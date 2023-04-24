目標是「讓台積電工程師準時下班」，亞達科技的AI為何能與艾司摩爾直接合作？
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7年前，亞達科技一群來自艾司摩爾的團隊，吸引了帆宣主動投資；如今亞達設計來進行設備維修、人員訓練模型的AI平台，不僅能讓半導體設備工程師降低爆肝，近期更跨足了航太領域。
文：楊喻斐
艾司摩爾打造史上最貴的EUV曝光機台，這些動輒數十億元的嬌貴設備，需要專業的維修工程師呵護，然而一台基本款曝光機的維修標準作業流程，就高達十萬筆之多，很難精準又一次性地解決問題。
而亞達科技開發的AI／AR（人工智慧／擴增實境）軟體，目標就是「讓半導體設備維修工程師準時下班」。
帆宣是亞達科技創始及最大股東，持股26%。身兼亞達董事長的帆宣總經理林育業回憶，當初承接艾司摩爾EUV機台次系統模組訂單，製造上出現問題，艾司摩爾派出全球培訓中心經理擔任顧問，為期一年，這個人就是亞達現任總經理蘇愷宏。
團隊來頭大，帆宣主動注資
蘇愷宏早在艾司摩爾任職期間，即希望打造一套設備維修、人員訓練模型的AI軟體平台，解決人力不足以及達到高效率的作業流程。一群來自艾司摩爾的團隊有了創業想法之後，當時帆宣董事長高新明即以實際行動支持，出資並於2017年正式成立亞達科技。
高新明直言，「是我們主動要投資！我們希望成就他們的理想，變現他們的技術、概念，將我們的硬體搭配他們的軟體，進一步達到技術的整合。」
對帆宣而言，不論是無塵室、機電或者是化學特氣供應系統等，硬體技術已經發展得很成熟，但軟體還有發揮的空間，當AI、AR、大數據等工具愈多，能發揮的東西更多，才能真正成為完整的系統整合供應商。
一樣來自於艾司摩爾的亞達業務副總蘇森傑笑說，現在他的眼睛沒有血絲了；就他所知，半導體業的設備維修工程師很少準時下班，更往往因為憋尿而有腎結石的問題，而亞達的目標就是讓他們能夠準時下班。
舉例來說，為了達到高良率產出，EUV曝光機的當機容忍度極低，亞達開發的平台，可協助技術人員在恰當的時間點進行設備監控、預診斷、組裝、診斷、維護、即時記錄等；也能提供精確故障時間預測及故障點診斷，並以數據分析視覺化界面引導巡檢人員到達維修位置。
蘇森傑透露，艾司摩爾不太願意讓其他供應商接觸EUV技術，然而亞達的優勢就是團隊源自艾司摩爾，能進一步與艾司摩爾荷蘭總部合作，也在產品設計一開始就考量到資安的問題。在技術機密不外流、不須撰寫程式的前提下，產生獨家的AI虛擬教練，提升工作成效之餘，更可作為企業內的知識庫。
除了深耕半導體產業，亞達也在航太業發光發熱，2019年於巴黎航太展參展，獲得全球前三大航太軍事裝備供應商、英國BAE Systems青睞，雙方經過近2年的技術交流，2021年正式合作。
談到這個案子，林育業直呼，「很麻煩！如果不是北約組織的會員國，必須取得政府的保證。」所以亞達請求台灣政府官員協助蓋章，以及駐英辦事處幫忙保證，才成功敲開第一道門。
此外，亞達科技也與BAE Systems、西門子、台灣大哥大和系統電子工業成為市場推廣的合作夥伴，並與系統電子代理的全球工業級頭戴顯示裝置品牌大廠RealWear，進行軟硬體整合。
AI技術，迎來工具機客戶
值得一提的是，亞達因為有航太合作的經驗，今年也將觸角延伸到無人機。
國防部日前選出台灣六家無人機得標廠商，亞達成為神通、智飛等的協力廠，開發出相關軟體平台，在無人機飛行之前，軍方人員能戴上整合AI軟體的頭戴式智慧裝置，按表操課進行檢測，如果做錯了還會有AI警示校正。
蘇森傑認為，AI時代已來臨，以今年三月的台北國際工具機展為例，「3年前，工具機業者把我們當成洪水猛獸，今年就差很多」，像是永進、遠東、東台機械都想要導入AI技術，很快就會有第一家工具機的客戶出現。
亞達科技因為不斷投入研發，目前仍處於虧損狀態；然而因為獲得國際級客戶的青睞，最近一次的增資，吸引了華南金控、系統電子以及訊連的資金。高新明強調，「過去是我們去找客戶，現在是客戶自己來找我們。」今年的訂單能見度樂觀，預期明年有機會達到損益兩平。
亞達科技
資本額：2億元
董事長：林育業
主要業務：AI/AR工業應用軟體、App等平台開發
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！