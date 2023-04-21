2023/04/21,
教育

防疫3年外國人離港，國際學校非本地生佔比降至6成半

防疫3年外國人離港，國際學校非本地生佔比降至6成半
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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過去3年，香港因為嚴格防疫措施，不少國際人士離港，期間香港的國際中小學校流失了數千名非本地生。2022至2023年度，非本地生持續下降至2萬6768人，佔比為65.9%。

（中央社）過去3年，香港當局因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐而採取嚴格的防疫措施，導致不少國際人士離港，期間香港的國際中小學校流失了數千名非本地生。

教育局局長蔡若蓮日前（19日）就立法會議員的相關質詢提交了書面回覆，概括說明過去5年本地國際學校的收生情況，當中3年香港正受到COVID-19衝擊。

根據蔡若蓮提供的數字，本地有54間國際學校（包括一所特殊學校），2018至2019年間，這些國際學校的非本地生有3萬345人，佔總體學生75.5%；2019至2020年度，非本地生微升至3萬499人，佔74.1%，佔比下降是因為本地生人數上升。

2020至2021年度，國際學校的非本地生急降至2萬8801人，佔比為70.2%；2022至2023年度，非本地生持續下降至2萬6768人，佔比為65.9%。

對於過去幾年本地國際學校非本地生急速下降，蔡若蓮說，因應2019冠狀病毒疫情，部分非本地生可能跟隨家人返回原居地生活，以致非本地生流失率或較往常為高。

但她說，在疫情期間，國際學校的整體學生人數保持平穩，因為本地生的比例稍有增加。

她說，政府一直致力支持國際學校體系的發展，以滿足香港非本地家庭以及因工作或投資來港居住家庭的需求。

按照當局的規定，本地國際學校招收的非本地生比例一般不能低於70%。

蔡若蓮同時指出，教育局會配合當局去年推出的「搶企業」、「搶人才」政策，密切留意國際學校學位的供求問題。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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