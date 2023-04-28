2023法國「真實影展」：參與罷工抗議、重點不在獎項或市場，創造屬於每個人的電影節
我們想讓你知道的是
45年來堅持捍衛紀錄片創作的「真實影展」，當中不乏直接地參與世界各地社會運動的作品，每部電影的放映或之後的座談討論都一再提醒我們，當電影院外的社會現實，竭盡全力使我們分開或競爭對立時，我們在影展中齊聚一堂不是為了娛樂消遣打發時間，而是一塊想像那個不是無法實現，只是尚未實現的明天。
日前，當巴黎滿街沒人清理的垃圾堆，成為遊客和娛樂新聞焦點，每週二法國各地反對馬克宏（Macron）的養老金改革罷工遊行一波接一波，而巴黎三、四月之交，為期一週的紀錄片「真實影展」（Cinéma du réel）也主動響應罷工並暫停所有活動一天。
45年來堅持捍衛紀錄片創作的真實影展，當中不乏直接地參與了世界各地社會運動的作品。正如今（2023）年影展最後的大獎得主，《椰子頭一代》（Coconut Head Generation）紀錄一群非洲大學生自組電影俱樂部 ，卻意外成為政治論壇還更參與了街頭學生運動。
或紀錄被政府遺棄，卻團結對抗森林大火的西伯利亞村民的開幕片《天堂》（Paradis），又或者已在柏林影展獲得多項大獎的閉幕片，跨性別群像給吳爾芙的一封性《奧蘭多，我的政治傳記》（Orlando, ma biographie politique）。它們似乎都指出重點並不單單在於抗議發聲，而更在寄予未來正面的能量。
屬於每個人的電影節
真實影展原本是由人類學紀錄片導演Jacques Willemont，在1975 年帶頭創辦的一個小影展「人類凝視人類」（L'homme regarde l'homme），1978年影展搬進甫盛大落成的國立龐畢杜藝術與文化中心，隔年「直接電影」的開山祖師、民族學者暨導演尚胡許 （Jean Rouch）接手影展時才正式改名真實影展。
近半個世紀以來，影展以向世人展現紀錄片的兼容多樣性著稱，每年都是全球電影人匯聚一堂相互觀摩競賽的盛大慶典，更無疑見證了紀錄片歷史上的形式演變和實驗。
今年影展競賽競賽單元，包括20部長片，20短片，其中27部世界首映。此外「越南Varan工作坊」單元， 展現直接電影在越南的冒險，也見證了越南社會自2000年代初開放以來的轉變。
「民眾陣線」單元質疑人類對待地球的方式，我們與自然與其他生物的關係，面對農業、旅遊等經濟剝削的暴力。之外Franssou Prenant、Olivier Zabat和Jean-Pierre Gorin三位導演的回顧展，聚集在「另類世界」這個單元中，以不同的方式反映我們的世界，政治性和詩意氾濫溢出景框。
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一次救援一個孩子，直到每人都有亁淨水可喝！
我們想讓你知道的是
每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！
現今世界上每四人當中就有一人，即20億人，缺乏安全飲用水；每年有140萬人死於與水、環境衛生和個人衛生不良有關的疾病。全球仍有6億兒童缺乏安全管理的飲用水，11億兒童缺乏安全管理的衛生設施，6.89億兒童缺乏基本衛生服務，1.49億兒童仍然被迫露天排便，不安全用水，環境衛生和個人衛生（WASH）仍然每天造成約1,000名5歲以下兒童死亡，這和我們認知的世界完全不同，更是我們不能坐視不顧的殘酷現實。
世界展望會身為發展中國家最大的非政府乾淨水提供者，承諾在2021-2025年間將投入至少10億美元，供應乾淨水給全球1,500萬人，每10秒就讓世界多一個人獲得乾淨水，以防止水媒疾病和死亡的傳播。
因為兒童是整個社區的變革推動者，世界展望會更專注透過在學校提供乾淨水及衛生設施，每天就讓世界多3間學校有乾淨水可用，改變了許多兒童的生活，特別是相對弱勢的女童。
根據肯亞疾管局的研究，在學校推行水資源計劃一年後，家庭開始處理安全用水量增加了2.5倍，學童的缺課率降低了26%。
世界展望會的水資源計畫往往是因地置宜的；安裝在拖車上的重型鑽井機用於鑽探較深的井，小型鑽井機則以較低成本鑽探淺的井。太陽能幫浦的機械井，用於大型社區的高出水量井。在有地表水源的地方，封蓋保護及處理過的山泉水，可透過接管引水至社區。集雨設施則使用於提供民生用水給學校和衛生站使用。世界展望會通常會根據合適的水源及設施，以供水給附近的學校及衛生站。
世界展望會特別重視永續的水資源方案，訓練當地人作為維修技工，採用整合的社區參與模式，即便世界展望會結束當地的服務而離開，社區居民還是可以持續地管理這些設施，讓供水設施能持續不斷的運作。
全球頂尖的水資源研究機構一 北卡羅來納大學水資源研究所，在迦納阿夫拉姆平原地區進行一項獨立研究，針對520個社區中1,470個供水設施進行檢查，世界展望會自1985年以來持續在當地設置水井。其中展望會所設置的水井，有近80%在20年後仍然持續運作良好，主要就是因為採用社區參與的模式。
研究顥示水資源委員會的設立並收取水費是供水設施能永續運作的重要原因。 因為以上的措施有助於訓練當地人成為維修技工，特別是在抽水幫浦故障時能立即予以修復。研究結果同時顥示，非展望會所設置的水井，其功能性每五年會減少10% ，反之世界展望會的水井則不會因時間長而降低使用功能。
透過台灣民眾集資的力量，只要捐款1,000元，即可參與協力建造手動幫浦井，幫助居民取得乾淨水源，讓家庭天天都有乾淨水可喝，並降低孩童腹瀉的風險。也提供乾淨的水源給附近醫療設施，讓醫護人員經常洗手並保持設施和儀器的清潔，以便更好地照顧孕產婦及新生兒健康。
全世界有近6億兒童缺乏乾淨水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每10秒就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次救援一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝！ https://wvtaiwan.com/807Ud