傳80歲拜登預計下週二宣佈競選連任，美聯社民調：民主黨只有25％年輕人支持

綜合《美聯社》與《路透社》的報導，2名知情人士在20日表示，美國總統拜登（Joe Biden）可能會在下週二（25日），以錄影的方式宣布競選2024總統大位，以尋求連任。而白宮與民主黨全國委員會（Democratic National Committee）拒絕對宣布時間發表評論。

《美聯社》的Norc公共事務研究中心（NORC Center）的民意調查顯示，有26％的美國民眾希望拜登再次參選，與今（2023）年1月份時的22％相比，有上升的趨勢。而民主黨人中，有47％支持拜登競選連任，支持度也比1月時的37％來得高。

另外民主黨人其中有78％的人表示認同拜登現在作為總統所做的事。有41％的民主黨人表示「肯定會」在2024年的總統大選支持拜登，同時也有40％的人表示「可能會」。

但如果以年齡層來區分的話，45歲以下的年輕民主黨人當中，只有25％支持拜登連任，相較之下，有56％的年長民主黨人表示支持。這樣的差距顯示選民對拜登年齡的擔憂，以及年輕選民的訴求，他們希望領導階層的組成能夠正確地反映出美國的人口結構，以及價值觀。

現年80歲的拜登，在2024年美國總統大選時，將年滿82歲，若勝選連任，在其第2任期結束時，86歲的拜登將成為美國歷史上最年長的總統。

「對我而言，真的很難去支持這樣1位以政治作為職業的人，我無法在他（拜登）想要維持的現況中受益。」住在華盛頓州的20歲學生菲利普斯（Otis Phillips）表示。菲利普斯告訴《美聯社》，他對拜登的某些政治作為感到滿意，像是學貸減免政策，以及拜登對氣候變化議題的關注等。但是菲利普斯強調，「我不喜歡維持現狀，我希望事情有所改變，但我不認為拜登在未來4年會做到這點。」

59歲、住在加利福尼亞的拉嘉娜（Jenipher Lagana），對拜登總統的作為表示贊同，但是「他太老了，我很希望能夠看到像是運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg，41歲），或是加州州長紐森（Gavin Newsom，55歲）這樣更年輕的人入主白宮，他們在處理事情上面可能會有所不同，因為他們是年輕人。」

雖然有許多民主黨人質疑拜登年齡過高，不宜再次參選，不過也有人表示年紀其實是種資產。

「我認為年長的好處是你可以傳授很多的智慧，如果僅僅因為拜登的年齡而漠視他，將會是個恥辱。」47歲、住在賓夕法尼亞的佛瑞（Stephen Foery）表示。

拜登若宣布競選連任，並獲民主黨提名，有可能會在2024年與共和黨的川普（Donald Trump）再次競爭總統大位。

雖然共和黨尚未宣布會提名哪位候選人，但民調顯示，川普目前領先其他已經宣布和尚未宣布參選的共和黨候選人，其中包含佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、前副總統彭斯（Mike Pence），以及前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）。

民調顯示，共有65％的美國公民表示，如果川普獲得提名，他們「肯定不會」或是「可能不會」支持他；拜登面對的民意挑戰相對較小，但仍有56％的民意表示，他們「可能不會」支持他，其中有41％的民眾表態「肯定不會」支持拜登。

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核稿編輯：楊士範