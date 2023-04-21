傳媒評論「跨性別急症室無障礙廁所倒斃事件」：報導效果正面，不代表手法友善
我們想讓你知道的是
這篇報導的正面效果並非出於友善的報導手法，而是歸功於熱心又正面的鄰居張先生。鄰居張先生對阿鍾的經歷態度正面並處處關顧，記者得到了一位很好的受訪者，只要將張先生所說的如實寫書寫，就得到了這篇「效果正面」的報導。然而，若仔細重讀報導，就不難發現記者運用了不少不恰當的用詞形容跨性別社群，以及鉅細無遺地報導死者生平軼事的獵奇心態。就報導手法而言，稱不上友善。
撰文：郭可芹（Mo）
有病人於4月16日深夜往東區醫院急症室求醫，經歷17小時的等候，4月17日被發現倒斃於急症室無障礙廁所（簡稱殘廁）。4月19日，傳媒披露死者為一名跨性別人士，並詳盡報導死者阿鍾的生平軼事。這宗報導令人不禁想起2017年「跨性別人士大圍站墮橋案」的傳媒報導手法；六年過後，傳媒報導手法有進步嗎？
報導效果正面 不代表報導手法友善
第一次讀完「阿鍾的故事」，正如報導開首說，就如看到真人版《翠絲》，稍為有同理心的讀者，應該都會感受到跨性別人士的「悲慘」，甚至心生「憐憫」。於公眾教育的角度來說，一篇報導能牽引讀者的感受，無疑是引起公眾對社群關注的第一步；所以我會說，報導就結果而言是有正面影響的。
不過，這篇報導的正面效果並非出於友善的報導手法，而是歸功於熱心又正面的鄰居張先生。鄰居張先生對阿鍾的經歷態度正面並處處關顧，記者得到了一位很好的受訪者，只要將張先生所說的如實寫書寫，就得到了這篇「效果正面」的報導。然而，若仔細重讀報導，就不難發現記者運用了不少不恰當的用詞形容跨性別社群，以及鉅細無遺地報導死者生平軼事的獵奇心態。就報導手法而言，稱不上友善。
不恰當的用詞易加深公眾對小眾的誤解
文中多次用到「變性人／變性手術」、「真女人」等用詞，在午夜藍幾年前出版的《性／別小眾媒體報道指引》中已解釋，「變性人」和「變性手術」強調身體上的改變，含有「改變」為另一性別的意涵。事實上，並非所有跨性別人士都有意改變自己的身體，而就算希望接受手術改變身體，亦只是讓身體符合其性別認同，而非改變性別，因此建議以「跨性別人士」及「性別肯定手術」來取代。至於「真女人」貶抑了未進行手術，或不打算進行手術的跨性別人士，亦應避免使用。
跨性別議題對於公眾來說是仍在學習中的知識，而獲取知識的主要途徑來自主流媒體；我們不難想像，若傳媒在報導中經常引用不恰當的字詞，讀者就會仿傚；在議題走入公眾領域的同時，亦加深了公眾對跨性別社群的誤解。
不過，值得一提的是，記者這次再沒有為「她」和「女士」加上引號，至少肯定了死者的性別認同，這還是值得欣慰的。
未徵同意揭露逝者私隱有欠尊重
在報導中，記者跟熱心的鄰居走入阿鍾身前的居所，帶讀者透過阿鍾的個人物品和鄰居的敘述聯想逝者的生活點滴，這是優秀的側寫人物手法；但問題是，記者描寫的是一個無法再為自己發聲的死者，至於拍攝遺物，事前應該沒有徵得物主的同意吧。
《性／別小眾媒體報道指引》中建議「除非涉及重大公眾利益，否則不適合以偵查報道的方式（偷拍、臥底偵查、跟蹤等）窺探和掲露性／別小眾的私人生活或性工作者的工作狀況」。話雖如此，個人認為在小眾議題上，有時的確比較難拿捏「獵奇」和「進一步了解」；畢竟如果想讓公眾了解小眾，適量地呈現小眾的面貌是必須的。不過，這辯解對這次事件並不適用，因為呈現小眾面貌的首要操守是要徵得當事人同意；而且，近年愈來愈多跨性別願意面對傳媒，實在沒有必要透過一位已離世的非公眾人物去了解跨性別社群。
如何拿捏公眾利益和個人私隱？
上文提到「獵奇」與「了解」的分別，其實撇除有否尊重逝者，描寫阿鍾的生平確實有助讀者了解跨性別社群的困境。不過，走進死者生前居所，發現其家中有「數個不銹鋼碟、三條水晶鏈及一個細如指甲的金元寶」，相信大部分人都覺得這些細節與跨性別社群整體福祉無關。所以，或許我們該進一步問：如何判斷哪些生活細節值得寫呢？
我會建議媒體工作者思考自己所披露的人物故事細節，是否有助帶出社會議題。以這篇報導為例，提及「步入中老」的阿鍾因「曾進行大手術，健康急轉直下」，其實已經可以進一步帶出部分跨性別人士為符合更改身份證性別的要求，被迫選擇完成整套性別肯定手術，從而喚起社會對「跨性別更改身份證案」後續的關注；提及阿鍾「在出面受歧視、欺負」，可以提出社會的性別二分法如何為跨性別帶來壓迫，讓部分跨性別人士不惜做對身體侵入性強的手術去肯定性別身份；倒斃於急症室無障礙廁所，可以帶出「如果阿鍾能使用女廁，會否更早被發現暈倒？」的疑問。我認為，披露愈多的私隱，記者就有責任帶出愈多或愈重要的社會議題；「揭露」無助呈現社會現象的個人私隱，無可避免會被認為在消費小眾社群。
不過，必須重申，以上操作不適用於已離世的非公眾人物。
六年後，是有進步的
儘管報導手法尚有很大的改善空間，但從報導中還是看到令人鼓舞的部分。與阿鍾識於微時的鄰居張先生見證和陪伴阿鍾的性別肯定過程，並為阿鍾的離世感到遺憾和不值，我相信這是不少跨性別朋友理想的鄰里關係。張先生熱心地向記者訴說跨性別鄰居生前的種種，這份渴望與逝者連結的心意，也著實令人動容；加上其他鄰居的「見怪不怪」，沒有戲劇性的歧視情節……
如果問到描寫阿鍾生平軼事有何公眾利益，我會說報導至少讓我們看到社會已經進步了，並令我們相信，或許社區中還有更多「多元共融」的故事尚待發掘。希望傳媒下次能找到在生者分享，也別忘記徵得當事人同意。
（相關新聞：獨家揭港版真人「翠絲」悲慘一生（20-4-2023，星島日報））
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。