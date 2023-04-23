從「安居樂業」變「百鬼夜行」：侯友宜的兩岸論述為何難產又沒吸引力？
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原本侯友宜主打的「安居樂業」形象願景，淪為馬英九、趙少康、洪秀柱、張亞中、王建煊等「群魔亂舞」下的「百鬼夜行」，恐怕才真的是侯陣營、國民黨，乃至台灣的民主選舉與國家發展所要面對的最大問題。
文：王濬（政治及文字工作者、前陸委會機要秘書）
你還記得，侯友宜被視作藍營內的「最強母雞」，甚至是國民黨秘書長黃健庭所謂「態勢非常明顯」的總統參選人，是從什麼時候開始的嗎？
──想不起來很正常，因為這段時間實在過得太漫長。
「制式重複」的國家治理論述，終將被選民「看破手腳」
國民黨人期待的原先是「天選之人」的華麗登場，隨即號召將士用命、高唱凱歌、鳴金擊鼓地宣布進軍，以氣勢磅礡之姿，挾2022年「九合一」選後的旺盛士氣，一舉擊潰尚深陷敗選陰霾中的民進黨陣營，重返執政大位。
但，黨中央的機關算盡加上侯友宜的曖昧不明，卻讓預計慷慨激昂的誓師大典轉變為漫漫等待的「西線無戰事」。
小學生都深有所感，「沒事做」的無聊時間過得最慢、最煎熬。
朱侯二人的相互消磨之下，所耗盡的不僅是國民黨原有的士氣、優勢與凝聚力，更消耗著所謂「最強母雞」在普遍選民心目中的分數。侯友宜也就這樣一路從穩坐領先大位，到被賴清德、柯文哲，甚至是郭台銘追上發生「死亡交叉」。
除了無盡的等待讓原有的優勢幾乎消失殆盡外，侯友宜的另一大問題在，他實在不像是個有「準備要選總統的人」。
特別是在總統高度該有的外交、兩岸、國防與國家發展論述上，侯友宜一味「好好做事情」、「守護中華民國」之類的空泛論述，乍看之下很符合其一慣面對爭議時相信「不表態就是最好的表態」，避免自己陷入任何可被攻訐之處，從始至終享受「持盈保泰」獲益的個人特質與戰略選擇。
但終究，他還是會讓選民失去耐心，並「看破手腳」。
相較當年韓國瑜面對任何議題都可以「天馬行空」的「亂回」，如今的侯友宜則是一概「制式重複」地「跳針」，從一個極端轉變到另一個極端，不變的是，最後聽膩了的選民都難以買單。
侯提「尊重九二共識精神」，「致敬」蔡總統？
侯友宜在國家治理方面的論述空洞，尤其在兩岸議題上更是如此，基本上在今年四月之前，侯市長說過的所有對兩岸議題的回應幾乎都是「廢話」，沒有回應到任何記者的問題。
總算，在賴清德獲得正式提名、朱立倫還未徹底放棄、柯文哲展開訪美之旅，甚至連郭台銘都開始不斷出招後，侯陣營（還不是他本人）終於被內外部情勢給「逼」出了一點東西：強調將尊重「九二共識」的精神、秉持「3D」原則（深化民主、強化國防、降低敵意）、捍衛中華民國等。
就這麼幾個字，侯友宜陣營卻花了外界無法想像的漫長歲月與艱苦努力，才終於走到這裡。
原本應該是要給真的「好不容易」的侯友宜幾聲鼓勵，但細看其內容：所謂「尊重『九二共識』精神」，蔡英文早在2016年時就提出「尊重『九二會談』的歷史事實」了，當初侯友宜可沒表態，是否該給蔡總統一個遲來的肯定呢？還是，這是侯友宜巧妙釋出善意的對蔡總統「致敬」？
另外，當年的時空環境與今日已有明顯不同，特別是在2019年習近平明確定義「九二共識就是『兩岸同屬一中、共同促進統一』」以及要開展「一國兩制台灣方案」的「民主協商」了，侯友宜的「答卷」在慢了不只一拍後，要交出去給台灣人民檢驗之前，真的確定還要這樣寫嗎？
侯友宜的「3D原則」：折衷朱江、刪除敏感、毫無吸引的「微波食物」
侯友宜所謂的「3D原則」，基本上就是朱立倫「2D戰略」、江啟臣「4D戰略」的「折衷版」。朱立倫提出「防衛」與「對話」，江啟臣則認為應加碼「民主」與「嚇阻」。
而對侯友宜來說，朱立倫的「對話」太敏感，在台灣選民普遍對「國共密室協商」毫無信任可言的情況下，根本是坐實「親中賣台」嫌疑。
而江啟臣的「嚇阻」又太刺激，在深藍群體基本上把「反美論」散播地淋漓盡致，侯友宜又要「前瞻性」地顧及往後中共政府如何評價其的考量下，最好是只談「防衛的內容為何」而別提「防範的目標是誰」。
於是，就有了現在這個盡可能「中性」，對各方來說都不具殺傷力，也希望能不引起任何勢力反感的「3D原則」。
侯友宜的「3D原則」相當符合其已經在選民心目中普遍建構的「人設」：永遠都打安全牌，用預計不會引發任何人反對但卻空泛的語言，來包裝其空洞匱乏的論述與價值，永遠都是在強調「好好做事」、「保護國家」。
但前者應該是形容詞，重點是你要做的「事」是什麼？而非一天到晚再玩諧音哏強調「好好」的部分；後者則是根本用不著你說的空話，任何一個當總統的人都要做到最起碼的「捍衛國家主權與尊嚴」的目標，關鍵是你該「怎麼做」。
而這，也是侯友宜始終迴避、拒絕面對的問題核心。
侯友宜截至目前的兩岸論述，就像米其林星級餐廳的大廚讓客人們等候多時，看似在廚房裡揮汗奔波半天，最後卻只端上來色香味均早已流失的微波食品－－食材說不定還是跟別人廚房借來的。
而之所以造成其兩岸論述上的匱乏與不具吸引力，除了是侯的決策者特質所致，既沒有勇氣面對與處理爭議，也不會「惹一身腥」損及自身「中道者」形象，更只想藉由自己付出最少的努力，卻要去「收穫」別人的苦心經營。
之外，背後更關鍵性的結構因素，或許更是國民黨所面臨的「路線之爭」危機。
國民黨的兩岸論述，總是被迫「走回頭路」
當「改革派」的國民黨人試圖拋開歷史的包袱與過去，替國民黨兩岸論述找尋一條「九二共識」以外的新路；但幾乎只要一面臨來自北京當局與深藍群體的壓力，就會立刻被迫「走回老路」。
當初江啟臣擔任主席時推動的「黨務改革小組」試圖如此，最後努力了幾個月仍是在黨內大老們的集體壓力下打退堂鼓，提出的「新論述」只在媒體上存活了3個月，最後在中常會通過的仍是「換湯不換藥」的老舊版本，某種程度上或許也將江啟臣作為主席的政治能量與「黨內賞味期」給消耗殆盡。
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
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每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
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