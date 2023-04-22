網路媒體圈震撼彈：曾獲普立茲獎肯定，BuzzFeed不敵經營困境宣布裁撤旗下新聞部門

文：Taylor Mei

20日美國知名網路媒體BuzzFeed對外宣布，將裁撤旗下新聞部門BuzzFeed News，無疑在美國傳統媒體及網路媒體圈投下了一顆震撼彈。BuzzFeed表示因應公司內部部門人力刪減，無法再提供資金供BuzzFeed News運作，並強調已與新聞公會展開相關協商程序。

BuzzFeed News草創——新聞就是要「來硬的」

創立於2006年的BuzzFeed，是美國近幾十年來長紅的網路媒體之一，而與母公司同名的BuzzFeed News於2011年12月，正式成為BuzzFeed旗下部門，並指派由美國知名政治線記者史密斯（Ben Smith）擔任總編輯一職。

當時BuzzFeed網站旗下品牌有Tasty、As/Is以及《赫芬頓郵報》（Huffpost，原為Verizon所有，於2015後改由BuzzFeed經營）等子牌，YouTube頻道除BuzzFeed Video外，還有其他如BuzzFeed Yellow（現為As/Is）、BuzzFeed Violet、BuzzFeed Blue（現為BuzzFeed Multiplayer）、BuzzFeed Unsolved Network等頻道，橫跨時尚、飲食、生活及懸疑驚悚等面向。在無論是影片觀看數，還是網站整體流量都十分驚人的情況下，也讓BuzzFeed聘請的員工數量突破千人。

雖吸引大批年輕族群收看及加入團隊，只是BuzzFeed因相關子牌及頻道，多主打較為軟性且輕鬆的內容，因此面對要設立新聞部門時，難免遭外界質疑是否真能在這一片軟性內容中，實踐報導較硬且紮實的新聞內容。

不過後續由史密斯及前《ProPublica》調查記者斯庫夫斯（Mark Schoofs）等人，所帶領的團隊卻異軍突起，以相關政治及調查報導等內容，獲得喬治波爾克新聞獎（George Polk Award）、國家新聞基金會獎（NPF）及普立茲獎（Pulitzer Prize）等知名新聞獎的佳績。而此領導方向也讓BuzzFeed News逐漸建立起品牌及口碑，後續也將其新聞內容從主網站獨立出來。

市場發展疲軟終難抵走下坡

據《CNN》報導，BuzzFeed執行長派瑞提（Jonah Peretti）日前透過公司內部信件通知員工，BuzzFeed將裁撤近15％的人力（約180名員工），並已決定將關閉整個BuzzFeed News部門。派瑞提於信中寫道：「在每個部門都出現人力裁減的情況下，公司已經沒有辦法再繼續為BuzzFeed News的獨立營運提供資金。」