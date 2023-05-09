太乾燥、疾病和感染都可能是脫皮的原因，切記千萬別用手去摳
我們想讓你知道的是
最常見的脫皮原因還是因為是外界因素，也就是皮膚受到外界陽光、吹風、濕度變化、或反覆摩擦等而造成的；尤其冬天的時候大家都更容易因為冷空氣、洗澡水太熱、濕度變化大、皮膚太乾燥而脫皮，這時候我應該吃藥或擦藥嗎？
文：白映俞醫師
通常我們說皮膚脫皮的時候，是指皮膚最外層、最薄的「表皮」層的脫失。表皮雖然薄，卻是我們皮膚抵抗外界細菌病毒的好屏障。脫皮的時候，通常代表皮膚受傷，可能還會伴隨著紅疹、癢、乾燥等不舒服。
造成脫皮的可能原因
外界因素：皮膚是身體的保護層，太陽的曝曬，寒風的吹襲，太熱、太乾、太潮濕等不同的環境因素都可能會刺激皮膚、破壞皮膚，皮膚反覆受到刺激之下，就會造成脫皮。粗糙的衣物反覆摩擦，或接觸到過熱的表面、液體、火焰而造成燙傷，也會導致脫皮。
感染因素：金黃色葡萄球菌或鏈球菌等細菌感染，還有黴菌感染，都會破壞皮膚而導致脫皮。
皮膚疾病：皮膚有各式各樣的問題會導致脫皮。首先過敏反應是很常見的，例如你塗了香水，但皮膚起了過敏反應後，就會開始脫皮。本身患有異位性皮膚炎、乾癬、脂漏性皮膚炎等皮膚疾患，也會導致局部患處脫皮。還有，皮膚若因為心臟、肝臟、腎臟功能不佳而曾經水腫，腫脹消褪之後，也容易看到脫皮。
治療因素：一些治療亦會增加脫皮的風險。像是在治療癌症時，放射線治療是個常見的局部治療選項，不過放射線治療常會讓局部皮膚顏色變深，脫皮，且變得發癢。而部分化學治療的藥物也會增加脫皮的機會。
治療青春痘的時候，無論是服用治療青春痘的抗生素，或吃口服、擦外用A酸治療時，都會讓皮膚脫皮。
其他疾病因素：一些脫皮原因則與疾病有關。有些起因於免疫系統異常、甲狀腺機能低下、或是淋巴癌等癌症，都可能造成脫皮。
面對脫皮，該怎麼做
最常見的脫皮原因還是因為是外界因素，也就是皮膚受到外界陽光、吹風、濕度變化、或反覆摩擦等而造成的；尤其冬天的時候大家都更容易因為冷空氣、洗澡水太熱、濕度變化大、皮膚太乾燥而脫皮。
通常這種狀況下不太需要藥物的治療，請好好用乳液保濕。然而當你看到脫皮的時候，要切記，請不要手賤。不要一直想要用手摳掉脫皮，或一直用手摸來摸去的更增加摩擦。脫皮代表皮膚受傷，請你好好carry皮膚，而不是讓它更受傷，才能使它能快一點恢復。
選擇沒有香味成分的，不含酒精或抗菌成份的溫和洗劑，一洗完的時候就塗上保濕用品。在容易脫皮的時候，請不要用磨砂類型的洗劑，不要一直去角質，不要用太熱的水洗澡洗臉，洗完用毛巾擦乾的時候，也記得不要用毛巾摩擦，要用毛巾輕拍，台語說得「大大ㄟ」就好。這時如果想要用化妝品蓋過去的話，通常是會讓皮膚更乾燥，於是愈弄愈糟，所以請還是先有點耐心，好好認真做好保濕，等皮膚恢復吧。
如果外界因素屬於輕微燙傷，請趕緊用流動的冷水沖洗傷處，並詳細閱讀「醫師教你正確燙傷處置」好好處理燙傷。
通常脫皮是身體受傷、修復的一個自然流程，反而要注意的是其併發症，尤其是脫皮之後，表層的屏障受損了，細菌病毒就有機會趁虛而入，因此要注意脫皮處是否有感染的併發症。當患處局部感到紅、腫、熱、痛，或開始發燒，務必要就醫讓醫師診治你的傷口。尤其患有糖尿病的中老年人，千萬不要輕忽小小的擦傷，假使亂塗藥、或不在乎不照護傷口的話，還是會衍生出蜂窩性組織炎、化膿等更麻煩的問題呢。
在這裡，我們先討論外界因素導致脫皮的照護方式。假使你懷疑自己的脫皮狀況並不單純，可能是其他因素造成的，或是好好照護皮膚一星期之後，脫皮狀況不見好轉，或甚至出現併發症，就要記得先找醫師診治喔。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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我們想讓你知道的是
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