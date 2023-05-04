《最高提問力》：「制式化提問」惹人厭煩，別人根本懶得回答
我們想讓你知道的是
所謂的制式化提問，就像過去用來製作家紋的模子，只要使用模子就能多次做出相同的物品。但由於使用固定的形式缺乏變通性，如果遇上了這類很制式的提問，難免會覺得無聊、提不起勁回答。
文：渡瀨謙
「問話老套」惹人煩，別人根本懶得理
所謂的制式化提問，就像過去用來製作家紋的模子，只要使用模子就能多次做出相同的物品。但由於使用固定的形式缺乏變通性，如果遇上了這類很制式的提問，難免會覺得無聊、提不起勁回答。
我記憶裡有個印象極深、與此有關的場景，是很久之前，觀賞奧林匹克競賽的電視轉播時看到的。某位日本游泳選手率先抵達終點，賽後採訪互動中出現了以下對話。
「恭喜你獲勝！」
「謝謝！」
「你覺得獲勝的原因是什麼呢？」←制式化提問
「這應該很明顯吧？」（帶著不高興的表情）
「啊，是潛水泳法對吧。」（帶著困惑地說）
「是的。」
該位選手那時以被稱為Vassallo式（註）的戰略性泳法獲得勝利，只要是觀看過那場比賽的人應該都會知道這件事，結果記者竟然還就這一點來提問，難怪會讓對方產生：「為什麼這麼明顯的事情也要問？」的想法，進而感到不悅。
閉氣於水中潛泳的方式，即潛水泳法，由美國游泳選手Jesse Vassallo於上世紀七○年代採用後引起風潮，在日本也被稱為Vassallo式泳法。
面對那樣的提問，該位選手明顯不悅的表情，至今仍讓我記憶猶新。獲得冠軍應該要高高興興才對啊，然而反過來想，遇到那種無聊問題，會生氣也是很正常的吧。
這雖然是我自己的想像，但如果有什麼對勝利者進行採訪的手冊，上頭是不是就寫著「詢問獲勝原因」呢？或者其他諸如「請告訴我們你今後的目標。」或「想跟誰分享這次的勝利？」等等，那些很典型的制式化提問。像這樣提出制式化的問題，可能會讓對方連答都不想答，所以請務必留意。
有一個很容易出現制式化提問的場景，就是公司的面試。由於現今市面上販售有許多面試用的問答集，所以定型化的台詞四處都能聽到。和許多人進行過面談的面試考官，相同的答案應該都不知道聽過幾回了。
在這種情況下，若考官問了：「有什麼想問的問題嗎？」之後，所收到的提問是：「大約需要加班到什麼程度呢？」或「接受過教育進修後，就能取得資格了嗎？」等類似問題，內心肯定會覺得更加煩躁。而這類的提問，其實更可能會給對方帶來：「這個人從一開始就擔心加班的事情了嗎？」這樣的負面印象。
像這種以不知道從哪借來的台詞進行的提問，不論何時都不該提出來。請記住，提問這件事，還是得自行思考過後、用自己的話語說出來才對。
或許你會覺得，突然要用自己的話語來表達有些難度，但若至少能決定「以後不再以制式化的固定用語來提問」的話，就已經是很大的進步了。只要學會不使用固定用語，就會自然而然使用自己的話語來表達了。
書籍介紹
本文摘錄自《最高提問力：問話力9訣竅＋好問題7要領，幫你輕鬆開啟話題，讓對方暢快說，交談變熱絡！》，方言文化出版
作者：渡瀨謙
譯者：林曜霆
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◆根據調查，成千上萬人都有這些煩惱……
‧問錯問題，氣氛變得糟糕
‧對初見面的人，不知道該說什麼
‧在眾人面前，會緊張到說不出話
‧耗費太多精神在交談，覺得累
‧不管見過幾次，始終無法與人更親近
‧被問到有無疑問，腦袋就一片空白
‧在聚餐宴會上，總是個邊緣人
曾經在日本第一人力資源公司瑞可利集團（Recruit Holdings）裡，入社十個月就創下全國最高業績的頂尖業務渡瀨謙，本身其實十分內向，而且有對人恐懼症。但如今他將自己變成了對話高手，並且整理出內向口拙的人也能夠輕鬆學會的「熱絡提問術」。他認為：「越不擅言辭，聆聽的能力多半都相較優異，因此更容易學會這項技術。」不必勉強變得會說話，只要運用「提問技巧」，就算「沉默」也能大受歡迎──
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！