好醫生難求？現代醫療的挑戰
我們想讓你知道的是
現今醫療企業的管治文化側重 KPI，例如縮短輪候時間、減低系統性失誤、嚴守程序及指引等等，令醫護變成大機器裏的小齒輪，正所謂「多做多錯，小做小錯，唔做唔錯」。久而久之，這種「去人性化」的管理令「醫人變成醫病」，增加了醫患間的互不信任，亦埋沒了不少初心，加劇了公營體系的流失情況。
文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）
經常有病人向我訴苦，覺得好醫生難求。我行醫三十多年，見盡不少醫生和病人。撫心自問，我並不認為現今仁心仁術的醫生比以往少，只是社會環境改變了，令醫生與病人的關係起了根本的變化。
還記得小時候，我經常跟隨媽媽輪候「街症」，大清早太陽還未升起便要從觀塘趕往油麻地健康院排隊，每次都要花上三至五小時才見到醫生。當年科技落後，沒有「病人看醫生，醫生看電腦」的毛病，醫生本應有更多空間去了解病人的情況。可是我的記憶告訴我，當年的醫生很多都沒有耐性向病人解釋，更不用說關心病人。「排隊三個鐘，睇病三分鐘」並不只是今天的問題，雖然如此，那些年鮮有聽聞病人投訴醫生這回事。
為什麼？在沒有互聯網的年代，醫學知識是醫生的專利，醫生的說話是神聖不可侵犯，病人對醫生的信任或容忍程度更創歷史新高。醫生與病人在這種不對等的關係下，偶爾出現一位仁心仁術的醫生便有如恩同再造，這是我們父母年代的普遍心態。
隨着醫學知識普及，加上社會對醫療質素的要求愈來愈高，醫生的意見由當年「一鎚定音」變成「只是提供参考，病人自己決定」。加上AI的高速發展將會逐步取代醫生某方面的工作，包括初步診斷、非入侵性化驗等等，要保持良好的醫患關係，醫生再不能覺得自己高高在上。
可是現今醫療企業的管治文化側重KPI（Key Performance lndicators），例如縮短輪候時間、減低系統性失誤、嚴守程序及指引等等，令醫護變成大機器裏的小齒輪，正所謂「多做多錯，小做小錯，唔做唔錯」。久而久之，這種「去人性化」的管理令「醫人變成醫病」，增加了醫患間的互不信任，亦埋沒了不少初心，加劇了公營體系的流失情況。
要扭轉這個困局，我們應重新檢視現今的管治文化。領導層厲精圖治的決心毋庸置疑，可是架床疊屋的中層管理往往只會「層層加碼」，如何做到「多點人性、少些程序」，的確是一場持久的改革戰。
醫生更要發揮不能被科技取替的質素，尤其是對待病人的態度。一個關心的眼神、一句真心的問候，不會令行醫者百上加斤，反而贏得病人的尊重。
（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。