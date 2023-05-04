《最高提問力》：「制式化提問」惹人厭煩，別人根本懶得回答

文：渡瀨謙

「問話老套」惹人煩，別人根本懶得理

Photo Credit: 方言文化

所謂的制式化提問，就像過去用來製作家紋的模子，只要使用模子就能多次做出相同的物品。但由於使用固定的形式缺乏變通性，如果遇上了這類很制式的提問，難免會覺得無聊、提不起勁回答。

我記憶裡有個印象極深、與此有關的場景，是很久之前，觀賞奧林匹克競賽的電視轉播時看到的。某位日本游泳選手率先抵達終點，賽後採訪互動中出現了以下對話。

「恭喜你獲勝！」 「謝謝！」 「你覺得獲勝的原因是什麼呢？」←制式化提問 「這應該很明顯吧？」（帶著不高興的表情） 「啊，是潛水泳法對吧。」（帶著困惑地說） 「是的。」

該位選手那時以被稱為Vassallo式（註）的戰略性泳法獲得勝利，只要是觀看過那場比賽的人應該都會知道這件事，結果記者竟然還就這一點來提問，難怪會讓對方產生：「為什麼這麼明顯的事情也要問？」的想法，進而感到不悅。

閉氣於水中潛泳的方式，即潛水泳法，由美國游泳選手Jesse Vassallo於上世紀七○年代採用後引起風潮，在日本也被稱為Vassallo式泳法。

面對那樣的提問，該位選手明顯不悅的表情，至今仍讓我記憶猶新。獲得冠軍應該要高高興興才對啊，然而反過來想，遇到那種無聊問題，會生氣也是很正常的吧。

這雖然是我自己的想像，但如果有什麼對勝利者進行採訪的手冊，上頭是不是就寫著「詢問獲勝原因」呢？或者其他諸如「請告訴我們你今後的目標。」或「想跟誰分享這次的勝利？」等等，那些很典型的制式化提問。像這樣提出制式化的問題，可能會讓對方連答都不想答，所以請務必留意。

有一個很容易出現制式化提問的場景，就是公司的面試。由於現今市面上販售有許多面試用的問答集，所以定型化的台詞四處都能聽到。和許多人進行過面談的面試考官，相同的答案應該都不知道聽過幾回了。

在這種情況下，若考官問了：「有什麼想問的問題嗎？」之後，所收到的提問是：「大約需要加班到什麼程度呢？」或「接受過教育進修後，就能取得資格了嗎？」等類似問題，內心肯定會覺得更加煩躁。而這類的提問，其實更可能會給對方帶來：「這個人從一開始就擔心加班的事情了嗎？」這樣的負面印象。

Photo Credit: 方言文化

像這種以不知道從哪借來的台詞進行的提問，不論何時都不該提出來。請記住，提問這件事，還是得自行思考過後、用自己的話語說出來才對。

或許你會覺得，突然要用自己的話語來表達有些難度，但若至少能決定「以後不再以制式化的固定用語來提問」的話，就已經是很大的進步了。只要學會不使用固定用語，就會自然而然使用自己的話語來表達了。

書籍介紹

本文摘錄自《最高提問力：問話力9訣竅＋好問題7要領，幫你輕鬆開啟話題，讓對方暢快說，交談變熱絡！》，方言文化出版

作者：渡瀨謙

譯者：林曜霆

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‧不管見過幾次，始終無法與人更親近

‧被問到有無疑問，腦袋就一片空白

‧在聚餐宴會上，總是個邊緣人

曾經在日本第一人力資源公司瑞可利集團（Recruit Holdings）裡，入社十個月就創下全國最高業績的頂尖業務渡瀨謙，本身其實十分內向，而且有對人恐懼症。但如今他將自己變成了對話高手，並且整理出內向口拙的人也能夠輕鬆學會的「熱絡提問術」。他認為：「越不擅言辭，聆聽的能力多半都相較優異，因此更容易學會這項技術。」不必勉強變得會說話，只要運用「提問技巧」，就算「沉默」也能大受歡迎──

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Photo Credit: 方言文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航