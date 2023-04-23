從「安居樂業」變「百鬼夜行」：侯友宜的兩岸論述為何難產又沒吸引力？

文：王濬（政治及文字工作者、前陸委會機要秘書）

你還記得，侯友宜被視作藍營內的「最強母雞」，甚至是國民黨秘書長黃健庭所謂「態勢非常明顯」的總統參選人，是從什麼時候開始的嗎？

──想不起來很正常，因為這段時間實在過得太漫長。

「制式重複」的國家治理論述，終將被選民「看破手腳」

國民黨人期待的原先是「天選之人」的華麗登場，隨即號召將士用命、高唱凱歌、鳴金擊鼓地宣布進軍，以氣勢磅礡之姿，挾2022年「九合一」選後的旺盛士氣，一舉擊潰尚深陷敗選陰霾中的民進黨陣營，重返執政大位。

但，黨中央的機關算盡加上侯友宜的曖昧不明，卻讓預計慷慨激昂的誓師大典轉變為漫漫等待的「西線無戰事」。

小學生都深有所感，「沒事做」的無聊時間過得最慢、最煎熬。

朱侯二人的相互消磨之下，所耗盡的不僅是國民黨原有的士氣、優勢與凝聚力，更消耗著所謂「最強母雞」在普遍選民心目中的分數。侯友宜也就這樣一路從穩坐領先大位，到被賴清德、柯文哲，甚至是郭台銘追上發生「死亡交叉」。

除了無盡的等待讓原有的優勢幾乎消失殆盡外，侯友宜的另一大問題在，他實在不像是個有「準備要選總統的人」。

特別是在總統高度該有的外交、兩岸、國防與國家發展論述上，侯友宜一味「好好做事情」、「守護中華民國」之類的空泛論述，乍看之下很符合其一慣面對爭議時相信「不表態就是最好的表態」，避免自己陷入任何可被攻訐之處，從始至終享受「持盈保泰」獲益的個人特質與戰略選擇。

但終究，他還是會讓選民失去耐心，並「看破手腳」。

相較當年韓國瑜面對任何議題都可以「天馬行空」的「亂回」，如今的侯友宜則是一概「制式重複」地「跳針」，從一個極端轉變到另一個極端，不變的是，最後聽膩了的選民都難以買單。

侯提「尊重九二共識精神」，「致敬」蔡總統？

侯友宜在國家治理方面的論述空洞，尤其在兩岸議題上更是如此，基本上在今年四月之前，侯市長說過的所有對兩岸議題的回應幾乎都是「廢話」，沒有回應到任何記者的問題。

總算，在賴清德獲得正式提名、朱立倫還未徹底放棄、柯文哲展開訪美之旅，甚至連郭台銘都開始不斷出招後，侯陣營（還不是他本人）終於被內外部情勢給「逼」出了一點東西：強調將尊重「九二共識」的精神、秉持「3D」原則（深化民主、強化國防、降低敵意）、捍衛中華民國等。

就這麼幾個字，侯友宜陣營卻花了外界無法想像的漫長歲月與艱苦努力，才終於走到這裡。

原本應該是要給真的「好不容易」的侯友宜幾聲鼓勵，但細看其內容：所謂「尊重『九二共識』精神」，蔡英文早在2016年時就提出「尊重『九二會談』的歷史事實」了，當初侯友宜可沒表態，是否該給蔡總統一個遲來的肯定呢？還是，這是侯友宜巧妙釋出善意的對蔡總統「致敬」？

另外，當年的時空環境與今日已有明顯不同，特別是在2019年習近平明確定義「九二共識就是『兩岸同屬一中、共同促進統一』」以及要開展「一國兩制台灣方案」的「民主協商」了，侯友宜的「答卷」在慢了不只一拍後，要交出去給台灣人民檢驗之前，真的確定還要這樣寫嗎？

侯友宜的「3D原則」：折衷朱江、刪除敏感、毫無吸引的「微波食物」

侯友宜所謂的「3D原則」，基本上就是朱立倫「2D戰略」、江啟臣「4D戰略」的「折衷版」。朱立倫提出「防衛」與「對話」，江啟臣則認為應加碼「民主」與「嚇阻」。

而對侯友宜來說，朱立倫的「對話」太敏感，在台灣選民普遍對「國共密室協商」毫無信任可言的情況下，根本是坐實「親中賣台」嫌疑。

而江啟臣的「嚇阻」又太刺激，在深藍群體基本上把「反美論」散播地淋漓盡致，侯友宜又要「前瞻性」地顧及往後中共政府如何評價其的考量下，最好是只談「防衛的內容為何」而別提「防範的目標是誰」。

於是，就有了現在這個盡可能「中性」，對各方來說都不具殺傷力，也希望能不引起任何勢力反感的「3D原則」。

Photo Credit: 中央社

侯友宜的「3D原則」相當符合其已經在選民心目中普遍建構的「人設」：永遠都打安全牌，用預計不會引發任何人反對但卻空泛的語言，來包裝其空洞匱乏的論述與價值，永遠都是在強調「好好做事」、「保護國家」。

但前者應該是形容詞，重點是你要做的「事」是什麼？而非一天到晚再玩諧音哏強調「好好」的部分；後者則是根本用不著你說的空話，任何一個當總統的人都要做到最起碼的「捍衛國家主權與尊嚴」的目標，關鍵是你該「怎麼做」。

而這，也是侯友宜始終迴避、拒絕面對的問題核心。

侯友宜截至目前的兩岸論述，就像米其林星級餐廳的大廚讓客人們等候多時，看似在廚房裡揮汗奔波半天，最後卻只端上來色香味均早已流失的微波食品－－食材說不定還是跟別人廚房借來的。

而之所以造成其兩岸論述上的匱乏與不具吸引力，除了是侯的決策者特質所致，既沒有勇氣面對與處理爭議，也不會「惹一身腥」損及自身「中道者」形象，更只想藉由自己付出最少的努力，卻要去「收穫」別人的苦心經營。

之外，背後更關鍵性的結構因素，或許更是國民黨所面臨的「路線之爭」危機。

國民黨的兩岸論述，總是被迫「走回頭路」

當「改革派」的國民黨人試圖拋開歷史的包袱與過去，替國民黨兩岸論述找尋一條「九二共識」以外的新路；但幾乎只要一面臨來自北京當局與深藍群體的壓力，就會立刻被迫「走回老路」。

當初江啟臣擔任主席時推動的「黨務改革小組」試圖如此，最後努力了幾個月仍是在黨內大老們的集體壓力下打退堂鼓，提出的「新論述」只在媒體上存活了3個月，最後在中常會通過的仍是「換湯不換藥」的老舊版本，某種程度上或許也將江啟臣作為主席的政治能量與「黨內賞味期」給消耗殆盡。