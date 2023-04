如何信任，也談如何成為別人信任的人

哲普團體《好青年荼毒室》最近發生的事,使一眾成員都思考到信任這議題。這裡不評論事件,而是他們的分享令我反思到信任為何物,而且要怎樣去信或不信。

在外地生活,就是每天學習信任的過程。信任自己,亦信任別人。前者就是相信自己的能力,在異地生活,亦有把握可以適應新環境,對自己有信任;後者代表學習相信身邊的人,而且有智慧辨別哪些人可信,哪些不可信。

華人社會常強調防人之心不可無,對比西方社會,尤其是西歐國家,對別人的信任程度較低,尤其是陌生人。在英美生活,與陌生人在公眾場所搭話閒聊是家常便飯,但華人社會則無此文化,父母和長輩常提醒不要與陌生人說話,因為很多人都不懷好意。

搬到西方國家生活,看見很多人都找鄰居幫忙照顧寵物和植物,並在遠遊時給予他們鑰匙。這對於在香港長大的我們有些不可思議。因為香港的鄰舍大多不認識對方,就算平時有點頭問好、寒暄幾句,但多不會去到可信任對方獨自進自己家門的地步。德國的住宅每年有定期的紀錄水錶和暖氣日子,工人需要進門紀錄,要是那天無法在家,通告都會建議將鑰匙給予屋主或鄰居。我初來時看見這建議,覺得莫名其妙。我都不認識我的鄰居,就算後來見過他們,說過幾句話,但總沒有熟悉到可以信任他們到這程度。直到現在,我都從沒給過任何一個鄰居鑰匙。

在外地生活,要與人建立起信任,需要一段時間。德國人和中歐人,大多亦抱住這種態度,不輕易與人互稱朋友,但一旦把你當作朋友,這種關係是一輩子長存的,是對你最大的肯定。而在東德和東歐,因為歷史的緣故,對別人的信任就需時更久。上世紀很長時間,這是國家的人都活在人們互相監察告密的社會,人們習慣了防範別人,總恐怕秘密和私隱洩露開去。就算到今時今日,那裡的人仍然對新事物和外地人抱有疑心,亦解釋到為何東德和東歐總給人排外的印象。

然而成為別人信任的人,是莫大的榮耀。不少華人的名字都有個信字,包括我的朋友,以及一些朋友近年出生的子女。我常在想,起名的父母所期望的,是哪一種信呢?信字在中文裡有許多不同程度:相信、確信、堅信、深信、篤信;亦有不少正面含義:可信、守信。但不是每種信都是正面,盲信和寵信就非美事。

歷史書中常描述一些領袖不容易信任別人,說這些人「生性猜疑」,例如曹操、朱元璋、史太林。然而當領袖的話,太容易相信別人是很愚昧的事。近日默克爾得到德國政府勳章,社會一片爭議,一大原因是認為她太容易相信普京,沒有一早看清他的野心,所以造成今天戰爭局面。而二十年前見畢普京後的小布殊,說了一句:「我覺得他很可信。」(I found him to be trustworthy.),今天成為不少人的笑話。