），最終得以在首爾江南區零貸款購屋！
文：成弦祐（성현우）
股價循環的特性，9：3法則
股價一整年來都在波動，就像是一個活生生在呼吸的生命體。股票靠著行情呼吸，沒有永遠上漲的股票，也沒有永遠下跌的股票。就算眼前的股票價值正在上漲，希望股票價格可以就這樣默默繼續上漲，但股價還是會反覆漲跌，我們會懷疑「現在是不是高點？」從而爬上不安的高牆。雖然每支股票之間的差異很大，不過我個人認為，一年之內股票表現強勢的時間約莫是三個月。
12個月中有三個月呈現強勢行情，其餘時間都在橫盤與下跌中反覆，我稱之為9：3法則。上漲的循環也一樣，行情強勢的時間約為四分之一，其餘時間都在橫盤整理。從某個層面上看來，股票橫盤整理的時間比上漲的時間更長。
對2020年初入韓國股市的年輕人來說，應該會對2021年春天後迎來的下跌與箱型波動感到徬徨，但其實2020年強勁的漲勢，是非常罕見的市場狀況。反而是像現在一樣，反覆上下盤整，然後又立刻再度上漲，才是股票原本真實的樣貌。雖然個股狀況會有落差，但我認為股票一年內表現強勢的時間為三個月，月K上會出現一兩支長紅K線。不管再好的股票，經歷強勁的漲勢後必定會迎來盤整。
當然，長線投資人會欣然克服這段盤整的時間，然而散戶如果可以挑到一支像三星電子一樣數十年來持續走揚的股票，而且還能跟著三星電子共同度過這段時光，那就真的是眼光獨到，又或者非常幸運。我過去也遇過只存賽特瑞恩或三星電子一支股票就成為有錢人的人。但是，要區分出韓國股票市場上為數眾多的股票中，哪些股票適合長期投資，哪些股票會乘勝長驅，我既沒有這種能力，也沒有這種智慧。
所以我選擇使用「狙擊手交易法」獲利，我會盡可能在橫盤結束、股價快要上漲的時候，又或者是股價已開始些微走揚的時間點進場，在漲勢最為強勁的一到三個月內獲利後賣出。後續章節我會再仔細講解狙擊手交易法，但簡單來說就是「甘吞苦吐」。享受股票在四季中最盛開的三個月，盡可能避免其餘痛苦的九個月，在這段期間，我們就像蜜蜂一樣，轉移到其他盛開的股票上。這做法說起來容易，但做起來並不容易，因為想享受到那盛開的三個月，就必須要先進場熬過一個月的痛苦。
股市裡沒有不需要經過試煉、處處為散戶著想的輕鬆股票。行情的列車往往開心地搖擺到最後，把螞蟻散戶們都甩掉，才會出發前行。所以說股票跟人生真的很像，人生在大步前行之前，也總是會先面臨考驗。從人生大局上來看，我們也大概會經歷兩到三次左右的十年大運，而人生大運中，真正洪福齊天的運氣最長也不過三年。十年大運裡的三年上升期，跟股票的循環很相似。
鴻運來臨之前，我們必定要先經歷過逆境與能力的考驗，只要能夠克服這項考驗，不管是人生還是股票，都會從此處開始走揚。就如同我前面所述，我看到某支股票暴漲的時候，一定會先去觀察這支股票在上漲前經歷了什麼過程，沒有經歷過程就上漲的股票是走不遠的。沒有經歷任何過程就突然成功的人生，不也是會瞬間崩潰的嗎？
如果對長線投資有興趣的話，就要戰勝一年裡會持續九個月的下跌與橫盤，才能嘗到甜美的果實。如果是像我這樣跟著勢頭做中期波段的投資人，就必須要了解股票從止跌到進入上漲期的循環，才能夠將投資的時間與收益最大化。你問我為什麼股價整整一年來都被困在箱型盤勢裡？股票平盤和下跌的時間，本來就比上漲的時間更長，這個樣子才叫正常。
投資別人讚賞的，不如投資適合自己的
2020年初大型股行情高漲，LG電子股價突破10萬韓元後，勢如破竹地飛向20萬大關，韓國總市值最高的三星電子也突破了六萬元的箱型走勢，在1個月內上漲17％、20％，股價高達9萬6,800韓元的時候，股票菜鳥們都為之狂熱，把李在鎔副會長畫成耶穌的海報四處流傳，據說三星電子就算借市廳前面的廣場來開辦股東大會，位置可能都還不夠。
以我個人的觀感而言，我不太喜歡投資三星電子，並不是因為三星電子不好，而是因為投資三星電子不符合我要在一個月或數個月中，利用中期投資盡可能在一支股票上大幅獲利的交易風格。更別說我覺得要預測半導體產業的循環是一件既困難又難以理解的事。某天我向一位在MIT取得半導體相關博士學位的前輩問了一個問題。
「你覺得半導體的循環跟三星電子的股價對得起來嗎？」
前輩的回答是：「如果我看得懂的話，我早就把全部的財產都壓在三星上面，變成有錢人了，還會像現在這樣嗎！」連三星選拔出來的MIT半導體博士都不能理解半導體的循環了，我怎麼可能理解得了。此外，三星的總市值非常龐大，是會跟著大盤波動並發放股息的價值股，這種投資比較適合期望穩定收益和股息收益的大戶。不管再優質的國際企業，只要不適合我就沒戲唱。
我會盡可能投資自己可以理解的產業，起初因為我的職業是醫師，所以我試著投資過生技股，但是生技股因臨床試驗失敗而導致的隱藏風險過高，我只有在認為是絕佳良機的時候才會對其做波段投資，其餘時間，我更偏好投資那些提供我們日常生活中會接觸到的服務或產品的企業。
在診間治療患者的時候，我會使用「視、聽、叩、觸」，也就是視診、聽診、叩診、觸診來評估患者的狀況。我在評估股票的時候，也試著套用這個方法。投資初期，也是本金較少的時期，我投資了生技企業，從2017年底至2018年初，我投資了賽特瑞恩、SillaJen、三星生技；新上市股中，我投資了AbClon、TissueGene等股票。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！