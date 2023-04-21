2023/04/21,
歷史

尋找柴灣碼頭的歷史時空

尋找柴灣碼頭的歷史時空
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

柴灣曾經有渡輪碼頭開設航線直達中環，這段歷史對老一輩的柴灣人應不陌生。翻看維基百科，提到柴灣碼頭在1965年啟用，然而今天的柴灣海岸線是要到1980年才成型的，這到底是怎樣的一回事？

文：梁啟智

柴灣曾經有渡輪碼頭開設航線直達中環，這段歷史對老一輩的柴灣人應不陌生。碼頭位置柴灣公眾貨物起卸區，常平街和常安街的交界處，也是很多老街坊都知道的了。

那為什麼我還要開一篇寫這個題目呢？因為我要找的不是地點，而是時間。

翻看維基百科，提到柴灣碼頭在1965年啟用，然而今天的柴灣海岸線是要到1980年才成型的，這到底是怎樣的一回事？

如是者，我們首先如到1967年：

chaiwan1967
Photo Credit: 香港政府地圖服務

在1967年的柴灣，我們可見到新建成的柴灣邨，也見到今天已是華廈邨的柴灣工廠邨大廈；中間的巴士總站大約就是現時迴旋處的位置。當時的避風塘很貼近山邊，大約是現在柴灣公園的位置。由此可見，如果當時柴灣是有碼頭的話，和後來常平街和常安街的交界處的那個肯定不是同一個，那個位置當時還是海。圖片中柴灣沿海都沒有像樣的碼頭，不過當時的碼頭也很可能不是一個大型建築，所以在圖中不明顯。

那麼常平街和常安街交界的那個柴灣碼頭是何時出現的呢？最少在下面這張1981年2月3日的照片，碼頭尚未出現：

螢幕快照_2023-04-14_下午1_02_57
Photo Credit: 香港政府地圖服務

到了1982年，柴灣碼頭才出現在高空圖片當中：

螢幕快照_2023-04-14_下午1_03_02
Photo Credit: 香港政府地圖服務

那麼它到何時才拆除呢？維基說中環及觀塘航線先後於1983年及1986年停航。碼頭在1986年的照片中仍然存在。

螢幕快照_2023-04-14_下午1_03_07
Photo Credit: 香港政府地圖服務

下一張指到這個位置的照片是1988年的，即碼頭應於1986和1988年間拆除。注意當時西南面近地鐵軌道的位置還有一大片的臨屋區，現在是THEI和巴士車廠了。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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