迷迭香是什麼樣的植物？為何從三國的曹植到莎士比亞，都要拿它來做文章？
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迷迭香在莎士比亞的作品中被提及過，將它描述為「散發著甜美的香氣」的植物。而迷迭香在中國也有一定的歷史。據史書記載，早在三國時代曹植就在《迷迭香賦》中曰：「播西都之麗草兮，應青春而凝暉。」從歷史到文學，農場到餐桌，香料到藥物，迷迭香是多麼有用的植物？
文：田埂邊的哲學家
今天我想談論的是一種傳奇般的芬芳植物，那就是迷迭香。
這種植物已經存在了數百年，被用於廚房、藥物、美容產品和更多領域。而我自己也栽培了許多的迷迭，是要拿來作乾燥推廣，希望能讓大家可以用它來作菜以取代化學的醬料，接下來讓我們一起探索迷迭香的源起。
迷迭香源於地中海地區，最早被古希臘人使用。希臘人把它當作一種神聖的植物，並用它作為祭品。在中世紀，迷迭香被歐洲人用於治療疾病和保健。
在莎士比亞（Shakespeare）的作品中，迷迭香也被提及過，他將它描述為「散發著甜美的香氣」的植物。這表明它在文學上也佔有一席之地。另外在西方文化中，迷迭香被視為一種神聖的植物，與愛情、忠誠和記憶有關。在莎士比亞的作品中，迷迭香常常被用作象徵，如在《哈姆雷特》中，歐菲利亞死前手中拿著迷迭香來表示她的愛情。
迷迭香在中國也有一定的歷史。據史書記載，早在三國時代曹植在《迷迭香賦》中曰：「播西都之麗草兮，應青春而凝暉。」意思是種植於西域的美麗迷迭，春天所長出的嫩葉熠熠生輝。
在三國時代就有很多人種植過迷迭香，曹丕也曾經說自己「種迷迭於中庭，嘉其揚條吐香，馥有令芳」，就現存的史料來看，除了曹植的《迷迭香賦》外，曹丕及當時的ㄧ些文人也都曾寫過歌頌迷迭香的賦文。
除了文學作品外，迷迭香也是廚房中常用的香草之一。它能夠為菜餚增添獨特的香味，尤其是與羊肉和家禽一起烹飪時更是絕配。此外，迷迭香還被用於製作醬料、烤肉和烘焙等各種食品中。但我呢？只會拿來泡茶！
在現代台灣，迷迭香早期也被引進來作園藝觀賞，目前很少應用於中式烹飪。西餐呢？它常常被用來提香、增加口感、增強菜肴的風味和擺盤裝飾。同時，迷迭香也有着一定的藥用價值，可以用於治療咳嗽、感冒等疾病。
此外，迷迭香也是中國和日本的傳統藥物之一，迷迭香還具有許多醫療用途。它被認為能夠提高記憶力、增加血液循環和治療消化不良等問題。許多人也使用迷迭香精油來舒緩壓力和減輕焦慮。
接下來讓我們談談迷迭香的栽培。迷迭香是一種耐旱的植物，喜歡充足的陽光和排水良好的土壤。它可以通過插枝和種子繁殖。插條是將迷迭香的新梢剪下，插入濕土中生根。
種子可以直接種植在土壤中，需要時常澆水，但它需要排水良好，否則會爛根。當迷迭香植株生長到足夠的高度時，可以採收葉子來製作香料。為了保證最好的品質，最好在迷迭香還沒木質化時採收。採收後，迷迭香需要通風和乾燥，以避免霉菌和細菌生長。一旦迷迭香完全乾燥，它就可以被切碎或磨成粉末，並用於烹飪或其他用途。
最後，讓我們來談談迷迭香在廚房中的應用。迷迭香的香氣和味道非常獨特，因此廚師們經常將它用於各種菜肴中。例如，您可以在烤雞或烤豬肉上灑上迷迭香，讓它們更加美味。此外，迷迭香還可以用於製作香料混合物，例如義大利辣椒醬和拌麵條。
在烹飪界，迷迭香是一種不可或缺的香草。迷迭香可以用於烤肉、燉菜、湯和醬料等多種菜餚。由於迷迭香的味道較強，因此在烹調時需要注意使用量。如果使用過多，就會使菜餚的味道變得苦澀。
此外，迷迭香也可以用於製作調味醬和香料混合物。例如，一些歐式料理中常見的香料混合物Herbes de Provence就包含了迷迭香、百里香、牛至、芫荽種子等香草。總體來說，迷迭香在烹飪中的應用非常廣泛，是一種經典的香草。
迷迭香之所以迷人，不但是一種充滿歷史和文化的植物，被用於廚房，還被廣泛應用於藥學和美容領域。如果您想要在家中種植迷迭香，以下是一些有用的提示。
首先，迷迭香偏愛陽光充足的環境，因此應該選擇一個位置充足的陽光直射。其次，迷迭香需要良好的排水系統，否則容易造成根部腐爛。在栽培迷迭香時，應該給予足夠的水份，但也不要過度澆灌。另外，可以利用迷迭香的扦插繁殖方法，以繁殖更多的植株。
總而言之，迷迭香是一種十分有用的植物，它不僅為我們的生活帶來了美味和芬芳，還具有藥用和美容功效。無論您是想在廚房裡使用它，還是種植在花園中，迷迭香都是一種值得一試的植物。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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