自立生活（下）：為了活得像個「人」告贏政府，重障者玉姐「只求晚上不要泡在尿裡」

文：曾玉婷

臺灣史上第一起身心障礙為爭取個人助理服務時數、落實自立生活權益，提告政府的行政訴訟案，從起訴到開庭審理約2年，3月16日臺北高等行政法院宣判原告玉姐勝訴，要求新北市社會局重新評估她的個助服務需求。

65歲獨居且低收入的玉姐，是一位罹患肌肉萎縮症的重度身障者。受病情影響，玉姐全身無力，身體各部位幾乎無法移動，用餐、如廁、在床上翻身等基本生理需求，都要他人協助。

20餘年來，玉姐因人力支持不足，只能關在家中，日子更是充滿挑戰。蟑螂爬到身上、電器走火發生危險，她都沒有力氣處理，甚至難以向外界呼救。

即使已取得低收入戶和重度障礙者的福利身分，但玉姐每月可領取的補助總計約1萬5000元，即使想聘請全職、月薪至少2萬多的外籍看護也沒辦法。新北市政府目前提供玉姐的人力協助服務，以「居家照顧」及「個人助理」為主，每月共210小時、平均每天僅約7小時，遠遠不足以維持基本生活。

其中，「個人助理」服務每天平均更僅有2小時，但相較於長照體系的居家服務員只能提供特定項目服務，個助的服務範圍更有彈性，包括身體清潔、備餐、外出、休閒娛樂、社會參與等。在雙方彼此尊重跟合意下，從日常起居到生活上的想望都有實踐的可能。

事實上，個助是障礙者邁向自立生活的關鍵，能依照障礙者的意願和需求提供適當協助，讓障礙者選擇自己想要的生活。在國際公約CRPD中也強調，個助的角色是要「協助」而非「保護」障礙者，服務過程不僅重視障礙者的自主意志，更重視障礙者主動規畫、掌握生活的能力和權利。

Photo Credit: 《多多益善》｜曾玉婷攝影 玉姐爭取個助時數判決案當天，許多障礙者排除萬難到場參與。

此次訴訟源於玉姐須爭取更多的個助服務，新北社會局依判決需重新評估。宣判當天，玉姐因個人助理臨時請假、找不到其他人協助，不僅無法出席法庭聆聽判決，也沒辦法遠端視訊，只能在記者會以錄音表達心境。

透過手機的擴音，玉姐表示：

「非常謝謝法官、律師團隊相關團體，及個人的參與支持，這一路走來真的非常不容易。不過這樣的結果也讓人感到欣慰，因為生活的辛苦終於有被看見和重視。」 「現在完成了階段性的使命，希望接下來社會局的一些評估能真正符合我的需求，這其實不只是自己的福祉進步，還有很多同樣身為重度障礙者、有類似處境的人們，也可以因此被關注。」

然而，在多多益善的庭後專訪中，玉姐的語氣多了一份語重心長：「我的歲月正在跟時間賽跑，身體功能已經慢慢遞減，希望社會局能做多一點實質的評估，不要再繼續上訴了。」2年來的訴訟期間，玉姐仰賴幾個公民團體勉力支持，卻仍難以解決根本性的問題。

吃喝拉撒睡都在一張長椅上，只求「晚上不要泡在尿裡」

判決翌日，玉姐坐在客廳的長椅上，右手肘抵在桌面、掌心握拳托住下顎，勉強支撐頭部的重量。這張椅子是玉姐生活的全部。白天有人協助時，她可以在椅子上吃飯、睡覺、動動身體、用便盆如廁，幾乎只有每週日固定洗澡時，她才會被移動到浴室。

夜間缺乏人力支持，是玉姐現在面臨的最大困難之一。因為長期必須維持「W型坐姿」，玉姐的骨盆和腳背板都已經變形無法順利平躺，但側躺又需要膝蓋交疊，若沒有人定時替她轉換姿勢、動動身體增進血液循環，腳腿容易發麻。

Photo Credit: 《多多益善》｜曾玉婷攝影 玉姐家裡沒有其他寢具，這張長椅就是她的床，以及她的生活空間。無人協助時，玉姐想上廁所只能排泄在白色的護墊上。

白天有人力進駐時，是玉姐少數能躺睡的機會，然而人力還得協助她進食等其他需求，因此每天頂多只能躺2小時。

居家服務員通常在傍晚5點離開，下一次服務進門時，卻是翌日的清晨5點。中間無人協助的時間長達12小時，她因此只能維持相同坐姿，聽著收音機播送廣播節目（註），靜靜等待朝陽升起。

晚上想上廁所時，她會在椅子上的護墊上排泄，溼黏的尿水浸泡臀部讓人很不舒服，不僅太久沒清洗皮膚會癢，還有類似被蚊蟲叮咬的疼痛感。為了半夜能保持乾爽，她每天幾乎只吃午餐，在中午攝取少量的水分或熱湯。

Photo Credit: 《多多益善》｜曾玉婷攝影 玉姐家除了客廳，還有 2 間類似倉庫的儲藏室，衛浴設備在走廊的最末端。

「我奢求的只是最基本的生活，跟正常人一樣可以躺著休息、能多喝一點水，和晚上不要泡在尿裡。」玉姐說。

在長時間無人協助的狀態下，日常生活中的危機對障礙者來說如影隨形。像是跌倒、被電暖器燙傷，甚至她有次半夜太睏打盹，腦袋沒撐住便往旁邊歪倒，僵在錯誤的姿勢讓身體十分痠麻、影響血液循環等，這些或大或小的困境都苦於附近沒人幫忙。

有時，她只能按下緊急通報機器的隨身按鈕，向轄區警察求助。通報中心的人曾向她坦言，警察還有其他重要勤務在身，可以的話不要多次呼叫，這番提醒讓她只能無可奈何道：「因為我也是逼不得已啊。」

Photo Credit: 《多多益善》｜曾玉婷攝影 當玉姐按下求救按鈕，緊急通報中心就會連線到 24 小時的服務中心，提供呼叫警察、救護車等協助。

被罵也只能忍耐、除了生存也需要生活

玉姐已逝的父親曾任職於鐵路局，她因此住在公家宿舍長達50年，後來房屋交還後，獨自一人的她輾轉找到現在的租屋處，房租是由罕見疾病基金會金援。

在臺灣，大部分極重度的障礙者，因無法工作、經濟困難請不起看護是常態，若沒有家人親屬照顧，很容易會被送進照護機構集體照顧、按表操課維持生活。

玉姐也曾在因緣際會下，住過機構短短一週，但團體生活有諸多規範，也沒辦法選擇自己想吃的東西，又因住民眾多、服務人力有限，她經常被草率對待。

這次經驗讓玉姐更堅定住在社區的念頭。談起居家照顧和個人助理2種社區支持，她認為功能性很不同。長照體系的居服員受過照護訓練或有相關護理背景，在體能或專業知識上更有優勢；個助則能陪伴身心障礙者實踐「生活的細節」。

舉例來說，玉姐平時對外的人際交流薄弱，加上她現在已經無力拿起話筒，但個助會替她撥電話給其他人聊天；玉姐喜歡對發票，個助會跟她一起合作完成這件事，或替玉姐去郵局領社會局撥下來的補助，否則她無法維生。

其他還有許多枝微末節的小事，包括折垃圾袋、補充衛生紙、將2臺電暖器纏繞的電線順開以防止走火⋯⋯這些事情因為服務模式和角色定位的不同，都不在居服員的工作範疇中。正因如此，對玉姐來說，個助可以做到「生活」各方面的補足，具備一定的重要性且難以取代。