500萬搓圓仔湯、衝鋒槍掃射，侯友宜「出訪」避風頭卻深陷巨大政治危機
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如果說，侯友宜出國是為了閃躲500萬事件的衝擊，那麼槍擊事件的發生像是核彈級的事件，雖然轉移了搓圓仔湯的焦點，但是卻讓侯深陷更大的政治危機，也讓國民黨與侯團隊尷尬萬分。
面對資深媒體人提出的500萬搓圓仔湯的爭議，侯友宜試圖複製恩恩案冷處理模式矇混過關，先是讓自己的子弟兵出來扛責任，面對輿論提問，用文不對題的「言論自由民主法治」跳針回應，最後更選擇「出訪新加坡」避風頭，這種操作完全看不到一個政治人物的高度與擔當。
然而人算不如天算，正當侯市長出國散心兼思考之際，新北卻發生令人震撼的槍擊事件，嫌犯連續兩天在板橋土城合計開了64槍，其中17歲少年居然在車水馬龍的上班時間手持衝鋒槍掃射，不急不徐猶入無人之境，還能冷靜換彈夾，囂張行徑簡直就是向公權力宣戰。
如果說，侯友宜出國是為了閃躲500萬事件的衝擊，那麼槍擊事件的發生像是核彈級的事件，雖然轉移了搓圓仔湯的焦點，但是卻讓侯深陷巨大的政治危機，也讓國民黨與侯團隊尷尬萬分。
藍營批評不斷的88槍，終於成為反作用力
猶記得去年11月10日發生在台南的88槍事件，藍營上下不分青紅皂白指責市長黃偉哲「縱容黑道」，然後無限上綱批評民進黨「黑道治國」，這個輿論操作也影響了九合一大選的結果。沒想到選後王鴻薇補選時食髓知味，持續追打「黑道小弟」的議題，然後要求即將接任黨主席的賴清德要負起政治責任。
風向的轉變在於賴清德上任後隨即提出「議長、黑道、學倫」改革三隻箭，以此訴求找回民進黨「勤政、清廉、愛鄉土」的核心價值，在找回道德的制高點後，在南投補選的議題攻防戰贏回了第一勝，可視為民進黨從去年到谷底中觸底反彈。
諷刺的是，學甲88槍幕後主嫌王文宗日前落網，他的身分勢必讓國民黨感到難堪，因為之前對民進黨所有指控就像回力鏢射向自己腦門，朱立倫與謝龍介選擇切割還被檢方起訴書打臉；此外檢方還暗示「另有其他藍營人士介入」，並指出「此案是國民黨有計劃抹黑民進黨與賴清德的計畫之一」。
這就是標準的「作用力與反作用」的關係，當初毫無根據的指控，現在狠狠砸在國民黨的頭上，也讓現在遠在新加坡的侯友宜難堪不已。
倉促安排的新加坡「出訪」
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。