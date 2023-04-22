500萬搓圓仔湯、衝鋒槍掃射，侯友宜「出訪」避風頭卻深陷巨大政治危機

面對資深媒體人提出的500萬搓圓仔湯的爭議，侯友宜試圖複製恩恩案冷處理模式矇混過關，先是讓自己的子弟兵出來扛責任，面對輿論提問，用文不對題的「言論自由民主法治」跳針回應，最後更選擇「出訪新加坡」避風頭，這種操作完全看不到一個政治人物的高度與擔當。

然而人算不如天算，正當侯市長出國散心兼思考之際，新北卻發生令人震撼的槍擊事件，嫌犯連續兩天在板橋土城合計開了64槍，其中17歲少年居然在車水馬龍的上班時間手持衝鋒槍掃射，不急不徐猶入無人之境，還能冷靜換彈夾，囂張行徑簡直就是向公權力宣戰。

如果說，侯友宜出國是為了閃躲500萬事件的衝擊，那麼槍擊事件的發生像是核彈級的事件，雖然轉移了搓圓仔湯的焦點，但是卻讓侯深陷巨大的政治危機，也讓國民黨與侯團隊尷尬萬分。

藍營批評不斷的88槍，終於成為反作用力

猶記得去年11月10日發生在台南的88槍事件，藍營上下不分青紅皂白指責市長黃偉哲「縱容黑道」，然後無限上綱批評民進黨「黑道治國」，這個輿論操作也影響了九合一大選的結果。沒想到選後王鴻薇補選時食髓知味，持續追打「黑道小弟」的議題，然後要求即將接任黨主席的賴清德要負起政治責任。

風向的轉變在於賴清德上任後隨即提出「議長、黑道、學倫」改革三隻箭，以此訴求找回民進黨「勤政、清廉、愛鄉土」的核心價值，在找回道德的制高點後，在南投補選的議題攻防戰贏回了第一勝，可視為民進黨從去年到谷底中觸底反彈。

諷刺的是，學甲88槍幕後主嫌王文宗日前落網，他的身分勢必讓國民黨感到難堪，因為之前對民進黨所有指控就像回力鏢射向自己腦門，朱立倫與謝龍介選擇切割還被檢方起訴書打臉；此外檢方還暗示「另有其他藍營人士介入」，並指出「此案是國民黨有計劃抹黑民進黨與賴清德的計畫之一」。

這就是標準的「作用力與反作用」的關係，當初毫無根據的指控，現在狠狠砸在國民黨的頭上，也讓現在遠在新加坡的侯友宜難堪不已。

倉促安排的新加坡「出訪」