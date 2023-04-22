科學園區近2年大案拚百分百再生水，新法上路後日用2萬噸新開發案需達5成

（中央社）極端氣候肆虐，廠商意識穩定水源重要性，科學園區近2年核定的重要設廠案，儘管法規尚未強制要求，用水規劃均喊出100%使用再生水；水利署指出，如此不僅可增加產能韌性，也能避免枯旱期與民生爭搶自來水。

台灣投資動能暢旺，連帶用水需求增加，尤其歷經2021年百年大旱，如何穩定水源成為廠商首要課題，再生水需求急劇上升。

攤開科學園區近2年核定的重要設廠案，都承諾區域自來水完全轉為備援。舉例來說，因應台積電用地，新竹科學園區管理局提出寶山擴建二期案，其終期（2030年）用水需求為每日9.7萬噸，全量使用再生水，由園區自建再生水廠每日3萬噸，其餘由竹北、竹東、客雅再生水廠供水。

銅鑼園區擴建、台中園區擴建二期、楠梓產業園區等用水計畫也力拚100%使用再生水。

再生水廠逐步啟用

相較科學園區廠商再生水需求若渴，工業局官員分析，基於再生水成本高、水質與供應量不穩等因素，過去工業區廠商使用再生水意願偏低。

以水質為例，廠商認為「自來水比較信得過」，且再生水畢竟是污水經過處理，對水質敏感製程工廠要多花一道工淨化水質，即便現在可達比自來水乾淨的程度，尚有穩定度問題需克服。

不過，官員樂觀表示，隨著國內再生水廠逐步啟用出水，愈來愈多廠商開始使用再生水，「台積電也都在用」，水質疑慮驟減，加上再生水條例修正案即將上路，預期未來廠商使用再生水比例將穩健上升。

去年5月18日總統公布修正《再生水資源發展條例》部分條文，擴大再生水使用範圍不限水源短缺地區；根據新出爐的子法草案內容，計劃用水量達每日2萬立方公尺以上者，屬於工業用水部分應使用至少50%系統再生水，子法即將進入預告期，預計最快7月公告實施。

子法擬7月上路，日用2萬噸新開發案需達5成

強化枯水期供水韌性，再生水資源發展條例去年修正擴大再生水使用範圍，如今子法細節出爐，明定每日計畫用水量達2萬噸以上開發單位，其工業用水須使用至少50%系統再生水，預計最快7月公告實施。

近年氣候變遷導致缺水風險增加，凸顯推動再生水及海淡水等「科技造水」的重要性，但由於再生水成本高昂，過去廠商主要是為符合環評要求，才會使用再生水。

為因應氣候變遷導致枯旱風險增加，去年5月18日總統公布修正《再生水資源發展條例》部分條文，擴大再生水使用範圍不限水源短缺地區，未來一定規模以上的開發行為，須使用一定比率系統再生水，經濟部配合修正相關子法。

根據新出爐草案內容，開發單位計劃用水量達每日2萬立方公尺（噸）以上者，屬於工業用水部分應使用至少50%系統再生水，適用範圍包含新設廠與擴廠案，子法即將進入60天預告期，預計最快7月公告實施。

若開發行為所在直轄市、縣（市）或特定園區內的系統再生水供應條件不足時，開發單位可採兩種方式替代，第一，取用廢（污）水放流或排放點後，未排入下水道系統的廢（污）水或放流水，經處理再利用；第二，與同一自來水供應地區內既有用水事業交換水源，以代替履行使用系統再生水義務。

水利署官員表示，過去廠商是為符合環評承諾而使用再生水，例如南科台積電自建再生水廠；如今透過法源強制力，可引導廠商投入不受天候影響的再生水開發，如遭遇旱象減供自來水時還可維持產能，並避免與民生爭搶自來水。

有了法源，建設面部分，經濟部與營建署及地方政府合作推動再生水廠，已核定11座再生水廠中，目前已完成的高雄鳳山廠、臨海廠及台南永康、安平再生水廠，再加上南科自建再生水廠，已可供應每日約10.6萬噸再生水。

後續如台中水浦、福田、台南仁德及桃園桃北等廠都將在115年底前陸續產水，其餘如新竹北、台中豐原及高雄楠梓等廠也在持續推動中，預計2029年全部完成後，可供應全台每天28.9萬噸再生水。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範