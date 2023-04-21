緯創賣印度廠後再宣布中國泰州廠停工，坦承未達經濟規模連年虧損，決議結束營業

緯創（Wistron）將印度iPhone組裝廠賣給印度塔塔集團（Tata Group）後，近日再傳整併旗下產線，位於中國的泰州廠將於26日正式停工停產。緯創強調，因應整體經貿局勢的改變及客戶需求，逐步調整全球產能，泰州廠因未達經濟規模連年虧損最終決議結束營業。

緯創：泰州廠連年虧損結束營業

緯創結束在中國泰州廠的營運，近千名員工面臨解約，引起外界高度重視。事實上，緯創是全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一，主要提供品牌業者設計、製造等服務，例如單後生產（BTO）及接單後組裝（CTO）等不同的生產型態，也就是原始設計製造（ODM）等代工業務。

主要的產品包含筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器、網路儲存設備、資訊設備和可攜式裝置等產品，2021年營收高達311億美元（新台幣8620億元），由於過去筆電出貨高峰期時，緯創也搶得大量代工訂單，市場常將它和廣達、和碩、英業達及仁寶和稱為電子五哥。

緯創的成長高峰期，和個人電腦等產業崛起密不可分，它曾經於2009年獲得《美國商業周刊》評比世界科技百強第8名；2009年《富比士亞洲雜誌》列入亞太50家最佳上市企業，以及2010年《富比士雜誌》評比全球高成長企業。

如今，緯創先於印度賣工廠，再宣布中國泰州廠結束營運，引起市場一片譁然。緯創不對印度賣廠表達評論，但坦承泰州廠停工停產，主要原因是「整體經貿局勢及客戶需求的改變」，近年來亦逐步調整全球產能之布局。

緯創指出，泰州廠因未達經濟規模連年虧損，故經該子公司董事會決議通過結束營業，並與當地主管機關及相關單位積極合作，在合法合規之前提下，將會盡力對該子公司員工做最好的處理。

台商受中國挑戰，再遭印度追趕

眾所周知，近年來包含緯創在內，廣達、和碩、英業達和仁寶等業者均受到中國崛起的紅色供應鏈的強力挑戰，此外近日又受到全球景氣不振，各大消費性電子產品需求低迷影響，營運備受挑戰。

緯創日前也直言，全球資訊市場在智慧終端裝置與行動網路的普及下，帶動個人電腦與智慧裝置的需求轉移，2020年起全球疫情促使電腦與伺服器需求大增，至2021年市場走勢依然暢旺，然而待此動能退潮後，個人電腦產業仍需面對市場成長極限的問題。

至於紅色供應鏈的影響力也在擴大，逐漸由個人電腦，蔓延至手機產業。著名的業者有中國ODM大廠華勤、大廠聞泰科技，同時也是電動車大廠的比亞迪（BYD）、中國立訊等。此外蘋果公布的2021年供應鏈名單中，台廠減少3家，中國小幅增加1家，中國領先家數擴大。

緯創的2021年報提到，目前集團遇到的不利因素，包含產品價格競爭激烈，毛利下降；匯率變動影響公司獲利；勞工、土地取得成本高，生產成本提高等。

事實上，資訊產業發展至今，由於進入障礙不高，因此投入之廠商眾多，激烈競爭白熱化，如今印度也將以舉國之力參與這場競賽。

緯創表示，隨著產品趨於成熟，以及製造技術逐漸提昇，集團投入產能過多，加上未來產品之差異性逐漸縮小，獲利空間也逐漸變小。

業內預料，印度塔塔集團也成為蘋果公司下一個屬意的電子組裝業者，而這股趨勢也將吹向各大品牌業者。因此隨著中國紅色供應鏈崛起，再加上美中對抗下，印度供應鏈成形，台廠要如何應對這些世界變局，成為外界矚目之焦點。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

核稿編輯：翁世航