如何信任，也談如何成為別人信任的人

哲普團體《好青年荼毒室》最近發生的事，使一眾成員都思考到信任這議題。這裡不評論事件，而是他們的分享令我反思到信任為何物，而且要怎樣去信或不信。

在外地生活，就是每天學習信任的過程。信任自己，亦信任別人。前者就是相信自己的能力，在異地生活，亦有把握可以適應新環境，對自己有信任；後者代表學習相信身邊的人，而且有智慧辨別哪些人可信，哪些不可信。

華人社會常強調防人之心不可無，對比西方社會，尤其是西歐國家，對別人的信任程度較低，尤其是陌生人。在英美生活，與陌生人在公眾場所搭話閒聊是家常便飯，但華人社會則無此文化，父母和長輩常提醒不要與陌生人說話，因為很多人都不懷好意。

搬到西方國家生活，看見很多人都找鄰居幫忙照顧寵物和植物，並在遠遊時給予他們鑰匙。這對於在香港長大的我們有些不可思議。因為香港的鄰舍大多不認識對方，就算平時有點頭問好、寒暄幾句，但多不會去到可信任對方獨自進自己家門的地步。德國的住宅每年有定期的紀錄水錶和暖氣日子，工人需要進門紀錄，要是那天無法在家，通告都會建議將鑰匙給予屋主或鄰居。我初來時看見這建議，覺得莫名其妙。我都不認識我的鄰居，就算後來見過他們，說過幾句話，但總沒有熟悉到可以信任他們到這程度。直到現在，我都從沒給過任何一個鄰居鑰匙。

在外地生活，要與人建立起信任，需要一段時間。德國人和中歐人，大多亦抱住這種態度，不輕易與人互稱朋友，但一旦把你當作朋友，這種關係是一輩子長存的，是對你最大的肯定。而在東德和東歐，因為歷史的緣故，對別人的信任就需時更久。上世紀很長時間，這是國家的人都活在人們互相監察告密的社會，人們習慣了防範別人，總恐怕秘密和私隱洩露開去。就算到今時今日，那裡的人仍然對新事物和外地人抱有疑心，亦解釋到為何東德和東歐總給人排外的印象。

然而成為別人信任的人，是莫大的榮耀。不少華人的名字都有個信字，包括我的朋友，以及一些朋友近年出生的子女。我常在想，起名的父母所期望的，是哪一種信呢？信字在中文裡有許多不同程度：相信、確信、堅信、深信、篤信；亦有不少正面含義：可信、守信。但不是每種信都是正面，盲信和寵信就非美事。

歷史書中常描述一些領袖不容易信任別人，說這些人「生性猜疑」，例如曹操、朱元璋、史太林。然而當領袖的話，太容易相信別人是很愚昧的事。近日默克爾得到德國政府勳章，社會一片爭議，一大原因是認為她太容易相信普京，沒有一早看清他的野心，所以造成今天戰爭局面。而二十年前見畢普京後的小布殊，說了一句：「我覺得他很可信。」（I found him to be trustworthy.），今天成為不少人的笑話。