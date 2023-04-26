不要害怕問問題：透過「有效的好問題」，帶你去到更遠的地方

文：悠緣船帆

你是否有過這樣的經驗，當你面對一個困難或複雜的問題時，你不知道從何下手，或者覺得沒有答案？你是否有過這樣的感覺，當你聽到一個驚人或創新的想法時，你好奇它是如何產生的，或者想知道它背後的邏輯？你是否有過這樣的願望，當你想要學習或改善某件事情時，你希望有一個指導或方法，可以讓你更快或更好地達成目標？

如果你有以上任何一種經驗、感覺或願望，那麼這篇文章就是為你而寫的。在這篇文章裡，我將告訴你一個可以幫助你解決問題、發現想法、學習技能的超能力。這個超能力就是，問問題。

在矽谷和其他創新中心，問問題比得到答案更有價值。一個好的問題，往往是創新和突破的根源。問問題讓我們能夠圍繞我們不知道的事情組織我們的思考。但是，在學校裡，隨著我們年紀的成長，提出好問題的價值幾乎沒有被重視。

那麼，如何提出好問題呢？這篇文章將告訴你一些方法和技巧，讓你成為一個更好的提問者。

1.不要害怕不知道

很多人不敢提問，是因為他們覺得自己應該知道答案，或者擔心別人會覺得他們無知或愚蠢。但是，不知道並不是一件壞事，而是一個學習的機會。

如果你不知道某件事情，就大膽地提出來，你可能會發現別人也有同樣的疑惑，或者有人能夠幫助你解答。你也可以把不知道轉化為一個探索性的問題，例如，「這是怎麼做到的」、「這有什麼意義」、「這與其他事情有什麼關聯」等等。

2.不要接受表面的答案

很多時候，我們聽到一個答案就覺得滿足了，沒有再深入地追問或挑戰。但是，表面的答案，往往隱藏了更多的信息和可能性。

如果你想要更深入地了解某件事情，或者發現新的角度和想法，你需要學會提出「為什麼」、「怎麼樣」、「還有嗎」等等的追加問題。這些問題，可以幫助你挖掘更多的細節和原因——發現更多的關聯和影響，拓展更多的選擇和方案。

3.不要局限於既定的框架

很多時候，我們提問的方式，受到了既定的框架和假設的限制。例如，「我們應該怎麼做才能增加收入」、「我們如何解決這個問題」、「我們需要什麼資源才能完成這個任務」等等。

這些問題都是基於一些既定的框架和假設，例如，「增加收入是我們的目標」、「這個問題是需要解決的」、「我們需要資源才能完成任務」等等。

但是，這些框架和假設可能並不是最適合或最有效的。如果你想要創造更多的創新和突破，你需要學會打破既定的框架和假設，提出一些「反常識」或「反直覺」的問題。

例如，「我們如何減少收入而不影響客戶滿意度」、「我們如何把這個問題變成一個機會」、「我們如何不用任何資源就能完成這個任務」等等。這些問題可以幫助你跳出思維的框架，發現新的視角和可能性，激發更多的創意和靈感。

4.不要忽略自己的好奇心

很多時候，我們對某件事情感到好奇，但是卻沒有去追求或表達。可能是因為我們覺得那件事情不重要，或者不想打擾別人，或者怕被嘲笑或批評。

但是，好奇心是一種強大的動力，可以驅使我們去探索未知的領域，發現新的知識和技能，創造新的價值和意義。如果你想要提高自己的問題能力，你需要學會培養和表達自己的好奇心。

你可以從自己感興趣的話題開始，提出一些你想知道的問題，並且去尋找答案。你也可以從別人的觀點出發，提出一些你想了解他們的問題，並且去聆聽他們的回答。你也可以從日常生活中發現一些你沒有注意過的細節，提出一些你想探索的問題，並且去嘗試不同的方法。

5.不要停止提問

很多時候，我們提了一個問題就覺得夠了，沒有再繼續提問。但是，一個問題往往只是一個開始，而不是一個結束。如果你想要真正地理解某件事情，或者發現更多的創新和突破，你需要學會持續地提問。

你可以把每一個答案當作一個新的問題，並且再次提出來。你也可以把每一個問題當作一個挑戰，並且再次嘗試解決它。你也可以把每一個過程當作一個學習，並且再次反思它。只有不斷地提問，你才能不斷地進步。

結語

問問題是一種超能力，可以讓我們打開新的世界，發現新的可能性，創造新的價值。問問題不是一種弱點，而是一種優勢。問問題不是一種結束，而是一種開始。

問問題不是一種負擔，而是一種樂趣。讓我們一起學習如何提出好問題，讓我們的生活更豐富，讓我們的世界更美好。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九