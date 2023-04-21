傳80歲拜登預計下週二宣佈競選連任，美聯社民調：民主黨只有25％年輕人支持
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美國總統拜登可能會在4月25日，宣布競選2024總統大位，以尋求連任。但在45歲以下的年輕民主黨人當中，只有25％支持拜登連任，相較之下，有56％的年長民主黨人表示支持，這樣的差距顯示選民對拜登年齡的擔憂。
綜合《美聯社》與《路透社》的報導，2名知情人士在20日表示，美國總統拜登（Joe Biden）可能會在下週二（25日），以錄影的方式宣布競選2024總統大位，以尋求連任。而白宮與民主黨全國委員會（Democratic National Committee）拒絕對宣布時間發表評論。
《美聯社》的Norc公共事務研究中心（NORC Center）的民意調查顯示，有26％的美國民眾希望拜登再次參選，與今（2023）年1月份時的22％相比，有上升的趨勢。而民主黨人中，有47％支持拜登競選連任，支持度也比1月時的37％來得高。
另外民主黨人其中有78％的人表示認同拜登現在作為總統所做的事。有41％的民主黨人表示「肯定會」在2024年的總統大選支持拜登，同時也有40％的人表示「可能會」。
但如果以年齡層來區分的話，45歲以下的年輕民主黨人當中，只有25％支持拜登連任，相較之下，有56％的年長民主黨人表示支持。這樣的差距顯示選民對拜登年齡的擔憂，以及年輕選民的訴求，他們希望領導階層的組成能夠正確地反映出美國的人口結構，以及價值觀。
現年80歲的拜登，在2024年美國總統大選時，將年滿82歲，若勝選連任，在其第2任期結束時，86歲的拜登將成為美國歷史上最年長的總統。
「對我而言，真的很難去支持這樣1位以政治作為職業的人，我無法在他（拜登）想要維持的現況中受益。」住在華盛頓州的20歲學生菲利普斯（Otis Phillips）表示。菲利普斯告訴《美聯社》，他對拜登的某些政治作為感到滿意，像是學貸減免政策，以及拜登對氣候變化議題的關注等。但是菲利普斯強調，「我不喜歡維持現狀，我希望事情有所改變，但我不認為拜登在未來4年會做到這點。」
59歲、住在加利福尼亞的拉嘉娜（Jenipher Lagana），對拜登總統的作為表示贊同，但是「他太老了，我很希望能夠看到像是運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg，41歲），或是加州州長紐森（Gavin Newsom，55歲）這樣更年輕的人入主白宮，他們在處理事情上面可能會有所不同，因為他們是年輕人。」
雖然有許多民主黨人質疑拜登年齡過高，不宜再次參選，不過也有人表示年紀其實是種資產。
「我認為年長的好處是你可以傳授很多的智慧，如果僅僅因為拜登的年齡而漠視他，將會是個恥辱。」47歲、住在賓夕法尼亞的佛瑞（Stephen Foery）表示。
拜登若宣布競選連任，並獲民主黨提名，有可能會在2024年與共和黨的川普（Donald Trump）再次競爭總統大位。
雖然共和黨尚未宣布會提名哪位候選人，但民調顯示，川普目前領先其他已經宣布和尚未宣布參選的共和黨候選人，其中包含佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、前副總統彭斯（Mike Pence），以及前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）。
民調顯示，共有65％的美國公民表示，如果川普獲得提名，他們「肯定不會」或是「可能不會」支持他；拜登面對的民意挑戰相對較小，但仍有56％的民意表示，他們「可能不會」支持他，其中有41％的民眾表態「肯定不會」支持拜登。
新聞來源
- Poll: Biden 2024 splits Dems but most would back him in Nov.（AP）
- Biden considering launching re-election bid on Tuesday - sources（Reuters）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。