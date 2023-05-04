《超凡的覺醒》：當人們承認、接納摯愛親友過世的事實，通常會帶來非常強大的蛻變效果
我們想讓你知道的是
當心理依附瓦解後，舊的小我自我徹底消融、死去。而內在一個新的、更高的自我隨之誕生。「超凡的覺醒」是一套無涉宗教本源、任何人都能學習的生存之道，也是當代人都需要學習的課題之一。透過來自世界各地的覺醒真實案例，結合靈性、宗教、心理學研究，本書將帶你領略人類自低谷蛻變重生的脈絡與方法。
文：史蒂夫・泰勒（Steve Taylor）
第四章 喪失之痛：失去親友而蛻變
有個著名的佛教故事，是一則關於芥子的寓言。年輕女人迦沙．喬達彌（Kisa Gotami）因為幼子死了而悲痛不已。她抱著兒子的屍首挨家挨戶地走，苦苦尋找起死回生的藥。聽了一個鄰人的建議，她去見佛陀，佛陀要她收集一把芥子帶回來，但有個條件。佛陀說：「這把芥子只能向從未死過孩子、丈夫、父母、朋友的人家要來。」
喬達彌回到村裡，再次一戶一戶敲門。可是當然了，她收集不到芥子，因為沒有哪一家人不曾失去親友。最後喬達彌明白了：生命無常，人終有一死。佛陀告訴她：「人在塵世的一生紛擾短暫，而且離不開痛苦。因為有生必有死。⋯⋯悲傷哭泣無法帶來安寧，只會令苦更深，折磨肉體。」
這個寓言非常有力，它不僅說明了死亡和親友逝世是普世共同的經驗，也顯示出經歷它們能造成蛻變。迦沙喬達彌接納死亡以後，對生命的觀點也為之改變。寓言中，她成為佛陀的門徒，並且是他最早覺悟的女弟子。
失去親友是人會遭遇的嚴重創傷中，最尋常的一種。我們大部分人不曾上戰場或坐牢，但正如寓言所示，每個人都曾經歷過失去親友的傷悲（若你很年輕，或許還沒有，但仍會遇到的）。當逝者年事已高，死亡似乎自然、正常。若老人家罹患重病或心理疾病，死有時甚至像是種福氣。然而當年紀尚輕的人，特別是孩童死去，死亡可能顯得像場可怕且不公平的悲劇。因此不難理解為什麼，許多人失去親友後始終無法走出傷痛，終生都在憂鬱和創傷的狀態下度過。
創傷後成長與失去親友
正由於會帶來巨大的創傷，失去親友的經驗有極高的靈性潛能。當我們身邊的人過世，一切都會截然不同。本來彷彿安穩有序的生活一夕之間陷入混亂，就像一陣巨浪來襲，捲走了岸上的一切。突然間，世界變成一個陌生的地方，到處瀰漫空虛和失落感。我們原本感覺很穩固的身分崩塌了，再也不能確定自己是誰，因為我們的身分和過世的人緊緊相繫。我們所有的信仰、希望、野心都好像毫無意義，消散在空氣中了。
也因為失去親友會造成天翻地覆的影響，如同監禁，它與靈性蛻變有高度關聯。我們在前面已經看到——比如上一章的亞德里安和艾德——對混亂中蛻變而言，接納是一項重要因素。許多人難以接受、難以適應摯愛親友的死亡（尤其是不幸早逝的情況），因此止於悲痛，無法前進到成長和蛻變的階段，這也是很容易理解的。然而，當人們承認、接納摯愛親友過世的事實，通常會帶來非常強大的蛻變效果。
一九八○年代晚期，心理學界剛開始探討創傷後成長時，學者很快就發現：失去親友是此現象最主要的源頭之一。創傷後成長最早的其中幾篇研究，是心理學者史蒂芬．舒赫特（Stephen Shuchter）一九八六年所作。舒赫特調查了一群喪偶約兩年的人，發現他們多數感到能夠從更寬廣的角度去看待生命、較不為小事操心、更能欣賞或感激重要的事物。並且，他們覺得自己在日常生活中變得較敏感、自立、開放、倚重心靈。與之相仿，一九九八年有一項研究，針對失去摯愛親友約一年的三百一十二人進行調查，發現其中約三分之一感到自己在生活中更成熟、自信，且溝通能力變好、人際關係有所改善。
研究指出，即使最慘痛的死亡事件，包括喪失子女的案例，也有可能出現這些正面效果。在一項針對痛喪子女的父母的研究中，心理學者丹尼斯．克拉斯（Dennis Klass）發現在一段時期的調適和接受後，許多人感到他們的生命更真誠、更有意義了。有些人描述經歷過靈性蛻變，意識到他們「與某種超越物理和生理世界的東西相連，與他們感知到的潛在大秩序相連。」 二○○二年的一項研究也有類似結果。
該研究以一群孩子遭殺害的父母為對象，學者發現，即使遭逢如此可怕的事件，有些人仍在兒女去世後獲得深刻的個人成長，包括更自立、更有同情心、更能欣賞生命、內在更有力量。
破蛹成蝶
我自己過去的研究也發現，失去親友是觸發蛻變的主因之一。二○一二年，我對三十二位有過強烈心理混亂進而造成蛻變經驗的參與者展開訪談（研究結果發表為）〈在痛苦中蛻變〉〔Transformation through Suffering〕一文）。其中共有二十四人，表示自己發生了永久的轉變（而非後來逐漸淡化的暫時經驗），四例和失去親友相關。最非比尋常的案例之一，是位名叫葛琳．胡德（Glyn Hood）的女士。她的女兒在一場手術中過世了。喪女後大約兩年，經過公司倒閉和經濟困難等一連串伴隨女兒之死而來的難關後，葛琳突然經歷了一場蛻變。
她原本的小我消融了，取而代之的是一個更高功能的新身分。那時她正在開車去超市的路上，突然注意到自己的意識在擴張，彷彿「以前大腦圍著的窗簾，現在一扇一扇被拉開了」。她將車停到路邊的同時，某些知識湧入她的腦海，她彷彿察覺了萬物一體的核心本質。她花了一段時間調適，才將那種狀態與日常生活整合，但終於，那遼闊的狀態成了葛琳的常態。她告訴我，那「就像毛毛蟲變成蝴蝶前，在蛹中等待的階段」。
我的博士研究（同時也是《飛躍》一書的基礎）考察了二十五個靈性覺醒的個案，其中有六例是失去親友所觸發。最感人的一個案例，是位叫格雷漢（Graham）的男士，他曾在幾個月內，接連失去了妻子和十幾歲的兒子。格雷漢覺得已經不知道自己是誰了。他不再是丈夫、也不再是父親。他描述喪失妻兒「徹底粉碎了我那層脆弱小我的外殼。」 然而，透過接受逆境和探索他的反應，他在比小我更深的地方找到了一種新的身分意識。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
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家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！