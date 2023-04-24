從貿易壁壘調查到ECFA中斷傳言，兩岸經貿「最壞的打算」面臨選邊站
我們想讓你知道的是
台灣過去對中貿易確實站了不少便宜，20年時間過去，此次審查將檢驗政府是否有積極輔導企業轉型以提升競爭力，期間也將成為重倚中國市場之企業做避險決策的緩衝期。而中國進行制裁手段的動作既成事實，台灣企業可能需要做出「最壞準備」。
文：唐啟鈞（清華大學自主學習小組成員、清華大學經濟系學生）
重擊中國半導體產業的美國晶片法案通過逾半年後，中國終於在3月31日晚間做出反制行為，宣布將對美國記憶體大廠美光進行安全審查。雖然一般可能認為此舉偏向象徵性示警意義，但可以確定的是，中國對晶片制裁的反擊已經開啟了第一槍，未來需要關注中國是否有能力進一步對美日台荷做出以商逼政的措施。
果不其然，中國於4月12日宣布將對台灣2455項產品進行貿易壁壘審查，隔日我國經濟部長王美花表示願不設前提進行磋商。
冒著「承認台灣是經濟獨立個體」的風險，都要找上WTO
依據2022年資料，此2455項出口至中國的產品僅佔總出口額0.9%，即使貿易遭到限制，對台灣的影響理應有限。不過，同日有中經院學者就提出，政府應要立即對出口至大陸的產品進行盤查，而不侷限於這兩千多項產品，並且要有最壞打算。
雖然中國此次對台的審查主要針對傳產而不是科技戰的反擊，不過政治意味不下於科技戰。兩岸政府加入WTO已逾20年，突然說要進行貿易壁壘審查，且調查期間的頭尾恰與蔡總統訪美後、總統大選前接近，顯然對岸政府的目的並不是為了解決產業受到損害的問題，而是政治。
4月15日，我國經濟部證實中國透過WTO管道向台灣反映經貿議題，這樣的作法不但相當罕見，也會讓人產生「中國承認台灣是經濟獨立個體」的理解。
為何中國要這麼做？我想，從這幾年各國之間的貿易制裁可以找到答案。
不論是美中貿易戰或是日韓貿易戰，美日政府都打著「維護國家安全」的名號進行貿易制裁，甚至中國對美光的審查也是以安全為名義，因為這樣就能避免違反自由貿易的嫌疑。然而中國此次對台灣進行的審查主要涉及傳統產業，難與國家安全牽上關係，因此透過WTO來處理才能凸顯其正當性。
除了以上兩件已發生的審查事件，近期另有消息傳出中國考慮將「稀土」搬上談判檯面，以對抗美日荷的晶片戰之圍堵。
中國掌握了全世界稀土礦七成需求，應用範圍涵蓋工業、科技及軍事，是重要的戰略物資，因此稀土礦成為了中國在貿易戰的談判籌碼。
不過，川普早在總統任內就已經意識到這個問題，並曾尋找替代方案。據相關研究表明，北韓可能是世界上擁有最多稀土礦之地，蘊藏量可能是中國之數倍，我想這也是當時美朝關係一度友好的因素，但在疫情後各國鎖國，北韓與他國關係再度惡化並封閉，這個機會也就不了了之。
選邊站的壓力越來越大，可能需要做出「最壞準備」
難道各國在某些方面仍重度依賴中國，中國就能以此做出更為激進的制裁手段嗎？這個答案在短期應該是否定的。
近一年已有相當多歐美企業移出中國，台灣大型代工廠商如鴻海、緯創都有減少在中國的生產，其他英業達、仁寶、廣達今年也都將擴增非大陸產能。
因此，中國這樣的做法不僅可能破壞供應鏈並且自損，太過激進的手段還可能讓外資對投資中國更加有疑慮，加速企業去中化以分散風險，這顯然與習近平的「外資敢投」政策相悖，這也是為甚麼中國目前做法都比較偏向象徵性示警。
4月17日，工總理事長苗豐強先生，也是聯華神通集團董事長，率團前往中國訪問。此行前，恰好發生中國宣布對台灣進行貿易壁壘審查，而我上周四（4月14日）有機會直接當面向苗董事長提問，請教他對此事的看法與訪問預期成果。他表示，此次行程是要恢復兩岸因疫情而中止的交流，會避談政治。
工總十多萬會員中，有超過七萬在中國投資，工總想要去大陸給當地台商鼓勵，並協助尋求當局支持。且台灣過去經濟發展從中國得利不少，比如若當初電腦大廠將生產據點設在台灣而不是中國，台灣也不會得到電腦王國的美名，因此，台灣與中國應該促進交流合作與經濟發展。
詳細內容我無法盡述，但我認為苗董事長會技巧性的促進兩岸貿易關係穩定。苗董事長本身相當重視ESG，這樣的行動讓我感受到其實也是展現企業責任的一環，面對困難的環境局勢，有時候政府無法提供協助，企業就扮演了很重要的角色。
近日，國內更傳出ECFA可能中斷的聲音，專家學者表示台灣過去靠限制對岸某些產品進入台灣來保護國內產業，在貿易壁壘審查上恐站不住腳。
我認為，做出最壞準備不是壞事，這並不是要自己嚇自己，而是因為貿易不自由的趨勢恐怕只會越來越甚，若毫無準備局面會更加混亂。
台灣過去對中國貿易確實佔了不少便宜，20年時間過去，此次審查將檢驗政府是否積極輔導企業轉型以提升競爭力，審查期間也將成為那些重倚中國市場之企業能夠做出避險決策的緩衝期。而中國短期之內或許無法做出更激進的制裁手段，但已有動作是事實。
台灣因具晶片生產關鍵地位，在貿易面臨中美兩強權的壓力，未來可能被迫同日荷選邊站，因此預想未來可能遇到的狀況並擬因應對策是政府與企業共同責任。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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