電動機車是淨零轉型的「Fast Pass」，政府應補貼電車使用成本才合理

台灣智慧移動產業協會（SMAT）與《天下雜誌》於4月11日共同舉辦「未來城市 淨零轉動」台灣城市淨零治理論壇。本次論壇特別邀請行政院鄭文燦副院長出席致詞，副院長也首度拋出政府考慮補貼電動機車的電池資費，提升民眾使用電動機車的意願，加速電動機車產業成長。

這段話，在會後引起產業界的正面回響，以下我們探討為何降低電動機車使用成本是重要的作法。

油車的真實外部成本未被反映，補貼電車使用成本才合理

鄭文燦副院長直言，台灣作為機車王國，全台有高達1400萬輛燃油機車，密度在世界名列前茅，若想降低交通運輸的碳排放，讓城市生活更加美好，則必然得考量機車所扮演的角色。台灣正處於「油電銜接」的轉折點，雖然目前已經有多家機車廠商投入機車電動化，整體電動機車的存量仍然不足。

再進一步思考，現階段電動機車的數量偏少，然而在車廠的努力之下，自2021年起，依照經濟部的官方統計數據，電動機車平均出廠車價已低於燃油機車，但部分民眾仍認為電動機車使用成本高於燃油機車。

事實上，這是忽略了使用燃油機車所導致的外部成本。台灣環境規劃協會理事長趙家緯指出，燃油運具的使用成本不只是消費者購車及油價的成本，真實外部成本，還必須考量能源消費對人和環境造成的損害，例如全球暖化、空氣污染對健康的影響等。

以2015年來估算，台灣因為使用燃油運具，每一年的外部成本超過125億美元（約3750億台幣），意即每位民眾每年平均需花費額外的1.6萬元來補貼燃油運具的使用。原因就出在油車與電車在碳排、空污等環境外部成本截然不同，但這些成本目前都沒有被反應在燃油機車的購車與使用費用上。

若在短時間內透過調漲油價的方式來反映上述的外部成本，不僅造成民眾更大的生活負擔，也可能引起更多政策反彈。因此，鄭文燦副院長提出要補貼民眾電池使用資費的方案，正好可以降低民眾日常使用電動機車的成本，透過較正面鼓勵的方式，逐步改變民眾生活的習慣。

電動機車將成下一個兆元產業，中央與地方應善用電動機車角色促進智慧化發展

本次論壇中，另一個值得重視的議題是：電動機車產業發展所帶來的經濟效益。國發會預估電動機車可帶動民間投資約375億元，創造約9000億元產值，這一點在鄭文燦副院長致詞時被重申，認為電動機車有望成為下一個「兆元產業」。

電動機車帶來的可能性，不僅是在上下游產業鏈間創造的經濟效益，更重要的是其「智慧化」的特質，當電動機車結合物聯網、5G、雲端運算、大數據等智慧應用技術，將更有效的協助交通規劃，尤其對本次論壇的主軸「城市」而言，透過前述技術與運具的串連，掌握城市人民日常移動的軌跡與情形，也能讓決策者更容易了解城市的交通狀況，進而作出更精準的決策。

加速淨零行動的支持者——電動機車是智慧城市的「Fast Pass」

有鑑於電動運具無碳化與智慧化的特性，參與本次論壇的地方縣市首長也分別提出在城市治理中使用電動運具的方式。

桃園市副市長蘇俊賓表示，電動機車只有七期燃油機車40%的排碳量，對減碳工作有重大幫助；桃園市今年針對電動機車推出多項補助專案，例如「桃汰郎」專案補助汰換十年以上老車，「青年輕E購」專案加碼補助青年購車民眾，「婦幼E騎go」專案加碼補助有幼童的家庭。

新竹市長高虹安也提到，竹市府已陸續擴大老舊機車汰換電動機車補助，以及營造便捷的充換電友善環境，也可以發現就地方政府而言，推動電動機車來加速交通減碳是一項重要的做法。

縣市首長的立論與Gogoro台灣總經理姜家煒在座談時所分享的，電動機車是淨零轉型的「Fast Pass」（快速通關工具）相契合。

Photo Credit: 中央社

姜家煒提到，Gogoro致力與各界合作，在城市的合作上，以雲林縣政府為例，為了改善雲林空氣品質、推廣綠色運具，建立低碳智慧城市，因此導入GoShare供民眾做為副大眾運輸系統，不僅可提供在地交通服務，亦可協助推動在地文化觀光產業活化升級，在滿足多元移動場景的同時，更有效減輕環境負擔。

姜家煒也特別提到，Gogoro今年三月推出「社區店」，業主可以同時維修燃油機車與電動機車，就是希望能讓傳統機車行順利達成「油電銜接」，與傳統車行一起轉型，也呼應政府將公正轉型列為「2050淨零排放十二項關鍵戰略」之一，與政府共創雙贏，打造「共好」的電動運具生態系。

結語

正如行政院能減辦副執行長林子倫在座談時提到，在交通減碳的工作上，有別於世界各國談運具電動化，多以汽車作為主要角色，台灣特殊的用路文化將凸顯出電動機車所扮演的角色，對全世界而言將是示範性作法。

SMAT理事長邱俊榮也強調，台灣的運具裡最重要的角色就是機車，國發會也在淨零路徑中設定了電動機車發展的目標，因此SMAT不斷倡議政府應訂定加速推動電動機車發展的政策目標，期盼中央與地方政府，設定更積極的電動機車發展目標。

本次的論壇與會貴賓從使用者日常生活中機車使用的習慣，到城市的治理，再到整個國家社會的轉型，從各個不同的層面都討論了電動機車的作用，也可以看出電動機車是能與人民的生活切合，卻又同時帶動國家產業的重要角色，也希望政府能盡快落實相關政策，加速淨零的腳步。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航