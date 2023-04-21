證交所與國發基金共同成立「台灣碳權交易所」，市場追買碳權相關概念股

台灣正在邁向「國家2050淨零排放」的政策目標前進。台灣證券交易所（後稱證交所）與國發基金將共同出資成立「台灣碳權交易所」，預計於今2023年中完成設立登記，而消息一出，各大碳權概念股遭到市場追買。

全台業者注意碳費來了！

證交所指出，去（2022）年已針對「碳權交易平台」成立專案編組，於此期間也參訪日、韓、星等交所就相關議題交流。

催生台灣碳權交易所的關鍵法條是《氣候變遷因應法》。

證交所說明今（2023）年1月該法三讀通過後，與環保署、證期局組成工作小組定期召集會議討論，並持續與國發會、經濟部、環保署及金管會等相關單位統籌規劃，未來將持續蒐集智庫建言，拜訪工商團體、環保團體聽取意見。

《氣候變遷因應法》原本為《溫室氣體減量及管理法》，經過修法後明定台灣在2050年達成溫室氣體淨零排放。而兩法之間，最大的差異是，除了後者將淨零碳排視為重要目標以外，還包含將行動綱領由5年縮短為4年檢討一次，並正式開徵「碳費」。

首要影響業者，包含製造業、鋼鐵造紙等產業

碳費正式上路，目前規劃採分階段徵收。據環保署解釋，首要階段鎖定年排放量逾2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）的「排碳大戶」。

台灣再生能源推動聯盟統計，排碳大戶包含台積電、中鋼、台灣中油等，還有台泥、友達、群創、長春石化及台塑等業者均名列前茅。

未來台灣碳權交易所將是各大企業重要的賣買碳權平台，這關乎出口業者出口各國的競爭力。證交所強調，該交易所的主要業務，包含國內碳權交易、國際碳權買賣及碳諮詢宣導服務。

證交所進一步解釋，目前國內碳權部分將配合環保署法規進程及制度規劃，至於國際碳權則將依國內企業需求與國際認證機構洽商合作，協助國內企業降低減碳成本，因應國際減碳衝擊。

證交所指出，針對國內碳費課徵、國際碳邊境稅實施及供應鏈碳中和等議題，將提供相關諮詢及宣導服務，以緩解企業碳焦慮。

手握大筆碳權的公司遭市場追買

催生台灣碳權交易所的法源《溫室氣體減量及管理法》，也明定中央主管機關主辦和協辦機關，例如：再生能源發展由經濟部主辦、科技部協辦，自然碳匯強化則由農委會主辦、內政部與海委會協辦等。

此外也考量到氣候變遷議題涉及層面廣泛，未來行政院國家永續發展委員會（永續會）負責協調整合，本法方針及重大政策之跨部會事務。

受到碳權交易所成立影響，台灣造紙類股，包含華紙、永豐餘等股價紛紛上揚。資深投資人黃伯堃分析指出，碳權概念股並不是近日的題材，但是受到近日政策帶動，手握大筆碳權的公司，未來將可以透過交易所，帶動集團獲利，市場也有更多想像可以發揮。

事實上，碳權的相關概念源自歐盟（EU），它們預計逐步啟動碳邊境調整機制（CBAM），未來碳密集產品，如石化、鋼鐵和水泥等產品，若要進入歐盟販賣則需要收相應的碳成本，進口商則要購買碳權。

特斯拉靠碳權獲利驚人

黃伯堃分析，未來提早進行轉型的公司，或者擁有大量綠色資產的公司，將有更多碳權可以販賣。其中最著名的例子就是電動車巨擘特斯拉（Tesla），由於電動車屬於綠色產業，可以獲得更多碳信用額度（Carbon Credits），意即許多轉型不及的傳統車商等業者，將更傾向和特斯拉購買額度。

黃伯堃也一再強調，台灣因為擁有包含台積電在內的眾多製造業，未來這些高碳排業者，乃至於市場頭投資人，將圍繞著碳權等議題討論，而轉型成功的業者將能成為產業佼佼者，反之則會被淘汰。

值得注意的是，國際貨幣基金組織（IMF）於2021年當時指出，全球五分之四的排放仍未定價，平均排放價格也僅為每噸3美元，後因烏俄戰爭僵持等複合性因素，碳權價格也開始攀升。

此外，中國全國碳交易市場於2021年6月底上線，將成全球最大碳市場，預料未來也將影響台灣市場。

最後，證交所指出，台灣碳權交易所的設立，可望協助企業於達成碳中和目標，創造減碳誘因，進而激勵低碳或綠能科技創新，創造綠色就業機會，未來並將藉由碳權交易增加國際間交流與合作。

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核稿編輯：翁世航