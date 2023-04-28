2023法國「真實影展」：參與罷工抗議、重點不在獎項或市場，創造屬於每個人的電影節

日前，當巴黎滿街沒人清理的垃圾堆，成為遊客和娛樂新聞焦點，每週二法國各地反對馬克宏（Macron）的養老金改革罷工遊行一波接一波，而巴黎三、四月之交，為期一週的紀錄片「真實影展」（Cinéma du réel）也主動響應罷工並暫停所有活動一天。

45年來堅持捍衛紀錄片創作的真實影展，當中不乏直接地參與了世界各地社會運動的作品。正如今（2023）年影展最後的大獎得主，《椰子頭一代》（Coconut Head Generation）紀錄一群非洲大學生自組電影俱樂部 ，卻意外成為政治論壇還更參與了街頭學生運動。

或紀錄被政府遺棄，卻團結對抗森林大火的西伯利亞村民的開幕片《天堂》（Paradis），又或者已在柏林影展獲得多項大獎的閉幕片，跨性別群像給吳爾芙的一封性《奧蘭多，我的政治傳記》（Orlando, ma biographie politique）。它們似乎都指出重點並不單單在於抗議發聲，而更在寄予未來正面的能量。

屬於每個人的電影節

真實影展原本是由人類學紀錄片導演Jacques Willemont，在1975 年帶頭創辦的一個小影展「人類凝視人類」（L'homme regarde l'homme），1978年影展搬進甫盛大落成的國立龐畢杜藝術與文化中心，隔年「直接電影」的開山祖師、民族學者暨導演尚胡許 （Jean Rouch）接手影展時才正式改名真實影展。

近半個世紀以來，影展以向世人展現紀錄片的兼容多樣性著稱，每年都是全球電影人匯聚一堂相互觀摩競賽的盛大慶典，更無疑見證了紀錄片歷史上的形式演變和實驗。

今年影展競賽競賽單元，包括20部長片，20短片，其中27部世界首映。此外「越南Varan工作坊」單元， 展現直接電影在越南的冒險，也見證了越南社會自2000年代初開放以來的轉變。

「民眾陣線」單元質疑人類對待地球的方式，我們與自然與其他生物的關係，面對農業、旅遊等經濟剝削的暴力。之外Franssou Prenant、Olivier Zabat和Jean-Pierre Gorin三位導演的回顧展，聚集在「另類世界」這個單元中，以不同的方式反映我們的世界，政治性和詩意氾濫溢出景框。