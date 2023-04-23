韓國央行公布人均所得比台灣低904美元，終於贏韓國了？
我們想讓你知道的是
台灣2022年是3萬3565美元（約102.6萬新台幣），月均所得是新台幣85500元。南韓2022年是3萬2661美元（約99.84萬新台幣），整整比台灣人均所得少新台幣27600元，也是20年來首度輸給台灣。
文：花花
韓國央行（韓國銀行，한국은행）在3月7日公布2022年第4季國民所得，GNI（人均所得毛額）比台灣低904美元。
可能原因韓元匯率大幅貶值、消費性電子產業需求下滑。
先搞懂GDP、GNP、GNI
以前我們衡量國家經濟時，常會聽到GDP（國內生產總值）這個經濟學專有名詞。GDP表示在一段期間裡，台灣境內生產的產品（製造業）和提供服務（服務業）合起來的價值，通常是判斷一個國家的經濟力和健康狀況的數據指標。
還有一個常聽到的是GNP（國民生產毛額），表示在一段期間裡，台灣人（不管有沒有出國）的財物和勞動市場的價值總和，可以反映出台灣人的經濟能力，數值越高就代表景氣越好。GDP強調是在台灣國內，GNP是強調台灣人。然而1993年聯合國將GDP改名為GNI，台灣也在103年（2014年）11月公告國民所得時，正名為國民所得毛額（GNI）。
台灣景氣比韓國好
GNI這一個詞語又聽起來有點陌生，畢竟是在我高中畢業之後才在台灣開始使用的新詞，考學測以前都沒有在教科書上看過。GNI（Per capita Gross National Income）簡單來說就是每一位國人一年的所得金額。
台灣2022年是3萬3565美元（約102.6萬新台幣），月均所得是新台幣85500元。韓國2022年是3萬2661美元（約99.84萬新台幣），整整比台灣人均所得少新台幣27600元，也是20年來首度輸給台灣。這一新聞3月7日被許多韓國媒體報導。
韓國的「美元為王」時代，킹달러 （king dollar）
韓國現任總統喊出：「目標2027年國民所得四萬美元」的口號，然而2022年韓國的人均所得卻硬生生減少了8%。很多人認為口袋變淺的原因是「美元漲、韓幣跌」，也就是歸因於韓幣的大跌（匯率原因）。
早在去年9月時，新聞媒體就報導美金走強的驚人報導，一般公認正常的美金與韓幣匯率大約是1：1000，然而2022年9月時，這一匯率比卻來到1：1400。很多人對數字無感，我們簡單來想像一下吧：
假如你是賣零食的商人，美國人特別喜歡你做的點心，你因此多年把自己做的點心賣到美國去，通常你都賣得不錯，一個月大約可以賺到2000美金（約台幣6萬1000元），算是一個不錯的小老闆。
某天突然公告匯率變了，但是你花一樣多的時間做點心（勞力）、花一樣多的材料（成本）、做出一樣數量的點心（產品），這些都跟昨天一樣，但是你能賺到的錢變成1428美金（約台幣4萬4000元），一瞬間你損失了1萬7000元，你會不會心痛？一定會，因為都是血汗錢。單看個人已經是如此，最要面對這一恐怖匯率的是出口企業，交易量越大，損失越慘重。
面臨高物價、高匯率、高利率、貿易赤字
疫情後，韓國國內面對的是節節高升的物價，大型超市紛紛祭出：佛心價（착한 가격）促銷活動；。銀行更是經常性使用顧客的個人資料，來電以送免費咖啡為噱頭，引誘購買金融商品或借貸。房地產市場動蕩不安，從2019年以來房價開始高漲，在2021年到達超高頂點，2022年進入空頭時期，2023年進入市場冰凍期，高升的利率讓韓國民眾無法安心買房。
消費性電子產品（3C）如：手機、筆電、電子錶、電視等，從去年年中開始受到烏俄戰爭、疫情衝擊減緩影響，需求大幅下跌。這些都是韓國的主力出口商品，自然在外銷上遇到多難關，這些都是被指為韓國去年經濟指標下滑的主要原因。
經濟成績超越日韓，人民無感
疫情三年，台灣主要的經濟紅利多數集中在半導體科技業，時常有消息稱半導體工廠開出驚人高薪搶人才，年薪上看350～600萬新台幣。
不過高薪的代價是高工時、高壓力，工程師幾乎一天需要工作10～15小時，半夜接到通知就需要立刻起身工作，寫好程式後又需要持續維護修改，時時都得上緊發條。而這類高薪也僅限於少數人群，從事服務業的民眾多數只感受到「物價高漲、薪水不漲」。
如果你喜歡我的文章，也歡迎留言給我，談談你對台灣經濟力提升有沒有感呢？
延伸閱讀
- 台灣人均國民所得毛額（GNI）時隔20年反超韓國，學者：匯率與出口支撐
- 讀《債務危機下的韓國人》：露宿街頭也分等級，只有「IMF無家者」才值得金大中政府援助
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/