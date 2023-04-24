全國檢察長遴選遭疑「政治力介入」，劍青檢改呼籲建立公聽會制度並禁止請託

全國檢察長人事異動21日出爐，遴選過程中引發熱議，各種「內定」、「過度拉票」的流言不斷。由於檢察官的選任方式是由檢審會提出名單後，法務部進行圈選，過去在司法界一直有質疑的聲音，認為這樣的做法不公開透明，經常流於「黑箱作業」的指控，本次遴選名單公布後，也是有不少不滿，法務部長蔡清祥、行政院長陳建仁都出面強調並沒有政治力的介入。

而檢察官改革團體劍青檢改今天呼籲，檢察長遴選公開透明制度應堅定永續辦理，並建立公聽會制度，禁止請託與不當連結。

各界質疑政治力介入，應該建立公開透明遴選制度

劍青檢改指出，這次檢察長遴選存在若干不當請託或疑似過度聯絡的情況，為促進遴選的公開、公正及公平，認為有完善程序的必要，因此發表聲明。

聲明表示，劍青檢改自民國108年起推動檢察長遴選公開透明制度，此制度運作4年，大幅改正早年民選委員「會前會」遭批黑箱作業（搓湯圓、私相授受或取寵於上）之譏，因新制能接受公開檢驗，應繼續堅持辦理下去。

劍青檢改呼籲，為公平、公正起見，檢察長遴選應從速建立公開透明的公聽會制度，邀請候選人在檢審委員面前，介紹闡述理念，一則讓所有候選人都擁有平等露面機會，二則同步禁止候選人與民選委員在遴選期間接觸。

聲明表示，檢察長遴選是檢察體系最重要的人事案，縱然目前法無明文可辦公聽會，但事在人為，為促使制度更臻完善，應以先行者視野，自下屆正式舉辦公聽會，具體時間辦在民選委員「會前會」之前。

聲明指出，法務部如果畫地自限不願開辦，劍青檢改願勇敢承擔舉辦（或者邀請檢察官協會共同主辦），並允諾一本初衷，打造最公正公開透明的平台，邀請所有檢審委員及候選人參加，讓全體候選人及民選委員均能在陽光下接受檢驗。

除了劍青檢改，曾任法務部主任秘書、司改國是會議委員的陳宏達，於公布檢察長人事異動結果後，以「我愛凱撒，我更愛羅馬-堅持捍衛司法獨立核心價值」為題，指法務部這些年濫用人事權，將檢察首長任意遷調事例，罄竹難書，法務部應該對外公開說明；並批評法務部主事者欠缺對司法獨立的尊重，經常落入政治力操弄個案的口實。

陳宏達表示，杜絕濫權，才能確保司法公信力，司法獨立並非憲法純粹寫在條文，政治權力必須學習尊重，不要以各種手法妄加蹂躪，掌權者應適可而止，以司法獨立為念，還給檢察體系純淨的辦案空間。這次檢察長人事異動再度印記歷史汙名，深感遺憾及痛心。

檢察長是怎麼選的？

根據「一起讀判決」的說明，檢察長是指檢察機關的首長，相當於法院的院長。和法院的院長只能處理行政事務不同，基於檢察一體，檢察長除了管行政事務外，還可以指揮監督所屬的檢察官，可以說是一個非常重要的職位。

依照《法院組織法》第59-1條的規定，法務部要設一個「檢察官人事審議委員會」，這個委員會簡稱「檢審會」，是用來審議高檢署以下的主任檢察官、檢察官任免、轉任、遷調、考核及獎懲事項。雖然檢察長是由法務部長遴選出來的，但檢審會在遴選過程中，佔了很重要的地位。因為，法務部長只能在檢審會提出的職缺兩倍名單中圈選。

法務部公告今年共開出6個檢察長職缺之後，負責提名的檢審會列出12位入圍人選，其中由全國檢察官投票產出，也就是9位民選檢審委員於13日召開會前會，自有意願遴任檢察長的21位候選人中，自行選出12位建議名單，經過7個半小時，10輪討論和投票表決後結果出爐，14日向正式檢審會（17名委員）推薦入圍名單。

由於民選委員人數比例超過檢審會二分之一，其餘8名官派委員通常會尊重民選委員的建議名單。

由於過程中出現檢舉，指出有特定人士曾邀約檢審委員餐敘，並在吃飯時聲稱自已是「部長承諾支持的人馬」，另有人被點名不只一次向民選委員表態要求支持。各種黑函、拉票的相關流言不斷。法務部長蔡清祥在民選委員4月13日召開「會前會」討論時，向民選委員嚴正否認他有「口袋名單」；在官派和民選委員4月21日召開正式檢審會前，蔡清祥第二度到場澄清，不過名單出爐後仍有不少爭議。

今年選出的檢察長名單為何？

新任的高分檢檢察長名單包括台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村、金門高分檢檢察長毛有增。因應法務部行政執行署署長林慶宗將於今年8月回任一審；台中高分檢檢察長張清雲將於今年10月退休，今年共有6名檢察長缺額。

檢審會日前提出12人的建議人選，供法務部長蔡清祥從中圈選出任檢察長的包括林錦村、顏迺偉、柯宜汾、陳佳秀、周士榆、謝謂誠等6人。

地檢署的檢察長名單：

台北地檢署現任檢察長林邦樑調任最高檢察署檢察官，由鄭銘謙接任

台南地檢署現任檢察長葉淑文調任台南高分檢主任檢察官，由鍾和憲接任

士林地檢署檢察長顏迺偉

新北地檢署檢察長余麗貞

新竹地檢署檢察長張云綺

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙

台中地檢署檢察長張介欽

彰化地檢署檢察長張曉雯

南投地檢署檢察長黃元冠

雲林地檢署檢察長戴文亮

嘉義地檢署檢察長陳松吉

橋頭地檢署檢察長張春暉

台東地檢署檢察長柯宜汾

花蓮地檢署檢察長郭景東

宜蘭地檢署檢察長黃智勇

基隆地檢署檢察長李嘉明

澎湖地檢署檢察長陳佳秀

金門地檢署檢察長周士榆

連江地檢署檢察長謝謂誠

本次被質疑的名單包括正在偵辦新竹市長高虹安立委詐領助理費的台北地檢署檢察長林邦樑升任最高檢檢察官；而去年九合一選舉前，起訴宜蘭縣長林姿妙的前廉政署長、金門高分檢檢察長鄭銘謙接手台北地檢署。

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核稿編輯：翁世航