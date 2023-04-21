緯創賣印度廠後再宣布中國泰州廠停工，坦承未達經濟規模連年虧損，決議結束營業
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緯創（Wistron）先於印度賣工廠，再宣布中國泰州廠結束營運，引起市場一片譁然。緯創不對印度賣廠表達評論，但坦承泰州廠停工停產，主要原因是「整體經貿局勢及客戶需求的改變」，這背後代表的是什麼產業的趨勢變化？
緯創（Wistron）將印度iPhone組裝廠賣給印度塔塔集團（Tata Group）後，近日再傳整併旗下產線，位於中國的泰州廠將於26日正式停工停產。緯創強調，因應整體經貿局勢的改變及客戶需求，逐步調整全球產能，泰州廠因未達經濟規模連年虧損最終決議結束營業。
緯創：泰州廠連年虧損結束營業
緯創結束在中國泰州廠的營運，近千名員工面臨解約，引起外界高度重視。事實上，緯創是全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一，主要提供品牌業者設計、製造等服務，例如單後生產（BTO）及接單後組裝（CTO）等不同的生產型態，也就是原始設計製造（ODM）等代工業務。
主要的產品包含筆記型電腦、桌上型電腦、伺服器、網路儲存設備、資訊設備和可攜式裝置等產品，2021年營收高達311億美元（新台幣8620億元），由於過去筆電出貨高峰期時，緯創也搶得大量代工訂單，市場常將它和廣達、和碩、英業達及仁寶和稱為電子五哥。
緯創的成長高峰期，和個人電腦等產業崛起密不可分，它曾經於2009年獲得《美國商業周刊》評比世界科技百強第8名；2009年《富比士亞洲雜誌》列入亞太50家最佳上市企業，以及2010年《富比士雜誌》評比全球高成長企業。
如今，緯創先於印度賣工廠，再宣布中國泰州廠結束營運，引起市場一片譁然。緯創不對印度賣廠表達評論，但坦承泰州廠停工停產，主要原因是「整體經貿局勢及客戶需求的改變」，近年來亦逐步調整全球產能之布局。
緯創指出，泰州廠因未達經濟規模連年虧損，故經該子公司董事會決議通過結束營業，並與當地主管機關及相關單位積極合作，在合法合規之前提下，將會盡力對該子公司員工做最好的處理。
台商受中國挑戰，再遭印度追趕
眾所周知，近年來包含緯創在內，廣達、和碩、英業達和仁寶等業者均受到中國崛起的紅色供應鏈的強力挑戰，此外近日又受到全球景氣不振，各大消費性電子產品需求低迷影響，營運備受挑戰。
緯創日前也直言，全球資訊市場在智慧終端裝置與行動網路的普及下，帶動個人電腦與智慧裝置的需求轉移，2020年起全球疫情促使電腦與伺服器需求大增，至2021年市場走勢依然暢旺，然而待此動能退潮後，個人電腦產業仍需面對市場成長極限的問題。
至於紅色供應鏈的影響力也在擴大，逐漸由個人電腦，蔓延至手機產業。著名的業者有中國ODM大廠華勤、大廠聞泰科技，同時也是電動車大廠的比亞迪（BYD）、中國立訊等。此外蘋果公布的2021年供應鏈名單中，台廠減少3家，中國小幅增加1家，中國領先家數擴大。
緯創的2021年報提到，目前集團遇到的不利因素，包含產品價格競爭激烈，毛利下降；匯率變動影響公司獲利；勞工、土地取得成本高，生產成本提高等。
事實上，資訊產業發展至今，由於進入障礙不高，因此投入之廠商眾多，激烈競爭白熱化，如今印度也將以舉國之力參與這場競賽。
緯創表示，隨著產品趨於成熟，以及製造技術逐漸提昇，集團投入產能過多，加上未來產品之差異性逐漸縮小，獲利空間也逐漸變小。
業內預料，印度塔塔集團也成為蘋果公司下一個屬意的電子組裝業者，而這股趨勢也將吹向各大品牌業者。因此隨著中國紅色供應鏈崛起，再加上美中對抗下，印度供應鏈成形，台廠要如何應對這些世界變局，成為外界矚目之焦點。
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核稿編輯：翁世航
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
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近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。