搶攻泰國旅客，觀光局首邀泰國戲劇男神擔任臺灣觀光代言人

泰國為臺灣觀光重點市場，疫情前(108年)有41.3萬人次來臺觀光，其中以20至39歲之女性白領上班族占多數。疫後泰國市場穩定復甦，今（112）年1至2月來臺旅客數達4.5萬人次，已恢復疫情前同期之8成水準。為積極爭取泰國旅客來臺觀光，交通部觀光局已鎖定來臺重點目標客群展開全新名人代言公關宣傳計畫。

帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)為泰國兩大無線電視臺之一的第3臺（Channnel 3）當家男主角，2008年出道至今演出多部電視劇及電影，更多次獲得最受歡迎演員、最佳男主角獎項。除精湛演技外，私底下的他也相當幽默活潑，與家人感情極好，更時常在社群與粉絲親切互動，親民作風讓帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)在IG擁有超過970萬的粉絲追蹤，粉絲年齡層有8成5落在18至44歲間，7成為女性，符合觀光局泰國市場目標客群。

帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)擔任代言人的第一項任務，便是來臺拍攝全新宣傳影片。此趟4天3夜的行程，帕貢·查博里拉走訪14處臺灣旅遊勝地，體驗阿里山小火車與森林步道、日月潭自行車道、大甲鎮瀾宮、泰安溫泉、新竹湖口老街、熱炒店與米其林美食等，影片以「All is just right in Taiwan」為核心，融合Just Fun (好玩)、Just Eat(好吃)、Just Shopping(好買)與Just Feel(好感動)四大主題，傳遞「來臺灣，什麼都對了」臺灣旅遊的多元及豐富性。

緊湊拍攝行程中，交通部觀光局國際組黃副組長怡平驚喜探班，送上觀光局吉祥物-喔熊組長頸枕以及臺灣特色伴手禮。帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)表示，過去曾來臺旅遊兩次，對臺灣美食、美景與熱情友善的人民印象極佳。此次感受更多臺灣的不同面向，不論是多元的自然景觀資源、虔誠的參拜儀式或臺式乾杯文化，真的是「在臺灣，什麼都對了」，非常期待能透過影片將更多臺灣新景點介紹給喜愛他的泰國民眾。

宣傳影片拍攝完成後，交通部觀光局將於6月於泰國曼谷辦理首映記者會，正式向所有泰國民眾推介影片，未來這支影片亦將透過泰國電視廣告、戶外電子看板、YouTube網路廣告等各項通路強力放送。觀光局後續將展開包括臺灣展銷會與泰國旅展代言人見面會、出版專屬旅遊手冊、網紅踩線口碑行銷等各式公關宣傳計畫，藉由帕貢·查博里拉( Pakorn Chatborirak)的高人氣與極具辨識度的個人風格，全力搶攻泰國旅客來臺觀光，感受旅遊臺灣的魅力與感動。