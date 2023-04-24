目標是「讓台積電工程師準時下班」，亞達科技的AI為何能與艾司摩爾直接合作？

文：楊喻斐

艾司摩爾打造史上最貴的EUV曝光機台，這些動輒數十億元的嬌貴設備，需要專業的維修工程師呵護，然而一台基本款曝光機的維修標準作業流程，就高達十萬筆之多，很難精準又一次性地解決問題。

而亞達科技開發的AI／AR（人工智慧／擴增實境）軟體，目標就是「讓半導體設備維修工程師準時下班」。

帆宣是亞達科技創始及最大股東，持股26%。身兼亞達董事長的帆宣總經理林育業回憶，當初承接艾司摩爾EUV機台次系統模組訂單，製造上出現問題，艾司摩爾派出全球培訓中心經理擔任顧問，為期一年，這個人就是亞達現任總經理蘇愷宏。

團隊來頭大，帆宣主動注資

蘇愷宏早在艾司摩爾任職期間，即希望打造一套設備維修、人員訓練模型的AI軟體平台，解決人力不足以及達到高效率的作業流程。一群來自艾司摩爾的團隊有了創業想法之後，當時帆宣董事長高新明即以實際行動支持，出資並於2017年正式成立亞達科技。

高新明直言，「是我們主動要投資！我們希望成就他們的理想，變現他們的技術、概念，將我們的硬體搭配他們的軟體，進一步達到技術的整合。」

對帆宣而言，不論是無塵室、機電或者是化學特氣供應系統等，硬體技術已經發展得很成熟，但軟體還有發揮的空間，當AI、AR、大數據等工具愈多，能發揮的東西更多，才能真正成為完整的系統整合供應商。

一樣來自於艾司摩爾的亞達業務副總蘇森傑笑說，現在他的眼睛沒有血絲了；就他所知，半導體業的設備維修工程師很少準時下班，更往往因為憋尿而有腎結石的問題，而亞達的目標就是讓他們能夠準時下班。

舉例來說，為了達到高良率產出，EUV曝光機的當機容忍度極低，亞達開發的平台，可協助技術人員在恰當的時間點進行設備監控、預診斷、組裝、診斷、維護、即時記錄等；也能提供精確故障時間預測及故障點診斷，並以數據分析視覺化界面引導巡檢人員到達維修位置。

蘇森傑透露，艾司摩爾不太願意讓其他供應商接觸EUV技術，然而亞達的優勢就是團隊源自艾司摩爾，能進一步與艾司摩爾荷蘭總部合作，也在產品設計一開始就考量到資安的問題。在技術機密不外流、不須撰寫程式的前提下，產生獨家的AI虛擬教練，提升工作成效之餘，更可作為企業內的知識庫。

除了深耕半導體產業，亞達也在航太業發光發熱，2019年於巴黎航太展參展，獲得全球前三大航太軍事裝備供應商、英國BAE Systems青睞，雙方經過近2年的技術交流，2021年正式合作。

談到這個案子，林育業直呼，「很麻煩！如果不是北約組織的會員國，必須取得政府的保證。」所以亞達請求台灣政府官員協助蓋章，以及駐英辦事處幫忙保證，才成功敲開第一道門。

此外，亞達科技也與BAE Systems、西門子、台灣大哥大和系統電子工業成為市場推廣的合作夥伴，並與系統電子代理的全球工業級頭戴顯示裝置品牌大廠RealWear，進行軟硬體整合。

AI技術，迎來工具機客戶

值得一提的是，亞達因為有航太合作的經驗，今年也將觸角延伸到無人機。

國防部日前選出台灣六家無人機得標廠商，亞達成為神通、智飛等的協力廠，開發出相關軟體平台，在無人機飛行之前，軍方人員能戴上整合AI軟體的頭戴式智慧裝置，按表操課進行檢測，如果做錯了還會有AI警示校正。

蘇森傑認為，AI時代已來臨，以今年三月的台北國際工具機展為例，「3年前，工具機業者把我們當成洪水猛獸，今年就差很多」，像是永進、遠東、東台機械都想要導入AI技術，很快就會有第一家工具機的客戶出現。

亞達科技因為不斷投入研發，目前仍處於虧損狀態；然而因為獲得國際級客戶的青睞，最近一次的增資，吸引了華南金控、系統電子以及訊連的資金。高新明強調，「過去是我們去找客戶，現在是客戶自己來找我們。」今年的訂單能見度樂觀，預期明年有機會達到損益兩平。

亞達科技 資本額：2億元

董事長：林育業

主要業務：AI/AR工業應用軟體、App等平台開發

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀