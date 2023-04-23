TNL+ 2023/04/23,
歷史

西班牙古墓頭髮檢測出多種毒性生物鹼，首次發現古代歐洲「吸毒」的直接證據

西班牙古墓頭髮檢測出多種毒性生物鹼，首次發現古代歐洲「吸毒」的直接證據
西班牙梅諾卡島（Menorca）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

西班牙考古團隊在梅諾卡島的墓穴中取得人類頭髮樣本，分析後發現了從植物提取的致幻藥物殘留於髮絲，推測為巫術儀式及獻祭過程的一部分。過去探究人類用藥歷史僅止於間接證據，此發現為首起證實古代歐洲人類用藥行為的研究。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

根據《科學報告》期刊於今（2023）年4月的最新研究指出，學者在西班牙臨地中海地區的梅諾卡島（Menorca）洞穴中，發現完整保存的人類髮絲，並在其中發現植物性致幻物質，成為古歐洲時期人類服用致幻藥物的直接證據。

從古墓採集頭髮進行分析，發現植物性有毒物質殘留

據《衛報》指出，研究人員在梅諾卡島洞穴的一處墓地中取得人類髮絲並進行分析，結果發現有毒物質的殘留物，顯示了古人類文明曾從植物中提取致幻藥物。

研究團隊使用了稱為超高效能液相層析法，以及高分辨質譜測定法的分析技術檢測樣本裡的物質，並在三綹複製的頭髮樣本中檢測到了東莨菪鹼（scopolamine）、麻黃鹼（ephedrine）以及阿托品（atropine）等藥物殘留。

其中東莨菪鹼與阿托品是茄科植物裡的天然物質，可能誘發精神錯亂、幻覺和感官知覺改變。麻黃鹼則是一種從特定種類灌木或松樹中提取出的興奮劑，可提升刺激感受強度、警覺性和身體活動性。

研究者推測為古代巫師進行治療儀式的一部分

綜合《衛報》和《SciTechDaily》報導，這些採集到的頭髮可追溯至3000年前左右，其中一綹髮絲被染成紅色並放在裝飾過的木製角狀容器裡，與屍體被放置到洞穴更深處的密室中，先前已有研究表明，當時約有210人被埋葬於此密閉空間。

木容器表面有同心圓圖形，推測是描繪出眼睛的型態，也代表著由藥物所致的意識轉變之隱喻。研究團隊表示致幻藥物也可能是用作古代儀式的一部分，西班牙巴利亞多利德大學的考古學家伊莉莎（Elisa Guerra-Doce）認為，在大約3000年前就有人們在梅諾卡島洞穴附近活動，推測其中有進行精神治療儀式的巫師，會食用含有誘發知覺改變物質的植物。

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