TNL+ 2023/04/22,
影劇

【紀錄片】《韋科慘案：末日烈火》：呈現邪教與FBI對峙的深刻與荒謬，短短三集卻衝擊人心

【紀錄片】《韋科慘案：末日烈火》：呈現邪教與FBI對峙的深刻與荒謬，短短三集卻衝擊人心
Photo Credit: 《韋科慘案：末日烈火》

我們想讓你知道的是

《韋科慘案：末日烈火》是一部犯罪紀錄片，系列只有短短3集，導演選擇不以流水帳的形式呈現整體事件始末，而是只採訪事件最中心的人士，衝擊人心的作用卻遠大於其他新聞式紀錄片，令人讚嘆。

一般來說，歐美影視工作者或多或少，都可以在維基百科上擁有個人頁面。但Tiller Russell卻沒有。他是一名紀錄片導演、製片人和Podcast主持人。要說名氣不大，可能是他是加拿大溫哥華一個小學校SCA畢業，獲得電影和電視製作碩士學位後，以其真實犯罪類型的紀錄片作品，闖出名號。

而Tiller Russell的新作《韋科慘案：末日烈火》出乎意料的，是紀錄片的傑作，可能會使他受到更多關注。

由Original Productions製作的《韋科慘案：末日烈火》，講述美國邪教的知名事件「大衛教慘案（Waco siege）」。片中包含從未播放過的原始新聞畫面，包含FBI在人質談判指揮所內拍攝的錄影帶、FBI錄音，以及對事件參與者的採訪。

包含教主的幼妻、最後一個從大院中獲釋的孩子、一名FBI狙擊手、 FBI的首席人質談判代表、報導此事的記者，以及ATF戰術小組的成員。

相較其他犯罪紀錄片流水帳式的裹腳布片長，《韋科慘案：末日烈火》只有短短的三集，但衝擊人心的作用遠大於其他新聞式紀錄片，令人讚嘆。

美國的「大衛教慘案（Waco siege）」，是1993年美國菸酒槍砲局探員搜查邪教組織「大衛教派」（Branch Davidians）位於韋科的大院時，教徒以重武器殺死多名探員，美國出動FBI包圍大院，最後造成大院起火，導致86人喪命。

對於大衛教慘案，此前分別於1993年與1997年，各有紀錄片討論此事。1997年的《Waco: The Rules of Engagement》，以最全面的角度，包含對專家學者、執法部門的採訪，對事件做一個完整討論。

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