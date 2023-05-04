《超凡的覺醒》：當人們承認、接納摯愛親友過世的事實，通常會帶來非常強大的蛻變效果

文：史蒂夫・泰勒（Steve Taylor）

第四章 喪失之痛：失去親友而蛻變

有個著名的佛教故事，是一則關於芥子的寓言。年輕女人迦沙．喬達彌（Kisa Gotami）因為幼子死了而悲痛不已。她抱著兒子的屍首挨家挨戶地走，苦苦尋找起死回生的藥。聽了一個鄰人的建議，她去見佛陀，佛陀要她收集一把芥子帶回來，但有個條件。佛陀說：「這把芥子只能向從未死過孩子、丈夫、父母、朋友的人家要來。」

喬達彌回到村裡，再次一戶一戶敲門。可是當然了，她收集不到芥子，因為沒有哪一家人不曾失去親友。最後喬達彌明白了：生命無常，人終有一死。佛陀告訴她：「人在塵世的一生紛擾短暫，而且離不開痛苦。因為有生必有死。⋯⋯悲傷哭泣無法帶來安寧，只會令苦更深，折磨肉體。」

這個寓言非常有力，它不僅說明了死亡和親友逝世是普世共同的經驗，也顯示出經歷它們能造成蛻變。迦沙喬達彌接納死亡以後，對生命的觀點也為之改變。寓言中，她成為佛陀的門徒，並且是他最早覺悟的女弟子。

失去親友是人會遭遇的嚴重創傷中，最尋常的一種。我們大部分人不曾上戰場或坐牢，但正如寓言所示，每個人都曾經歷過失去親友的傷悲（若你很年輕，或許還沒有，但仍會遇到的）。當逝者年事已高，死亡似乎自然、正常。若老人家罹患重病或心理疾病，死有時甚至像是種福氣。然而當年紀尚輕的人，特別是孩童死去，死亡可能顯得像場可怕且不公平的悲劇。因此不難理解為什麼，許多人失去親友後始終無法走出傷痛，終生都在憂鬱和創傷的狀態下度過。

創傷後成長與失去親友

正由於會帶來巨大的創傷，失去親友的經驗有極高的靈性潛能。當我們身邊的人過世，一切都會截然不同。本來彷彿安穩有序的生活一夕之間陷入混亂，就像一陣巨浪來襲，捲走了岸上的一切。突然間，世界變成一個陌生的地方，到處瀰漫空虛和失落感。我們原本感覺很穩固的身分崩塌了，再也不能確定自己是誰，因為我們的身分和過世的人緊緊相繫。我們所有的信仰、希望、野心都好像毫無意義，消散在空氣中了。

也因為失去親友會造成天翻地覆的影響，如同監禁，它與靈性蛻變有高度關聯。我們在前面已經看到——比如上一章的亞德里安和艾德——對混亂中蛻變而言，接納是一項重要因素。許多人難以接受、難以適應摯愛親友的死亡（尤其是不幸早逝的情況），因此止於悲痛，無法前進到成長和蛻變的階段，這也是很容易理解的。然而，當人們承認、接納摯愛親友過世的事實，通常會帶來非常強大的蛻變效果。

一九八○年代晚期，心理學界剛開始探討創傷後成長時，學者很快就發現：失去親友是此現象最主要的源頭之一。創傷後成長最早的其中幾篇研究，是心理學者史蒂芬．舒赫特（Stephen Shuchter）一九八六年所作。舒赫特調查了一群喪偶約兩年的人，發現他們多數感到能夠從更寬廣的角度去看待生命、較不為小事操心、更能欣賞或感激重要的事物。並且，他們覺得自己在日常生活中變得較敏感、自立、開放、倚重心靈。與之相仿，一九九八年有一項研究，針對失去摯愛親友約一年的三百一十二人進行調查，發現其中約三分之一感到自己在生活中更成熟、自信，且溝通能力變好、人際關係有所改善。

研究指出，即使最慘痛的死亡事件，包括喪失子女的案例，也有可能出現這些正面效果。在一項針對痛喪子女的父母的研究中，心理學者丹尼斯．克拉斯（Dennis Klass）發現在一段時期的調適和接受後，許多人感到他們的生命更真誠、更有意義了。有些人描述經歷過靈性蛻變，意識到他們「與某種超越物理和生理世界的東西相連，與他們感知到的潛在大秩序相連。」 二○○二年的一項研究也有類似結果。

該研究以一群孩子遭殺害的父母為對象，學者發現，即使遭逢如此可怕的事件，有些人仍在兒女去世後獲得深刻的個人成長，包括更自立、更有同情心、更能欣賞生命、內在更有力量。

破蛹成蝶

我自己過去的研究也發現，失去親友是觸發蛻變的主因之一。二○一二年，我對三十二位有過強烈心理混亂進而造成蛻變經驗的參與者展開訪談（研究結果發表為）〈在痛苦中蛻變〉〔Transformation through Suffering〕一文）。其中共有二十四人，表示自己發生了永久的轉變（而非後來逐漸淡化的暫時經驗），四例和失去親友相關。最非比尋常的案例之一，是位名叫葛琳．胡德（Glyn Hood）的女士。她的女兒在一場手術中過世了。喪女後大約兩年，經過公司倒閉和經濟困難等一連串伴隨女兒之死而來的難關後，葛琳突然經歷了一場蛻變。

她原本的小我消融了，取而代之的是一個更高功能的新身分。那時她正在開車去超市的路上，突然注意到自己的意識在擴張，彷彿「以前大腦圍著的窗簾，現在一扇一扇被拉開了」。她將車停到路邊的同時，某些知識湧入她的腦海，她彷彿察覺了萬物一體的核心本質。她花了一段時間調適，才將那種狀態與日常生活整合，但終於，那遼闊的狀態成了葛琳的常態。她告訴我，那「就像毛毛蟲變成蝴蝶前，在蛹中等待的階段」。

我的博士研究（同時也是《飛躍》一書的基礎）考察了二十五個靈性覺醒的個案，其中有六例是失去親友所觸發。最感人的一個案例，是位叫格雷漢（Graham）的男士，他曾在幾個月內，接連失去了妻子和十幾歲的兒子。格雷漢覺得已經不知道自己是誰了。他不再是丈夫、也不再是父親。他描述喪失妻兒「徹底粉碎了我那層脆弱小我的外殼。」 然而，透過接受逆境和探索他的反應，他在比小我更深的地方找到了一種新的身分意識。