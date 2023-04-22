為馬克宏訪中奔走緩頰，法前總理哈發林與北京過從甚密，遭酸「法國熊貓」

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中前後穿針引線的重要人物，是被稱為「法國熊貓」的前總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）。他是法中關係重要推手，但也被國安單位多次質疑與北京過從甚密，為中國滲透法國的代言人。

誰為馬克宏的「親中」說話？

馬克宏日前訪中，卻因對中國國家主席習近平態度迎合、立場不堅、成果稀少，被輿論諷為「外交失敗」。隨後又在回程發表「台灣危機無關歐洲」、「不因台灣議題捲入與中國衝突」，以及「避免為美國附庸」等言論，引國際砲轟。

馬克宏為人詬病的訪中表現及需要事後澄清的失言導致國內質疑與罵聲一片，但仍有極少數人出面幫馬克宏緩頰，其中之一便是法國前總理哈發林。

哈發林17日接受《重點週刊》（Le Point）專訪時指出，

「馬克宏說出事實…但不是每個人都喜歡聽。法國想要緊張局勢降溫，總統直言，比外交辭令更直接，顯示法國不必用華盛頓的論調」。 「我們自1979年起就對台海現狀有清楚立場；美國有時的行動是打現狀『擦邊球』，例如會見台灣總統或裴洛西訪台，接著中國反應過度，如總統所言。所以法國說：要當心！沒必要增加緊張局勢」。

這位哈發林的來頭可不小，他是法國對中政策的資深顧問，法中關係的一號人物，同時也是這次馬克宏國是訪問代表團的主要成員，隨團貿易代表名單便由他推薦。

參議院外交與國防委員會副主席卡托蘭（André Gattolin）在《TV5》節目中表示，哈發林在訪程中穿針引線，「我都懷疑哈發林才是真的外交部長」。

哈發林不避諱喜愛中國，被法媒稱為「法國熊貓」

74歲的哈發林2002至2005年間為前總統席哈克（Jacques Chirac）的總理，熱愛中國且多次造訪，著有「中國的啟示」等書，被視為中國在法國的代言人，並於2019年從習近平手中接下外國人在中國能獲得最高榮譽和賞識的「友誼勳章」。2018年首屆獲獎人為俄羅斯總統普丁（Vladimir Poutine）。

作為右派重要政治人物，哈發林與馬克宏向來關係密切，哈發林多次出面支持總統政策。馬克宏更於今年2月授予大十字榮譽軍團勳章，等級相當高，1802年成立至今獲取者不到80人。

哈發林與中國高層往來頻繁，馬克宏這趟會晤習近平的同時，哈發林也於北京會見中國全國人民代表大會常務委員會副委員長李鴻忠，並承諾將在法國國會中積極推動合作。

然而，法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）2021年「中國影響力行動」重磅調查報告指出，中國在海外「收買並馴服」、「滲透並約束」，而在法國鎖定的目標，就包括哈發林成立的繁榮與創新基金會（FPI）。

根據繁榮與創新基金會官網，最近一次舉行的研討會是去年11月底的「歐中關係：中共二十大後的新開始」，邀請中國歐洲學會常務理事丁一凡、前中國外交官暨法國商學院教師徐波、集結近90間大企業的法中委員會副主席錢法仁等人開講。

此外，哈發林與另一位前總理暨憲法委員會現任主席法畢斯（Laurent Fabius）也資助2013年成立的法中基金會（FCF）。該基金會與阿里巴巴等企業合作，接近並邀請法國政商菁英加入「青年領袖」計畫加以培育。

當時剛嶄露頭角的馬克宏也曾受邀，最後因太忙而作罷，而前總理菲力普（Edouard Philippe）和國會關係權理部長里斯特（Franck Riester）也都曾受邀赴中交流。

基金會過去幾年多次遭《世界報》（Le Monde）與《星期日報》（JDD）報導，質疑為「中國影響力在法國的據點」。曾參加過的法國生科跨國公司生物梅里埃（BioMérieux）高層法布利（Arnaud Favry）告訴世界報，中方代表除了有年輕商人、記者外，也有中共官員。

《中國大掠奪》作家、《法新社》前駐北京記者董尼德（Pierre-Antoine Donnet）12日評論指出，哈發林親中立場明顯，有如中國高階官員，且過去多次在中國官媒《中央電視台》（CCTV）與《中國國際電視台》（CGTN）法語台受訪，向法語觀眾稱讚中國體制，包括一帶一路、COVID-19疫情治理等。

哈發林與中國的關係已經讓法國輿論起疑，尤其是在疫情爆發、法國開始因疫情、戰狼外交等原因逐漸意識中國危險性後。

2021年，《法國2台》（France 2）調查節目以「『法國熊貓』：哈發林在替和平出力…還是在替中國出力？」為題進行報導。文章寫道，

為增加國際影響力，中國政府需要法國高階人物，而他們最好的人選就是前總理哈發林。 哈發林專訪中不隱瞞對中國的熱愛，「我被中國視為夥伴，因為我帶了上千家法國企業過去」。而他最愛的，如在《中國國際電視台》受訪時所說，還是「習近平的強勢領導能力」。

前法國駐中國大使黎想（Jean-Maurice Ripert）告訴《法國2台》，自己幫哈發林取了「法國熊貓」的綽號，也就是「著迷於中國的法國人」。由於哈發林積極為中國利益奔走，部分法媒也以「被中國收買」、「間諜」等名稱，質疑哈發林與北京的交易。

國際政治網絡調查記者法約（Clément Fayol）2021年出版《這些幫外國服務的法國人》（Ces Français au service de l’étranger），哈發林就是其中之一，指出他協助中國政治、商業影響力滲透進入法國。

哈發林稱以法國利益為主，但調查新聞報《鴨鳴報》（Le Canard enchaîné）2018年揭露，哈發林曾被法國國內安全總局（DGSI）約吃飯，請他注意造訪中國的目的與頻率。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範