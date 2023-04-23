韓國央行公布人均所得比台灣低904美元，終於贏韓國了？

文：花花

韓國央行（韓國銀行，한국은행）在3月7日公布2022年第4季國民所得，GNI（人均所得毛額）比台灣低904美元。 可能原因韓元匯率大幅貶值、消費性電子產業需求下滑。

先搞懂GDP、GNP、GNI

以前我們衡量國家經濟時，常會聽到GDP（國內生產總值）這個經濟學專有名詞。GDP表示在一段期間裡，台灣境內生產的產品（製造業）和提供服務（服務業）合起來的價值，通常是判斷一個國家的經濟力和健康狀況的數據指標。

還有一個常聽到的是GNP（國民生產毛額），表示在一段期間裡，台灣人（不管有沒有出國）的財物和勞動市場的價值總和，可以反映出台灣人的經濟能力，數值越高就代表景氣越好。GDP強調是在台灣國內，GNP是強調台灣人。然而1993年聯合國將GDP改名為GNI，台灣也在103年（2014年）11月公告國民所得時，正名為國民所得毛額（GNI）。

台灣景氣比韓國好

GNI這一個詞語又聽起來有點陌生，畢竟是在我高中畢業之後才在台灣開始使用的新詞，考學測以前都沒有在教科書上看過。GNI（Per capita Gross National Income）簡單來說就是每一位國人一年的所得金額。

台灣2022年是3萬3565美元（約102.6萬新台幣），月均所得是新台幣85500元。韓國2022年是3萬2661美元（約99.84萬新台幣），整整比台灣人均所得少新台幣27600元，也是20年來首度輸給台灣。這一新聞3月7日被許多韓國媒體報導。

韓國的「美元為王」時代，킹달러 （king dollar）

韓國現任總統喊出：「目標2027年國民所得四萬美元」的口號，然而2022年韓國的人均所得卻硬生生減少了8%。很多人認為口袋變淺的原因是「美元漲、韓幣跌」，也就是歸因於韓幣的大跌（匯率原因）。

早在去年9月時，新聞媒體就報導美金走強的驚人報導，一般公認正常的美金與韓幣匯率大約是1：1000，然而2022年9月時，這一匯率比卻來到1：1400。很多人對數字無感，我們簡單來想像一下吧：

假如你是賣零食的商人，美國人特別喜歡你做的點心，你因此多年把自己做的點心賣到美國去，通常你都賣得不錯，一個月大約可以賺到2000美金（約台幣6萬1000元），算是一個不錯的小老闆。

某天突然公告匯率變了，但是你花一樣多的時間做點心（勞力）、花一樣多的材料（成本）、做出一樣數量的點心（產品），這些都跟昨天一樣，但是你能賺到的錢變成1428美金（約台幣4萬4000元），一瞬間你損失了1萬7000元，你會不會心痛？一定會，因為都是血汗錢。單看個人已經是如此，最要面對這一恐怖匯率的是出口企業，交易量越大，損失越慘重。

Photo Credit: GettyImages

面臨高物價、高匯率、高利率、貿易赤字

疫情後，韓國國內面對的是節節高升的物價，大型超市紛紛祭出：佛心價（착한 가격）促銷活動；。銀行更是經常性使用顧客的個人資料，來電以送免費咖啡為噱頭，引誘購買金融商品或借貸。房地產市場動蕩不安，從2019年以來房價開始高漲，在2021年到達超高頂點，2022年進入空頭時期，2023年進入市場冰凍期，高升的利率讓韓國民眾無法安心買房。

消費性電子產品（3C）如：手機、筆電、電子錶、電視等，從去年年中開始受到烏俄戰爭、疫情衝擊減緩影響，需求大幅下跌。這些都是韓國的主力出口商品，自然在外銷上遇到多難關，這些都是被指為韓國去年經濟指標下滑的主要原因。

經濟成績超越日韓，人民無感

疫情三年，台灣主要的經濟紅利多數集中在半導體科技業，時常有消息稱半導體工廠開出驚人高薪搶人才，年薪上看350～600萬新台幣。

不過高薪的代價是高工時、高壓力，工程師幾乎一天需要工作10～15小時，半夜接到通知就需要立刻起身工作，寫好程式後又需要持續維護修改，時時都得上緊發條。而這類高薪也僅限於少數人群，從事服務業的民眾多數只感受到「物價高漲、薪水不漲」。

如果你喜歡我的文章，也歡迎留言給我，談談你對台灣經濟力提升有沒有感呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航