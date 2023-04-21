2023/04/21,
生活

大甲媽祖遶境今晚起駕，會經過哪些地方？天氣如何？有什麼交管措施？

大甲媽祖遶境今晚起駕，會經過哪些地方？天氣如何？有什麼交管措施？
資料照，圖為2022年大甲媽祖遶境｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

大甲媽祖今（21）日深夜自鎮瀾宮起駕後，9天依序將駐駕彰化南瑤宮、西螺福興宮、新港奉天宮、西螺福興宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮，30日回鑾大甲鎮瀾宮。各種相關資訊，本文一次告訴你。

9天8夜的台中大甲媽祖遶境活動將於4月21日晚間11時5分起駕，4月30日回鑾，歷時9天8夜、全程約340公里的遶境會經過哪裡？要配合哪些交通管制？本文帶你一次看。

大甲媽祖遶境一路會經過哪些地方？

大甲媽祖今（21）日深夜自鎮瀾宮起駕後，9天依序將駐駕彰化南瑤宮、西螺福興宮、新港奉天宮、西螺福興宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮，30日回鑾大甲鎮瀾宮。

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Photo Credit：大甲鎮瀾宮

大甲媽祖遶境每天的行程為何？

去程

  • 4月21日（五）晚間11時5分自大甲溪北端起駕
  • 4月22日（六）清水⇢沙鹿⇢大肚⇢彰化市⇢駐駕彰化南瑤宮
  • 4月23日（日）彰化南瑤宮起駕⇢大村⇢員林⇢永靖⇢北斗⇢東螺⇢溪州⇢西螺⇢駐駕西螺福興宮
  • 4月24日（一）西螺福興宮⇢二崙⇢虎尾⇢土庫⇢元長⇢新港⇢駐駕新港奉天宮
  • 4月25日（二）新港奉天宮祝壽大典
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Photo Credit：大甲鎮瀾宮

回程

  • 4月26日（三）新港奉天宮⇢元長⇢土庫⇢虎尾⇢駐駕西螺福興宮
  • 4月27日（四）西螺福興宮起駕⇢溪州⇢北斗⇢埤頭⇢田中⇢北斗⇢駐駕北斗奠安宮
  • 4月28日（五）北斗奠安宮起駕⇢田尾⇢永靖⇢員林⇢大村⇢花壇⇢彰化市⇢彰化天后宮駐駕
  • 4月29日（六）彰化天后宮起駕⇢彰化市⇢大肚⇢殺戮⇢清水⇢清水朝興宮駐駕
  • 4月30日（日）清水朝興宮起駕⇢清水⇢外埔⇢大甲市區⇢大甲鎮瀾宮回駕安座
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Photo Credit：大甲鎮瀾宮

如何得知遶境走到哪裡？

若想及時知道大甲媽祖遶境的行程走到哪裡，可以參考天上聖母遶境進香即時衛星定位服務，或是下載「大甲媽祖」APP（iOS版大甲媽祖Android版大甲媽祖）。

9天8夜的遶境期間天氣如何？

氣象達人彭啟明透過分析師用模式判讀加上專業預報，預測遶境期間數日將有不到40％的降雨機率，包含4月22日在台中、彰化，23日從彰化到雲林，24日從雲林到嘉義，25日在新港，30日台中大甲回鑾。

氣溫的部分，期間每日最低溫度約在20度，最高溫可能達30度，日夜溫差大，參與民眾需注意穿著。

媽祖遶境期間有哪些交通管制措施？

4月21日起駕及4月30日回鑾時，台中市政府交通局將進行三層管制措施。第一層是「行人徒步區」、第二層是「禁止汽車進入區」、第三層是「道路封閉路段管制」。

起駕當日的封閉路段包含經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口、水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口；回鑾當日調撥車道管制路段，包含清水區中山路與中華北路口，經大甲溪橋至大甲區經國路與經國路95巷口（順天加油站）旁南下內側車道，8時到20時調撥為北上方向行駛。

途經彰化縣時，將於彰化市東山路三段、金馬路一段、民生地下道東西端等地進行封閉管制，詳情可參考彰化縣警察局公告。

24日至25日媽祖遶境抵達新港鄉期間，嘉義縣警局在多點管制車輛進入，包括中正路與新中路口、新中路與福德路口、登雲路111巷與中山路72巷口、登雲路111巷口與公園路、中山路奉天宮牌樓前路口，以及古民街與文昌、登雲、新民、大興路口。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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