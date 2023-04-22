科學園區近2年大案拚百分百再生水，新法上路後日用2萬噸新開發案需達5成
我們想讓你知道的是
隨著國內再生水廠逐步啟用出水，愈來愈多廠商開始使用再生水，台積電也都在用。銅鑼園區擴建、台中園區擴建二期、楠梓產業園區等用水計畫也力拚100%使用再生水。
（中央社）極端氣候肆虐，廠商意識穩定水源重要性，科學園區近2年核定的重要設廠案，儘管法規尚未強制要求，用水規劃均喊出100%使用再生水；水利署指出，如此不僅可增加產能韌性，也能避免枯旱期與民生爭搶自來水。
台灣投資動能暢旺，連帶用水需求增加，尤其歷經2021年百年大旱，如何穩定水源成為廠商首要課題，再生水需求急劇上升。
攤開科學園區近2年核定的重要設廠案，都承諾區域自來水完全轉為備援。舉例來說，因應台積電用地，新竹科學園區管理局提出寶山擴建二期案，其終期（2030年）用水需求為每日9.7萬噸，全量使用再生水，由園區自建再生水廠每日3萬噸，其餘由竹北、竹東、客雅再生水廠供水。
銅鑼園區擴建、台中園區擴建二期、楠梓產業園區等用水計畫也力拚100%使用再生水。
再生水廠逐步啟用
相較科學園區廠商再生水需求若渴，工業局官員分析，基於再生水成本高、水質與供應量不穩等因素，過去工業區廠商使用再生水意願偏低。
以水質為例，廠商認為「自來水比較信得過」，且再生水畢竟是污水經過處理，對水質敏感製程工廠要多花一道工淨化水質，即便現在可達比自來水乾淨的程度，尚有穩定度問題需克服。
不過，官員樂觀表示，隨著國內再生水廠逐步啟用出水，愈來愈多廠商開始使用再生水，「台積電也都在用」，水質疑慮驟減，加上再生水條例修正案即將上路，預期未來廠商使用再生水比例將穩健上升。
去年5月18日總統公布修正《再生水資源發展條例》部分條文，擴大再生水使用範圍不限水源短缺地區；根據新出爐的子法草案內容，計劃用水量達每日2萬立方公尺以上者，屬於工業用水部分應使用至少50%系統再生水，子法即將進入預告期，預計最快7月公告實施。
子法擬7月上路，日用2萬噸新開發案需達5成
強化枯水期供水韌性，再生水資源發展條例去年修正擴大再生水使用範圍，如今子法細節出爐，明定每日計畫用水量達2萬噸以上開發單位，其工業用水須使用至少50%系統再生水，預計最快7月公告實施。
近年氣候變遷導致缺水風險增加，凸顯推動再生水及海淡水等「科技造水」的重要性，但由於再生水成本高昂，過去廠商主要是為符合環評要求，才會使用再生水。
為因應氣候變遷導致枯旱風險增加，去年5月18日總統公布修正《再生水資源發展條例》部分條文，擴大再生水使用範圍不限水源短缺地區，未來一定規模以上的開發行為，須使用一定比率系統再生水，經濟部配合修正相關子法。
根據新出爐草案內容，開發單位計劃用水量達每日2萬立方公尺（噸）以上者，屬於工業用水部分應使用至少50%系統再生水，適用範圍包含新設廠與擴廠案，子法即將進入60天預告期，預計最快7月公告實施。
若開發行為所在直轄市、縣（市）或特定園區內的系統再生水供應條件不足時，開發單位可採兩種方式替代，第一，取用廢（污）水放流或排放點後，未排入下水道系統的廢（污）水或放流水，經處理再利用；第二，與同一自來水供應地區內既有用水事業交換水源，以代替履行使用系統再生水義務。
水利署官員表示，過去廠商是為符合環評承諾而使用再生水，例如南科台積電自建再生水廠；如今透過法源強制力，可引導廠商投入不受天候影響的再生水開發，如遭遇旱象減供自來水時還可維持產能，並避免與民生爭搶自來水。
有了法源，建設面部分，經濟部與營建署及地方政府合作推動再生水廠，已核定11座再生水廠中，目前已完成的高雄鳳山廠、臨海廠及台南永康、安平再生水廠，再加上南科自建再生水廠，已可供應每日約10.6萬噸再生水。
後續如台中水浦、福田、台南仁德及桃園桃北等廠都將在115年底前陸續產水，其餘如新竹北、台中豐原及高雄楠梓等廠也在持續推動中，預計2029年全部完成後，可供應全台每天28.9萬噸再生水。
延伸閱讀
- 氣候變遷對台灣水資源的衝擊：各縣市政府如何呼應2030年聯合國永續發展目標？
- 一滴水不夠，可以用兩次呀：「再生水」能否成為工業用水主力？
- 從鳳山到小琉球，再生水廠讓馬桶水變「綠金」
- 加抗旱能力！再生水條例三讀 再生水可自行開發
新聞來源
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
Tags：
別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii