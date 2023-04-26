不要害怕問問題：透過「有效的好問題」，帶你去到更遠的地方
我們想讓你知道的是
在矽谷和其他創新中心，問問題比得到答案更有價值。一個好的問題，往往是創新和突破的根源。但在學校裡，提出好問題的價值幾乎沒有被重視，甚至很多人不敢提問。那麼，該如何提出好問題呢？
文：悠緣船帆
你是否有過這樣的經驗，當你面對一個困難或複雜的問題時，你不知道從何下手，或者覺得沒有答案？你是否有過這樣的感覺，當你聽到一個驚人或創新的想法時，你好奇它是如何產生的，或者想知道它背後的邏輯？你是否有過這樣的願望，當你想要學習或改善某件事情時，你希望有一個指導或方法，可以讓你更快或更好地達成目標？
如果你有以上任何一種經驗、感覺或願望，那麼這篇文章就是為你而寫的。在這篇文章裡，我將告訴你一個可以幫助你解決問題、發現想法、學習技能的超能力。這個超能力就是，問問題。
在矽谷和其他創新中心，問問題比得到答案更有價值。一個好的問題，往往是創新和突破的根源。問問題讓我們能夠圍繞我們不知道的事情組織我們的思考。但是，在學校裡，隨著我們年紀的成長，提出好問題的價值幾乎沒有被重視。
那麼，如何提出好問題呢？這篇文章將告訴你一些方法和技巧，讓你成為一個更好的提問者。
1.不要害怕不知道
很多人不敢提問，是因為他們覺得自己應該知道答案，或者擔心別人會覺得他們無知或愚蠢。但是，不知道並不是一件壞事，而是一個學習的機會。
如果你不知道某件事情，就大膽地提出來，你可能會發現別人也有同樣的疑惑，或者有人能夠幫助你解答。你也可以把不知道轉化為一個探索性的問題，例如，「這是怎麼做到的」、「這有什麼意義」、「這與其他事情有什麼關聯」等等。
2.不要接受表面的答案
很多時候，我們聽到一個答案就覺得滿足了，沒有再深入地追問或挑戰。但是，表面的答案，往往隱藏了更多的信息和可能性。
如果你想要更深入地了解某件事情，或者發現新的角度和想法，你需要學會提出「為什麼」、「怎麼樣」、「還有嗎」等等的追加問題。這些問題，可以幫助你挖掘更多的細節和原因——發現更多的關聯和影響，拓展更多的選擇和方案。
3.不要局限於既定的框架
很多時候，我們提問的方式，受到了既定的框架和假設的限制。例如，「我們應該怎麼做才能增加收入」、「我們如何解決這個問題」、「我們需要什麼資源才能完成這個任務」等等。
這些問題都是基於一些既定的框架和假設，例如，「增加收入是我們的目標」、「這個問題是需要解決的」、「我們需要資源才能完成任務」等等。
但是，這些框架和假設可能並不是最適合或最有效的。如果你想要創造更多的創新和突破，你需要學會打破既定的框架和假設，提出一些「反常識」或「反直覺」的問題。
例如，「我們如何減少收入而不影響客戶滿意度」、「我們如何把這個問題變成一個機會」、「我們如何不用任何資源就能完成這個任務」等等。這些問題可以幫助你跳出思維的框架，發現新的視角和可能性，激發更多的創意和靈感。
4.不要忽略自己的好奇心
很多時候，我們對某件事情感到好奇，但是卻沒有去追求或表達。可能是因為我們覺得那件事情不重要，或者不想打擾別人，或者怕被嘲笑或批評。
但是，好奇心是一種強大的動力，可以驅使我們去探索未知的領域，發現新的知識和技能，創造新的價值和意義。如果你想要提高自己的問題能力，你需要學會培養和表達自己的好奇心。
你可以從自己感興趣的話題開始，提出一些你想知道的問題，並且去尋找答案。你也可以從別人的觀點出發，提出一些你想了解他們的問題，並且去聆聽他們的回答。你也可以從日常生活中發現一些你沒有注意過的細節，提出一些你想探索的問題，並且去嘗試不同的方法。
5.不要停止提問
很多時候，我們提了一個問題就覺得夠了，沒有再繼續提問。但是，一個問題往往只是一個開始，而不是一個結束。如果你想要真正地理解某件事情，或者發現更多的創新和突破，你需要學會持續地提問。
你可以把每一個答案當作一個新的問題，並且再次提出來。你也可以把每一個問題當作一個挑戰，並且再次嘗試解決它。你也可以把每一個過程當作一個學習，並且再次反思它。只有不斷地提問，你才能不斷地進步。
結語
問問題是一種超能力，可以讓我們打開新的世界，發現新的可能性，創造新的價值。問問題不是一種弱點，而是一種優勢。問問題不是一種結束，而是一種開始。
問問題不是一種負擔，而是一種樂趣。讓我們一起學習如何提出好問題，讓我們的生活更豐富，讓我們的世界更美好。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。